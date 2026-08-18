ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସର ବଡ଼ ଧରଣର ରେଡ୍: ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଠାବ, 2 କିଙ୍ଗପିନ୍ କୋର୍ଟଚାଲାଣ
ଜଗତସିଂହପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଠାବ । ଦୁଇଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୭ ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ୍ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର
Published : August 18, 2026 at 4:36 PM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ୍ ହାତରେ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା । ସହର ଉପକଣ୍ଠ ନନ୍ଦାଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ତ୍ରିପାଠୀ ସାହିରେ ଏକ ଘର ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରି ବଡ଼ ଧରଣର ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଠାବ କରିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୭ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ସମେତ ୪ ଜଣ ଗ୍ରାହକ ଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ।
ପୋଲିସ୍ର ଅଚାନକ ଚଢାଉ:
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ନନ୍ଦାଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଘରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବେଆଇନ ଭାବେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଥିଲା । ଏନେଇ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଖବର ରହିଥିଲା । ଏହି ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉକ୍ତ ଘର ଉପରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଏଠାରେ ପୋଲିସ୍ ରେଡ୍ କରିବା ବେଳେ ଅପରାଧୀ ପଳାୟନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏହିଥର ପୋଲିସ୍ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି SDPO, ଜଗତସିଂହପୁର ଦିବ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ନାଥ କହିଛନ୍ତି ।
ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଘର ଭିତରୁ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୭ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ କାବୁ କରିଥିଲା । ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ।
ଧରାପଡିଲେ କିଙ୍ଗପିନ୍:
SDPO, ଜଗତସିଂହପୁରଦିବ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ନାଥ କହିଛନ୍ତି, " ଚଢାଉସ୍ଥଳରୁ ଗୋଟିଏ ବାଇକ, ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟି, ଏକାଧିକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଏବଂ କିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି । ଏହା ସହିତ 3750 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ଦୁଇଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 4ଜଣ ଗ୍ରାହକ, ଜଣେ କେୟାର ଟେକର ସମେତ ଘର ମାଲିକକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣା ପଛରେ ଥିବା 2 କିଙ୍ଗପିନ୍ଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ୍ ।"
ଏହି ରାକେଟ କେତେଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା, ଏଥିରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ନେଟୱର୍କ କେତେଦୂର ବ୍ୟାପିଛି, ସେନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀକୁ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ
ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ ପରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର