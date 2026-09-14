ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ; 6 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଲା ପୋଲିସ
ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାର ହୋମଗାର୍ଡ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସେନାପତିଙ୍କୁ ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଲୁଟପାଟ ଅଭିଯୋଗରେ ୬ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଲା ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ- ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର
Published : September 14, 2026 at 7:55 AM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଲା ପୋଲିସ । ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଲୁଟପାଟ ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏହାସହ ଦୁର୍ବୁତ୍ତମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ମାମଲା ନମ୍ବର ୬୫୨/୨୦୨୬ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ।
ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଗତସିଂହପୁର SDPO ଦିବ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ନାଥ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି," ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ହୋମଗାର୍ଡ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସେନାପତି ୧୨ ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୧୦ଟାରେ ନିଜ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୁତ୍ତ ଏକ କାର୍ ନେଇ ତାଙ୍କ ମୋଟରସାଇକେଲ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ସେହି କାର୍ରୁ ୪ରୁ ୫ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ଧରି ବାହାରି ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନଜିତ ଓରଫ୍ ଜ୍ୟାକି ପରିଜାର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । "
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଏପରି କି ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍,ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ପକେଟରୁ ୧୨୭୦ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରକ୍ତ ଜୁଡୁଉଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆହତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ସହ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଖସି ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବି ଧକ୍କା ମାରିଥିଲେ । ଏପରିକି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବୁତ୍ତମାନେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ।"
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ରାଜା ମହାରଣା,ଏମଡି ଉମ୍ମର ଫାରୁକ୍, ରାହୁଲ ରାଉତ, ଏସକେ ମୌସମ, ଭିକି ଓରଫ ସୌମ୍ୟଜିତ୍ ପରିଜା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନଜିତ୍ ଓରଫ ଜ୍ୟାକି ପରିଜା । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୧୩ ତାରିଖ ସକାଳ ୬ଟା ୩୦ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା SDPO ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।ଘଟଣାରୁ ପୋଲିସ ୨ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ୍, ଗୋଟିଏ କାର୍, ୪ଟି ହକି ଷ୍ଟିକ୍, ୩ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ୧୨୭୦ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୁନା ଚେନ୍ ଜବତ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଜଗତସିଂହପୁର ଶିଶୁ ଆଶ୍ରମରୁ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ଜୀବନ ହାରିଥିବା କହିଲେ ଆଶ୍ରମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମାଡରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖି ନଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ, ତଦନ୍ତ ଜାରି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର