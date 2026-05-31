ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ବନ୍ଧୁତା, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ କରି ବ୍ଲାକମେଲ୍‌ କରୁଥିଲେ: ଯୁବକକୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ

ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଠିକଣା ନେଇ ଯୁବକ, ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସହିତ ଅଶ୍ଲୀଳ ଫଟୋ ତିଆରି କରି ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ କଟକରୁ ଗିରଫ । ରିପୋର୍ଟ: ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର

Jagatsinghpur Police arrested man for alleged assulting young women and demanding Extortion money
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ବନ୍ଧୁତା ପରେ ଯୌନ ଶୋଷଣ କରି ବନ୍ଧା ହେଲେ ଯୁବକ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 31, 2026 at 2:47 PM IST

ଜଗତସିଂହପୁର: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ବନ୍ଧୁତା ଆଳରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ଅଶ୍ଲୀଳ ଫଟୋ ତିଆରି କରି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରାଯାଉଥିଲା । ବହୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଠିକଣା ନେଇ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁତା ଓ ପରେ ଯୌନ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଯୁବକ ଗିରଫ ହୋଇଛି । ଜଗତସିଂହପୁର ସାଇବର ପୋଲିସ କଟକ ବିଡାନାସୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କାବୁ କରିଛି । ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍‌ପି ଅଙ୍କିତ ବର୍ମା ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏପରି ଘଟାଉଥିଲା ଅପରାଧ:
ଗିରଫ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ବପ୍ନକାନ୍ତ ସାମଲ, ଓରଫ ଟିକି ଓରଫ ଭିକି । ଜଗତସିଂହପୁର ସାଇବର ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଜବତ କରିଛି । ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍‌ପି ଅଙ୍କିତ ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ କଟକ ବିଡାନାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଯୁବକ ବିବାହିତ ତଥା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ । କୌଣସି ଉପାୟରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ବାସ ଜିତୁଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଭିଡିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଛଳରେ ଚତୁରତାର ସହିତ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିନେଉଥିଲେ । ଏହା ବଦଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ମାଗୁଥିଲେ । ଯଦି କେହି ମହିଳା ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓକୁ ଅଶୀଳ ୱେବସାଇଟକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସର ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବୀକାର କରିଛି ।

ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପଦାରେ ପଡିଲା କଳା କାରନାମା:
ଗତ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଜଗତସିଂହପୁର ସାଇବର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ନିଜ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ପରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇ ତାଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବର ନେଇଥିଲେ । କିଛିଦିନ ବନ୍ଧୁତା ହେବା ପରେ କଟକର ଏକ ହୋଟେଲକୁ ଉଭୟ ଯାଇ ଭେଟିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ବେ ଶାରିରୀକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି, ଅଶ୍ଲୀଳ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ।

ସେହି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖାଇ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଥ ମାଗିବା ସହ ଅର୍ଥ ନ ଦେଲେ ସେହି ଭିଡିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡି ଦେବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଲୋକଲଜ୍ଜାକୁ ଭୟ କରି କିଛିଦିନ ଚୁପ ରହିଥିଲେ । ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଯୋଗୁଁ ଗତ 18 ତାରିଖରେ ଜଗତସିଂହପୁର ସାଇବର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ ଫୋନ ନମ୍ବରକୁ ଟ୍ରାକ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ 28.5.2025 U/S 308(3)/308(4)/75/79/77 BNS r/w Sec 67/67(A) IT AA2008ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର

