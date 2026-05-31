ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ବନ୍ଧୁତା, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ କରି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିଲେ: ଯୁବକକୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ
ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଠିକଣା ନେଇ ଯୁବକ, ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସହିତ ଅଶ୍ଲୀଳ ଫଟୋ ତିଆରି କରି ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ କଟକରୁ ଗିରଫ । ରିପୋର୍ଟ: ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର
Published : May 31, 2026 at 2:47 PM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ବନ୍ଧୁତା ଆଳରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ଅଶ୍ଲୀଳ ଫଟୋ ତିଆରି କରି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରାଯାଉଥିଲା । ବହୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଠିକଣା ନେଇ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁତା ଓ ପରେ ଯୌନ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଯୁବକ ଗିରଫ ହୋଇଛି । ଜଗତସିଂହପୁର ସାଇବର ପୋଲିସ କଟକ ବିଡାନାସୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କାବୁ କରିଛି । ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି ଅଙ୍କିତ ବର୍ମା ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏପରି ଘଟାଉଥିଲା ଅପରାଧ:
ଗିରଫ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ବପ୍ନକାନ୍ତ ସାମଲ, ଓରଫ ଟିକି ଓରଫ ଭିକି । ଜଗତସିଂହପୁର ସାଇବର ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଜବତ କରିଛି । ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି ଅଙ୍କିତ ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ କଟକ ବିଡାନାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଯୁବକ ବିବାହିତ ତଥା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ । କୌଣସି ଉପାୟରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ବାସ ଜିତୁଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଭିଡିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଛଳରେ ଚତୁରତାର ସହିତ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିନେଉଥିଲେ । ଏହା ବଦଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ମାଗୁଥିଲେ । ଯଦି କେହି ମହିଳା ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓକୁ ଅଶୀଳ ୱେବସାଇଟକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସର ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବୀକାର କରିଛି ।
ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପଦାରେ ପଡିଲା କଳା କାରନାମା:
ଗତ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଜଗତସିଂହପୁର ସାଇବର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ନିଜ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ପରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇ ତାଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବର ନେଇଥିଲେ । କିଛିଦିନ ବନ୍ଧୁତା ହେବା ପରେ କଟକର ଏକ ହୋଟେଲକୁ ଉଭୟ ଯାଇ ଭେଟିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ବେ ଶାରିରୀକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି, ଅଶ୍ଲୀଳ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ।
ସେହି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖାଇ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଥ ମାଗିବା ସହ ଅର୍ଥ ନ ଦେଲେ ସେହି ଭିଡିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡି ଦେବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଲୋକଲଜ୍ଜାକୁ ଭୟ କରି କିଛିଦିନ ଚୁପ ରହିଥିଲେ । ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଯୋଗୁଁ ଗତ 18 ତାରିଖରେ ଜଗତସିଂହପୁର ସାଇବର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ ଫୋନ ନମ୍ବରକୁ ଟ୍ରାକ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ 28.5.2025 U/S 308(3)/308(4)/75/79/77 BNS r/w Sec 67/67(A) IT AA2008ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର