ଜଗତସିଂହପୁର ହତ୍ୟାର ଖୋଲିଲା ରହସ୍ୟ: ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସ୍ବାମୀ
ଶନିବାର ରାତିରେ ଘଟିଥିବା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଘଟଣା ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର
Published : September 7, 2026 at 10:25 PM IST
MAN KILLED WIFE FOR SUBHADRA MONEY, ଜଗତସିଂହପୁର: ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଂକୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ବଳରାମପୁର ଗ୍ରାମରେ ଶନିବାର ରାତିରେ ଘଟିଥିବା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଆଜି (ସୋମବାର) ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଘଟଣା ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଛି । ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ବୋଲି ସ୍ବାମୀ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ଜଗତସିଂହପୁର SDPO ଦିବ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଂଚିବା ବେଳକୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରି ସରିବା ପରେ ସ୍ବାମୀ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଅଟକାଇ ଥିଲା । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଲୁହା ରଡ୍ ଜବତ କରିବା ସହିତ ମୃତଦେହକୁ ପୋଲିସ ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଥିଲା । ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଗମ୍ବର ସ୍ୱାଇଁକୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ, ଦିଗମ୍ବର ସ୍ୱାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବେସିଦିନ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ । ଫଳରେ ଆଇନ ଗତ ଭାବେ ଉଭୟ ଅଲଗା ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଗମ୍ବର ପୁଷ୍ପଲତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଥିଲା । ପରେ ଉଭୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଉଭୟ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ପୁଷ୍ପାଲତାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଗମ୍ବର ସନ୍ଦେହ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଗତ ରବିବାର ଦିନ ରାତିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେବାପରେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଏକ ଲୁହା ରଡ୍ କୁ ଧରି ଦିଗମ୍ବର ପୁଷ୍ପାଲତାର ବେକରେ ପୁରାଇ ଦେଇଥିଲା । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।"
ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ସହ କେସ୍ ନମ୍ବର 636, BNS 103(1) 85, 118 (1) ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ସେପଟେ ଘରେ ଥିବା 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ଓ ବୁଢ଼ୀ ମା ର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ: ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କଲା ମଦ୍ୟପ ସ୍ବାମୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ସୁଭଦ୍ରା' ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନୃଶଂସ ସ୍ୱାମୀର ଉନ୍ମତ୍ତକାଣ୍ଡ; ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ପୋତିଦେଲା ମୃତଦେହ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର