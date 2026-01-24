ମଦ୍ୟପ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଉନ୍ମତ୍ତକାଣ୍ଡ, ପିଟି ପିଟି ନେଲେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନ
ମଦ୍ୟପାନ ପରେ ସଇତାନ ସାଜିଲେ 2 ସାଙ୍ଗ । ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ । ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ରାସ୍ତାରୋକ ଓ ପୋଡ଼ାଜଳା ।
Published : January 24, 2026 at 12:49 PM IST
Jagatsinghpur Murder ଜଗତସିଂହପୁର: ମଦ୍ୟପ ଯୁବକଙ୍କ ଉନ୍ମତ୍ତକାଣ୍ଡ । ସାଙ୍ଗକୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କଲେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ମଦ୍ୟପ ସାଙ୍ଗ । ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ରାସ୍ତରୋକ କଲେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର । ଏଭଳି ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଚାଟରାରେ । ବାସୁଦେବ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ । ସେପଟେ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଜଗତସିଂହପୁର ସହରର ହାଟ ବଜାର ନିକଟରେ ରାସ୍ତାରେ ମୃତଦେହ ରଖି ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମୃତ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପୁଅ।
ସାଙ୍ଗକୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କଲେ ଦୁଇ ମଦ୍ୟପ ସାଙ୍ଗ:
ଜଗତସିଂହପୁରର ବାସୁଦେବ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି । ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ସୋମନାଥ ହାଟକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ରତିକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ଓ ଯଦୁଆ ବାରିକ ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ମିଶି ମଦ ପିଇଥିଲେ । କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମୃତଦେହ, ଜଗତସିଂହପୁର-ଅଡ଼ଶପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ରଖି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ପୋଲିସ କଥାକୁ ଶୁଣିନଥିଲେ । ଫଳରେ ପୋଲିସକୁ ମୃଦୁ ଲାଠି ଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏଥିରେ ଛତ୍ରଭାଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ।
ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାସ୍ତାରୁ ମୃତଦେହ ହଟାଯିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା । ସେପଟେ ମୃତ ବାସୁଦେବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ରତିକାନ୍ତ ଦାସ ଓ ଯଦୁଆ ବାରିକକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ରାସ୍ତାରେ ପୋଡାଜଳା ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ।
ଏପରି କହିଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ଏସପି:
ଜଗତସିଂହପୁର ଏସପି ଅଙ୍କିତ ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ମହିଳା ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ଗତ 19 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ମକର ମେଳାରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ମଦପାନ କରୁଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା । ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ବାସୁଦେବ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଗତ 20 ତାରିଖରେ ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର