ETV Bharat / state

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୁଜଙ୍ଗ CHC ବ୍ଲକ ପୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜର, 20 ହଜାର ଲଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ

ଜଗତସିଂହପୁରର କୁଜଙ୍ଗ CHC ବ୍ଲକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜର ମନୋଜ ରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କୁ ଜଣେ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ: ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର

Jagatsinghpur Kujang CHC Block Programme Manager Manoj Ranjan Nayak arrested by Vigilance
ମନୋଜ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 21, 2026 at 7:00 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Vigilance ଜଗତସିଂହପୁର: ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର (CHC)ର ବ୍ଲକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜର । ଗୁରୁବାର ଜଣେ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ପାଖରୁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମନୋଜ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ।


୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି:

ଭିଜିଲାନ୍ସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କୁଜଙ୍ଗ CHC ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କିତ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା । ନିଯୁକ୍ତି ସମୟରେ ସେ ସ୍କୁଲ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ୧୭ ମେ' ୧୯୬୬ ରହିଥିବାରୁ ଆହୁରି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା । ତେବେ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଥିବା ଜନ୍ମ ତାରିଖକୁ ଆଧାର କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନୋଜ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ତାଙ୍କ ଚାକିରିକୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ କରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ । ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ କରାଯିବା ପରେ ଆଶାକର୍ମୀ ଜଣକ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।

ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଟ୍ରାପ୍ କରାଯାଇଥିଲା । କୁଜଙ୍ଗ CHCର ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଥିବା କନଫରେନ୍ସ ରୁମ୍‌ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନୋଜ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।

ତଦନ୍ତ ଜାରି:

ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, "ଜଗତସିଂହପୁରର କୁଜଙ୍ଗ ସିଏଚ୍‌ସି ବ୍ଲକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜର (ଏନଏଚଏମ) ମନୋଜ ରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କୁ ଜଣେ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି । ସେ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଅବସର ପୂର୍ବରୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ । ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ କେସ୍ ନଂ.୩୧ ତାରିଖ ୧୯.୦୮.୨୦୨୬, ୟୁ/ଏସ୍-୭ପିସି (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି । ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଝରାପାଲି ସର୍କଲ RI, ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ 8,000 ଲାଞ୍ଚ

୪୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଧାନ ଖାଇଗଲେ ସରକାରୀ ବାବୁ, ଗିରଫ ହେଲେ ତୁଷୁରା ପେକ୍ସର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର

TAGGED:

KUJANG CHC BLOCK PROGRAMME MANAGER
VIGILANCE MANOJ RANJAN NAYAK
ଭିଜିଲାନ୍ସ
କୁଜଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର
ODISHA VIGILANCE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.