ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ' ପ୍ରସ୍ତୁତି, 11 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
Cyclone Akvan: ଜଗତସିଂହପୁରରେ ନଭେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସବ ତାରିଖ ଥିବା 246 ଜଣ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।
Published : November 19, 2026 at 5:45 PM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ବାତ୍ୟା ‘ଆକଭାନ’ ପ୍ରଭାବରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନହାନୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗକୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟକର ଓ ଜିଏସ୍ଟି କମିଶନର ଯାମିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏରସମା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତରେ ବ୍ୟାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ. ସୋନାଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ. ସୋନାଲ କହିଛନ୍ତି, "ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର 11 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।60ଟି ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ନଭେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସବ ତାରିଖ ଥିବା 246 ଜଣ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । 1.5 ଲକ୍ଷ ପାଣି ବୋତଲ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଏନ୍ଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହେବା ସହ ପାରାଦ୍ବୀପ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଓ ଏରସମାରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ 16ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି ।"
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଜରୁରୀ ଔଷଧ, ସାପ କାମୁଡ଼ା ଓ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ନିରୋଧକ ଔଷଧ ମହଜୁଦ ରଖିବା ସହ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ, ଅଗ୍ନିଶମ, ଯୋଗାଣ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ହାଇ-ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି । ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଗଛ କାଟିବା, ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପଲିଥିନ୍ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ 4999 ରୋଲ୍ ପଲିଥିନ୍ ସିଟ୍ ମହଜୁଦ ଅଛି ।
ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ:
ନଭେମ୍ବର 19ରୁ 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ, ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରହିବ । 20 ଓ 21 ତାରିଖରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ସମାବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନଯିବାକୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିକୁ ନଯିବାକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତଳିଆ ଓ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ସକାଳ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରଖାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ' ପାଇଁ ୩୭ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ: ୨୬ଟି ଟ୍ରେନ୍ର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସତର୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ୧୦ ହଜାର ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ବାଲେଶ୍ବରରେ ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର