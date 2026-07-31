ETV Bharat / state

ମହାନଦୀ ଏବଂ ଦେବୀ ନଦୀ ଫୁଲିବା ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ. ସୋନାଲ, ନାଉଗାଁ ଓ ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକର ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଭାବିତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର

Jagatsinghpur Collector visited flood area in a tractor
ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 31, 2026 at 9:22 AM IST

|

Updated : July 31, 2026 at 11:10 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

JAGATSINGHPUR FLOOD SITUATION , ଜଗତସିଂହପୁର: ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ଯାମର 12ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଯୋଗୁଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ମହାନଦୀ ଓ ଶାଖା ନଦୀ ଦେବୀରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ବିରିଡି, କୁଜଙ୍ଗ ଏବଂ ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ ସୋନାଲ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରାଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ଯା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।

ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ଜଗତସିଂହରୁକ ଜିଲ୍ଲାର ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ବିରିଡି, କୁଜଙ୍ଗ ଏବଂ ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବସି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନାଉଗାଁ ଓ ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକର ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ । ତେଣୁ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଏଥିସହିତ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ଯେପରି ରନ୍ଧା ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ, ବୟସ୍କ, ମହିଳା, କିଶୋରୀ, ଶିଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯଥା ସମ୍ଭବ ଔଷଧ, ପାନୀୟ ଜଳ, ସାପ କାମୁଡା ଔଷଧ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ. ସୋନାଲ (ETV Bharat Odisha)

ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ନିକଟସ୍ଥ ସିଏଚସି, ପିଏଚସି, ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ ବା ମା ଗୃହ କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବୁଲା ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଯାଗାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ସମୟରେ ହୁଏତ ଲୋକେ ନିଜ ଘର ଦ୍ୱାର ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଅରାଜି ହୋଇପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଶୁଝାଇ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବାଧ୍ୟ କରି ବ୍ଳକ୍ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସହଯୋଗ ଲୋଡିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । କୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ।

Jagatsinghpur Collector visited flood area in a tractor
ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ETV Bharat Odisha)

ଜଗତସିଂହପୁରରେ ତିନି ବ୍ଲକ ପ୍ରଭାବିତ

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିରିଡି ବ୍ଲକର ଉତ୍ତର ଶାସନ, ପୂରଣ ଓ ଗେଲପୂର୍ ଗ୍ରାମର ୨୫ ଜଣ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ୍ କୋଟକଣ, ଆଦିବାସୀ ସାହି, ମଣିଜଙ୍ଗାର ୬୩୩ ଜଣ, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ରାହାମା ବଜାର ନିକଟରେ ୧୧ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ବନ୍ଧ କାଟି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ନଜିର ରହିଥିବାରୁ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇଆଇସି, ଜନ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ନୋଡାଲ ଏନ୍ ଜି ଓ ଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ସହ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ପାଣି ଜମି ରହିଥିବା ଜାଗାରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ମୋଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପାଇଁ ବୋଟ୍ ସେବା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାରେ କଟକଣା, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସ୍ଥାନିୟ ନୋଳିଆ, ସାଗର ମିତ୍ର, ଆପଦ ମିତ୍ର, ସ୍ପେଶାଲ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜନ, ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀରେ ଡାକ୍ତର, ଅଙ୍ଗନୱାଡି ଓ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଓ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି ।

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ

ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ, ଅଗ୍ନିଶମ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆଦି ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜିଲାରେ କୁଜଙ୍ଗ ଓ ତିର୍ତୋଲ ବ୍ଳକର ୫ଟି ଗାଁର ୧୨୦ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ୨୭.୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଓ ୩୯ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ green fodder ଦିଆଯାଇ ଥିବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ୭୫୦୦ ହେକ୍ଟର ଧାନ ଜମିରୁ ଆନୁମାନିକ ୨୭୪୦ ହେକ୍ଟର ଓ ଧାନ ତଳିଘର ୬୫୦୦ ହେକ୍ଟର ଜମି ରୁ ଆନୁମାନିକ ୩୨୦୦ ହେକ୍ଟର ଜମି ପାଣିଘେରରେ ରହିଥିବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ୭ ପଂଚାୟତ ର ୮୦ ହେକ୍ଟର ପରିବା ଚାଷ ଜମି, ନାଉଗାଁର ୩୦ ଏକର, ରଘୁନାଥପୁରର ୫ ଏକର ପରିବା ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡିଛି ବୋଲି ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନ ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଓ ଏନ୍.ଡି.ଆର୍.ଏଫ୍ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଜଳମଗ୍ନ ଥିବା ବ୍ରିଜରେ ଭାରିଯାନ ଚଳାଚଳ ଓ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ କିଟ୍ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।

ମାର୍କେଟ ସର୍ଭେ କରି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର କଳାବଜାରୀ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା ଛାଡିଲା ପରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍ସ ନଳକୂପ, ପାନୀୟ ଜଳପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶୁଦ୍ଧୀକରଣ କରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜସ୍ୱ ସମ୍ବିତ କୁମାର ରାଉତ,ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଧାରଣ ଜ୍ୟୋତି ଶଙ୍କର ରାୟ,ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାରାଦ୍ଵୀପ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଅକ୍ଷୟ ପିଲ୍ଲେ, ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ତରାଇ, ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାଶ ଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀ କାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଓ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 48 ଘଣ୍ଟା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ: ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ହୋଇପାରେ ବନ୍ୟା, ନଦୀବନ୍ଧରେ ସେଲ୍ଫି ନେଲେ ଜରିମାନା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବନ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା ଜାରି; ୨୦ ଜିଲ୍ଲାର ୭ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ, ଜଳଘେରରେ ଏବେବି ୫୨୦ ଗାଁ

ଈଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର

Last Updated : July 31, 2026 at 11:10 AM IST

TAGGED:

JAGATSINGHPUR FLOOD REVIEW
JAGATSINGHPUR FLOOD AFFECT AREA
ଜଗତସିଂହପୁର ବନ୍ୟା
ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବନ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା
JAGATSINGHPUR FLOOD SITUATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.