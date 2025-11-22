ବାଂଲାଦେଶୀ ଲିଙ୍କ୍; ସିକନ୍ଦର ଆଲାମ ଗିରଫ, ଯାଜପୁରରୁ ବାନ୍ଧିଲା ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ
ବାଂଲାଦେଶୀ ଲିଙ୍କ୍ ମାମଲାରେ ଫେରାର ସିକନ୍ଦର ଆଲମ ଯାଜପୁର ଅଳକୁଣ୍ଡରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛି । 7 ଦିନ ହେଲା ଘର ରେଡ୍ ପରଠୁ ଫେରାର ଥିଲା ।
Published : November 22, 2025 at 9:17 PM IST|
Updated : November 22, 2025 at 9:36 PM IST
ଯାଜପୁର: ବାଂଲାଦେଶୀ ଲିଙ୍କ୍ ମାମଲାରେ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଫେରାର ସିକନ୍ଦର ଆଲମ ଗିରଫ । ସିକନ୍ଦରକୁ ଯାଜପୁର ଅଳକୁଣ୍ଡରୁ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଗିରଫ ପରେ ସିକନ୍ଦରକୁ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ପଚରାଉଚରା କରୁଥୁବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ଜଡିତ ଥିବା ସିକେନ୍ଦର ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଳକୁଣ୍ଡ ଥାନା ଅଂଚଳରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା l
ତେବେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆସି ଯାଜପୁର ପୋଲିସର ସହାୟତାରେ ଅଳକୁଣ୍ଡ ଅଂଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ସିକନ୍ଦରକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଇଥିଲା l ତେବେ ଗିରଫ ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ସିକନ୍ଦରଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି l ସିକନ୍ଦର ଠାରୁ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ଓ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 7 ଦିନ ହେଲା ଘର ରେଡ୍ ପରଠୁ ଫେରାର ଥିଲା । ସଦର ଥାନା ବେହେରାମପୁର ବସ୍ତିରେ ବେଆଇନ ଘର କରି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ରଖିଥିଲା ।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ସିକନ୍ଦର ବେହେରାମପୁର ବସ୍ତିରେ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ରଖିଥିଲା । ତେବେ ସିକନ୍ଦର ପାଖରୁ ବିଭିନ୍ନ ପାସପୋର୍ଟ ଓ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ ହେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ତେବେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଥାନାରେ ସିକନ୍ଦର ନାଁରେ ଅନେକ କେସ୍ ଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସିକନ୍ଦର ନାଁରେ କୌଣସି କେଶ ନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି l
ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନା ବେହେରାମପୁର ବସ୍ତିରୁ ଗତ 17 ତାରିଖରେ ଦୁଇ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅଟକ ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, ମରଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଆପତ୍ତି ଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ପୋଲିସ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା । 10ରୁ ଅଧିକ ବାଂଲାଦେଶୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଭଡ଼ା ଘରେ 30ରୁ ଅଧିକ ବାଂଲାଦେଶୀ ରହୁଥିବା ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତନାଘନା ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ 2 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଚଢାଉ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର