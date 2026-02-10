ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଶତାଧିକ ବେଇଆଇନ ଇଟାଭାଟି ଭାଙ୍ଗିଲା ପ୍ରଶାସନ
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ ସୋନାଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 10 ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇ ଇଟାଭାଟି ଗୁଡିକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।
Published : February 10, 2026 at 4:37 PM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଓ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଥିଲା ଇଟାଭାଟି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଏହି ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ ସୋନାଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 10 ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇ ଇଟାଭାଟି ଗୁଡିକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଶହଶହ ଇଟାଭାଟି ଗଢି ଉଠିଛି। ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ମାଫିଆ ମାନେ ନଦୀ ପଠା ତାଡି ମାଟି ଉଠାଇବା ସହିତ ସେହିଠାରେ ମାଟି ଇଟା ନିର୍ମାଣ କରି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ କୋଟିକୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଥିବା ବେଳେ ନଦୀର ଗତିପଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଛି।
ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର 8ଟି ତହସିଲରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି ଚାଲିଛି ତାହାର ରିପୋର୍ଟ ଦେବାପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାପରେ ଆଜି ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ସ୍ଥିତ ଗୋପିଆକୁଦ ନିକଟରେ ଥିବା ଶତାଧିକ ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ କରି କାଗଜ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ସରକାରୀ ଜାଗା ଉପରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଇଟାଭାଟି ପକାଯାଉ ଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଜେସିବି ଲଗାଇ ଇଟାଭାଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶତାଧିକ ଇଟାଭାଟି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇ ସାରିଛି ।
ସେହିପରି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ସ୍ଥିତ ମହାନଦୀ ପଠାରେ ଏକ ବେଆଇନ ଚେମେନି ଭାଟି ଇଟା କାରଖାନା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବେଆଇନ ଭାବେ ସେହି ଇଟାଭାଟି ଚାଲୁଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ରାତିସୁଧା ଚେମେନି ଭାଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜେସିବି ଦ୍ୱାରା ରାତିଆ ରାତି ସେଗୁଡିକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ ସୋନାଲ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲାର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଠାରେ ଏକାଧିକ ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି ଚାଲୁଥିବାର ଖବର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗର ନିଅମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ସରକାରୀ ଜମିରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ହଜାର ନ ହେବାରୁ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି କୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି। "ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ବେଇଆ ଇଟାଭାଟି ଅଛି । କୌଣସି ଏନଭାରୋମେଣ୍ଟ କ୍ଲିଅରାନ୍ସ ନାହିଁ, ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ ଇଟାଭାଟି କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରାଯାଇଛି । ନ୍ଚାୟଚୁରାଲ ଜଷ୍ଟିସ ପ୍ରୋସେସ ଫଲୋ କରିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି ବାଙ୍ଗୁଛି । ସମସ୍ତ ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବୁ ।"
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି ଗୁଡ଼ିଗୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ବେଆଇନ ଭାବେ ହଜାର ହଜାର ଇଟାଭାଟି କରାଯାଇ ପୋଡା ଯାଉଛି। ଫଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଚଳିତ ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା (AQI) 200 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବେଶବିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି ଓ ଧାନ ଜମିରେ କୁଟା ପୋଡ଼ି ଦିଆଯିବା ଯୋଗୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢୁଛି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର