ସୁଦାନ RSF କବଳରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଆଦର୍ଶ, ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର
ସୁଦାନରେ ପଣବନ୍ଦୀ ଜଗତସିଂହପୁର ପୁଅ ଆଦର୍ଶ ବେହେରା । ଅପହରଣର ଭିଡିଓ ଦେଖାଇଲେ ପରିବାର ।
Adarsh Behera Kidnapped by RSF ଜଗତସିଂହପୁର/ଭୁବନେଶ୍ବର: ସୁଦାନ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ଫୋର୍ସ ଆରଏସଏଫ କବଳରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ । ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଟକଣା ଗ୍ରାମର ଆଦର୍ଶ ବେହେରା ଆରଏସଏଫ ଆତଙ୍କବାଦୀ କବଳରେ ଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ । ସେପଟେ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
ସୁଦାନ ଆତଙ୍କୀ କବଜାରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ:
ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, 2022 ମସିହାରେ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଫ୍ରିକା ଦେଶର ସୁଦାନକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଦର୍ଶ ବେହେରା । ସେଠାରେ 7-8 ମାସ କାମ କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଘରକୁ ଫେରିପାରିନଥିଲେ । ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ଫୋର୍ସ ଆରଏସଏଫ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦାନକୁ ନିଜ କବଜାକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଆଦର୍ଶ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିବା ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ପଣବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଛି । ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ରଖାଯାଇଛି । ଯାହାର ଏକ ଭିଡିଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି । "
ଅପହରଣର ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ:
ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ଆଦର୍ଶ ବେହେରାଙ୍କ ନିକଟରେ 5ରୁ 7 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଆରବୀ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି । ଆଦର୍ଶ ବେହେରା ଇଂରାଜୀରେ କହୁଥିବା ବେଳ ସେ ବେଶ ଭୟଭୀତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପରିବାରର ଆକୁଳ ନିବେଦନ:
ଏନେଇ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ମାଆ ଆରତୀ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି," ମୋ ପୁଅ (ଆଦର୍ଶ ବେହେରା) 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାକିରି କରିବାକୁ ସୁଦାନ ଯାଇଥିଲା । 8 ମାସ କାମ କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ହେଲା । 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ । 10 ଦିନ ତଳେ ପୁଅକୁ ମାଲିକ ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ବାଟରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ତାକୁ ଧରିନେଇଯାଇଛନ୍ତି । ପୁଅକୁ ରଖି ତାକୁ ମାରପିଟ କରୁଛନ୍ତି । ଫୋନ ସେମାନେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି । ପୁଅକୁ ଫୋନ ଦେଉନାହାନ୍ତି । ଆମ ସହ ସେ (ଆଦର୍ଶ ବେହେରା) କଥା ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଜଣଙ୍କ ଫୋନରୁ ଭିଡିଓ ଆସିଥିଲା । ଭିଡିଓ ଦେଖି ଆମେ ଜାଣିଲୁ । ଏନେଇ ଆମେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲୁ । ପୋଲିସ କହିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ । ମୋ ପୁଅକୁ ମୁକୁଳାଇବାକୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି । ସରକାର ମୋ ପୁଅକୁ ଆଣିଦିଅ ।
ଆଦର୍ଶଙ୍କ ବାପା କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି," ମୋ ପୁଅ (ଆଦର୍ଶ ବେହେରା) ଆଫ୍ରିକା ସୁଦାନରେ କାମ କରୁଥିଲା । 8 ମାସ କାମ କରିଛି ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା । ଏହାପରେ ସେଠାରେ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ ତାକୁ ନେଇ ଘରେ ରଖିଲା । 8 ଦିନ ତଳେ ମାଲିକ ମୋ ପୁଅକୁ ଭାରତକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ନେଇକି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଧରିନେଲେ । ସେଠାରେ ତାକୁ ମାରଧର କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି । ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଫୋନ ମାଗି ମୋ ପୁଅ ଆମକୁ କରି କହିଲା । ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ ଫୋନ କଟିଗଲା ।ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆମ ପୁଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ।
Deeply concerned to know that Adarsh Behera from Jagatsinghpur District of #Odisha has been kidnapped by paramilitary Rapid Support Forces (RSF) in Sudan's Al Fashir. Urge Indian Government and the Ministry of External Affairs (@MEAIndia) to intervene into the matter with urgency…— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) November 4, 2025
ଆଦର୍ଶଙ୍କ ମୁକ୍ତି ନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ:
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଦର୍ଶ ବେହେରା ଅପହରଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ Xରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସୁଦାନ ଏଲ ଫସିରରେ ପାରାମିଲିଟାରୀ ରାପିଡ ସପୋର୍ଟ ଫୋର୍ସ (RSF)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆଦର୍ଶ ବେହେରାଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ । ଏହି ମାମଲାର ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଓ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି କରି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଓ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି । "
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ଆଫ୍ରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁଦାନରେ ପଣବନ୍ଦୀ ଥିବା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଓଡିଆ ଯୁବକ ଆଦର୍ଶ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଆଦର୍ଶଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ପତ୍ରଲେଖି ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଆବାସିକ କମିଶନର ମଧ୍ୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ପତ୍ରଲେଖି ସୁଦାନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହି ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଖବର ନେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଧର୍ଯ୍ୟର ସହ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ:
ଅନ୍ୟପଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଏସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ସହକାରୀ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ ଆଦର୍ଶ ବେହେରାଙ୍କ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ସ୍ଥିତ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ଓ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଆଦର୍ଶ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ସୁଦାନରେ ପଣବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆସିଛୁ । ଶ୍ରମ ବିଭାଗକୁ ଏନେଇ କେହି ଜଣାଇନାହାନ୍ତି ।
ସୁଦାନ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ:
ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛି ଯେ, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସୁଦାନରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି । ସୁଦାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେବା ପାଇଁ ସରକାର ଓ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ଫୋର୍ସ ଆଏସଏଫ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି ।ଏହାମଧ୍ୟରେ ସୁଦାନକୁ ନିଜ କବଜାରେ ନେଇଛି ଆରଏଫଏସ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ । ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ 40 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 1 କୋଟି 40 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଘର ଛାଡିଛନ୍ତି ।
