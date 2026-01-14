ପୋଲିସ ହାତରେ କୁଖ୍ୟାତ ମନ୍ଦିର ଲୁଟେରା, ଅଷ୍ଟଧାତୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିଦେଶରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ କରୁଥିଲା ଯୋଜନା
ଲୁଟେରା ସେକ ନବାବର ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲା ମନ୍ଦିର । ବୁଲାଉଥିଲା କଳାକନା । ମନ୍ଦିର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବିଦେଶରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ କରିଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି । ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ ।
Published : January 14, 2026 at 3:07 PM IST
Accused Arrested Temple Theft Case ଜଗତସିଂହପୁର: ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲା ମନ୍ଦିର । ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ବୁଲାଉଥିଲା କଳାକନା । ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହେଉଥିବା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଅଷ୍ଟାଧାତୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ କରିଥିଲା ଯୋଜନା । ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରେ ଲୁଟପାଟ ଘଟଣାରେ କୁଖ୍ୟାତ ମନ୍ଦିର ଲୁଟେରାକୁ ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଗିରଫ କରିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲା ସେକ୍ ନବାଵ । ତା ନିକଟରୁ ପାସପୋର୍ଟ ସହ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ ହୋଇଛି ।
ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମନ୍ଦିରରୁ କରିଥିଲା ଚୋରି:
ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଜଗତସିଂହପୁର SDPO ଆଜିକ୍ୟା ମାଣେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପେଶାଦାର ଅପରାଧି ଅଟେ । ତା’ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ଓ ଲୁଟ୍ ଭଳି ମାମଲା ରହିଛି । ସେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଚୋରି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି । ଗତ ନଭେମ୍ବର 28ରେ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମନ୍ଦିରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ପୋଲିସ ସେକ ନବାବକୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
ସ୍ବାମୀ ଚୋରି କରୁଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ:
ଏନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର SDPO ଆଜିକ୍ୟା ମାଣେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ରମାଗତ ମନ୍ଦିର ଚୋରି ଘଟଣାର ଅଭିଯୋଗ ପୋଲିସ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲା । ସେହିଭଳି ଗତ 28,11,2025ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ବଡ ଧରଣର ଚୋରି ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ମନ୍ଦିରରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ସହ ଆସବାବପତ୍ର ଚୋରି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେକ ନବାଵକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସେକ ରାତି ଅଧରେ ମନ୍ଦିର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ବିଭିନ୍ନ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି କରୁଥିଲା । ଏହାକୁ ତାର ପତ୍ନୀ ପୀର ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ । ଏହି ଟଙ୍କାରେ ପରିବାର ଚଳାଇ ଆସୁଥିଲା ସେକ ।’
ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ:
ଧରା ପଡିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଠାରୁ ପୋଲିସ ଦୁଇଟି ପାସପୋର୍ଟ, କିଛି ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା, ରୁପା ମୁକୁଟ, ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକଘରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଲେ ଲୁଟେରା; ଲୁଟିନେଲେ ତିରିଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା
ଜମା ନାଁରେ 16 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା କରିଥିଲେ ହଡପ, ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ
ବିଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରୁବାକୁ ଯୋଜନା:
ସୁନା ଓ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେ ବିଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତର ନାମରେ ଦୁଇଟି ହତ୍ୟା ଓ ଲୁଟ ଆଦି ମାମଲା ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଥିବା SDPO ଅଙ୍କିତ ମାଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର