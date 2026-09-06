ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ: ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କଲା ମଦ୍ୟପ ସ୍ବାମୀ
ଜଂକୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ପତି-ପତ୍ନୀଙ୍କ ଝଗଡା ହୋଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କାବୁ କରି ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଲେ ଗାଁ ଲୋକେ । ରିପୋର୍ଟ: ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର
Published : September 6, 2026 at 10:10 AM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ବୀଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ବାମୀ । ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଂକୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ମୃତକ ହେଲେ ଦିଗମ୍ବର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୁଷ୍ପଲତା ସ୍ବାଇଁ । ତେବେ ହତ୍ୟା ପରେ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବାମୀକୁ କାବୁ କରି ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସର ଛାନଭିନ ଜାରି ।
ଝଗଡା ନେଲା ଉଗ୍ରରୂପ:
ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ସ୍ୱାମୀ ନିଶା ଖାଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପଲତାକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା । ଝଗଡା ଉଗ୍ରରୂପ ନେବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଦିଗମ୍ବର ହଠାତ୍ ଏକ ଲୁହାରଡ ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପଲତାଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ ପୁରାଇ ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଦେଖି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଗମ୍ବର ସ୍ୱାଇଁ ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।
ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ସ୍ବାମୀ:
ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜଗତସିଂହପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଜଂକୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିଗମ୍ବର ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ରହିଆସୁଥିଲେ । ସ୍ୱାମୀ ଦିଗମ୍ବର ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ସନ୍ଦେହ କରି ଆସୁଥିଲେ । ଏପରିକି ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲାଗି ରହୁଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳିର ସମାଧାନ କରି ଚଳିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ।
ମୃତଦେହ ଜବତ, ହତ୍ୟା ସ୍ବୀକାର କଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ:
ତେବେ ପୋଲିସ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି 1ଟାରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି । ପୋଷ୍ଟ ମଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଇଟିଭି ଭାରତକୁ SDPO ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାଥ ଫୋନ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ଆଗରେ ସ୍ବୀକାର କରିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛୁରୀ ଭୁସି ପଥରରେ ଛେଛି ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀ !
ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଥ ହେଲା କାଳ; ବାପାର ଠେଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ପୁଅ ମୃତ
ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା; ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର