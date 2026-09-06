ETV Bharat / state

ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ: ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କଲା ମଦ୍ୟପ ସ୍ବାମୀ

ଜଂକୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ପତି-ପତ୍ନୀଙ୍କ ଝଗଡା ହୋଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କାବୁ କରି ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଲେ ଗାଁ ଲୋକେ । ରିପୋର୍ଟ: ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର

Jagatshingpur Murder
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 6, 2026 at 10:10 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଜଗତସିଂହପୁର: ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ବୀଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ବାମୀ । ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଂକୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ମୃତକ ହେଲେ ଦିଗମ୍ବର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୁଷ୍ପଲତା ସ୍ବାଇଁ । ତେବେ ହତ୍ୟା ପରେ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବାମୀକୁ କାବୁ କରି ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସର ଛାନଭିନ ଜାରି ।

ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କଲା ମଦ୍ୟପ ସ୍ବାମୀ (ETV Bharat)

ଝଗଡା ନେଲା ଉଗ୍ରରୂପ:

ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ସ୍ୱାମୀ ନିଶା ଖାଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପଲତାକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା । ଝଗଡା ଉଗ୍ରରୂପ ନେବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଦିଗମ୍ବର ହଠାତ୍‌ ଏକ ଲୁହାରଡ ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପଲତାଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ ପୁରାଇ ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଦେଖି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଗମ୍ବର ସ୍ୱାଇଁ ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।

ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ସ୍ବାମୀ:

ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜଗତସିଂହପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଜଂକୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିଗମ୍ବର ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ରହିଆସୁଥିଲେ । ସ୍ୱାମୀ ଦିଗମ୍ବର ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ସନ୍ଦେହ କରି ଆସୁଥିଲେ । ଏପରିକି ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲାଗି ରହୁଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳିର ସମାଧାନ କରି ଚଳିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ।

ମୃତଦେହ ଜବତ, ହତ୍ୟା ସ୍ବୀକାର କଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ:

ତେବେ ପୋଲିସ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି 1ଟାରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି । ପୋଷ୍ଟ ମଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଇଟିଭି ଭାରତକୁ SDPO ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାଥ ଫୋନ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ଆଗରେ ସ୍ବୀକାର କରିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛୁରୀ ଭୁସି ପଥରରେ ଛେଛି ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀ !

ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଥ ହେଲା କାଳ; ବାପାର ଠେଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ପୁଅ ମୃତ

ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା; ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର

TAGGED:

HUSBAND MURDER WIFE
JAGATSHINGPUR MURDER
DOUBT WIFE CHARACTER
ଜଗତସିଂହପୁର ହତ୍ୟା
FAMILY DISPUTE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.