ଧିରେ ଧିରେ ବଢ଼ୁଛି ତାତି ! ଏବେଠୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଗରମ-ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଆକ୍ତାମାକ୍ତା ହେଲେଣି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

Published : February 23, 2026 at 6:39 PM IST
ପୁରୀ: ଧିରେ ଧିରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ନାଟମଣ୍ଡପରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଖରାଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ । ଫଳରେ ଭିଡ଼ ଓ ଗରମରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ସହ କେତେକ ସମୟରେ ବାନ୍ତି କରୁଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ମନୋଜ କୁମାର ରଥ କହିଛନ୍ତି, “ଶୀତ ଦିନ ଶେଷ ହୋଇ ଗଲାଣି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତୀବ୍ର ହେଉଛି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ବାରମ୍ବାର ଟେଣ୍ଡର ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉନାହିଁ । ତେଣୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ପ୍ରଶାସନ ତ୍ବରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଉଥିବାରୁ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ଦରକାର। ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ ଟେଣ୍ଡର୍ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ସେନେଇ ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆଗକୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ଭଳି ବଡ଼ ପର୍ବ ଥିବାରୁ ଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।
ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜାପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ,ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ନାଟମଣ୍ଡପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି । ଏଥିସହ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିକଟରେ କୁଲର୍ ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ