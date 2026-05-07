ଲୋକଙ୍କୁ ସେଟଲମେଣ୍ଟରେ ଦିଆଯିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି, ଉପକୃତ ହେବେ ସେବାୟତ ଓ ନିଯୋଗ: ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯିବ ଜମି । ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 7, 2026 at 10:43 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରାୟ 56 ହଜାର ଏକର ଜମି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 36 ହଜାର ଏକର ଜମିର ଦସ୍ତାବିଜ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି । 36 ହଜାର ଏକର ଜମିରୁ ପ୍ରାୟ 25 ରୁ 26 ପ୍ରତିଶତ ଜମି ଜବରଦଖଲରେ ରହିଛି । ଜବରଦଖଲରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ସହ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥ ଜମିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି ସେଟେଲମେଣ୍ଟରେ ଦିଆଯିବ । ଏହା ଜରିଆରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ । ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ।
ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି । ଉକ୍ତ ଜମିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ୟୁନିଫର୍ମ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ପଲିସି 2003 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ଵୟନ ପାଇଁ ପଲିସିରେ ସଂଶୋଧନର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଆଇନ ଆୟୋଗ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ 5 ଥର ବୈଠକ ବସିସାରିଛି । ଆଜି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜବରଦଖଲ ହୋଇ ରହିଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମିର ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ । ସେଥିପାଇଁ ନୀତିନିୟମର ଚୂଡାନ୍ତ ରୂପରେଖ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ପରେ ଉକ୍ତ ନୀତିକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟକୁ ଅଣାଯିବ । କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଓଡିଶା ଓ ଓଡିଶା ବାହାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜବରଦଖଲ ହୋଇଥିବା ଜମିର ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅରମ୍ଭ ହେବ । ସେହିପରି ଜବରଦଖଲ ହୋଇନଥିବା ଜମିକୁ ଦଖଲକୁ ଅଣାଯିବ । ସରକାର ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ । ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମିର ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଜମି ଉପରେ ନଜର ଦିଆଯିବ । ଏହା ଜରିଆରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ।"
ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାୟ 36 ହଜାର ଏକର ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଏହି ଜମିର ଦସ୍ତାବିଜ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି । ଏହି ଜମିରୁ ପ୍ରାୟ 25ରୁ 26 ପ୍ରତିଶତ ଜମି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲୋକେ ବସବାସ କରି ରହୁଛନ୍ତି । ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜବରଦଖଲ କରି ରଖିବା ସହ କିଛି ଅଭାବୀ ଗରିବ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଘରବାଡି କରି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି । ଜବରଦଖଲ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ । ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ'ରେ ଜମି ଥାଇ ସେଠାରେ ସେବା ପୂଜା କାରଣରୁ ବସବାସ କରି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ'ରେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରାଯିବ । ଏ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ ନାହିଁ ।"
ବୈଠକରେ ଲ’ କମିଶନର ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ, ପୂର୍ବତନ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ଆଇନ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ପବିତ୍ର ମୋହନ ସାମଲ, ଦେବୋତ୍ତର ଆୟୁକ୍ତ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର