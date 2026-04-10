ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଖାଣ୍ଡେଲାଇଟ୍ ପଥର ଘରେ ଲଗାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ

ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏତଲା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଥର ବବି ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଲଗାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

BJD LEADER BOBBY DAS
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଥର ବବି ଦାସ ଘରେ ଲଗାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ।
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 10, 2026 at 7:20 PM IST

Khondalite stones used in Pranab Prakash Das residence ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦ୍ବାର ଥାନାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏତଲା । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଖାଣ୍ଡେଲାଇଟ୍ ପଥର ଓ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛି । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ଆବାହକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଖାଣ୍ଡେଲାଇଟ ପଥର ଓ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ ଚୋରି କରି ନେଇ ନିଜ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବବି ଦାସ ।

ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜଣକ ନିଜ ଗାଁ ଯାଜପୁର ସ୍ଥିତ ବାହାବଳପୁର ଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୁଲ୍ୟବାନ ଖାଣ୍ଡେଲାଇଟ ପଥର ଓ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ ଚୋରି କରି ଏକ ବିଶାଳ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ପଥର କେବଳ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ଵ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ । ଐତିହ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ଵ ବିଭାଗ ଖାଣ୍ଡେଲାଇଟ ପଥର ଓ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ ଲଗାଇ ଐତିହ୍ୟ ଓ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏଣୁ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା।

BJD LEADER BOBBY DAS
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଥର ବବି ଦାସ ଘରେ ଲଗାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ । (ETV Bharat Odisha)


ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଆବାହକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଏତଲା ଦିଆଗଲା। ବିଜେଡି ନେତା ବବି ଦାସ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଖାଣ୍ଡେଲାଇଟ୍ ପଥରକୁ ନେଇତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଯାଜପୁର ବାହାବଳପୁରରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ଖାଣ୍ଡେଲାଇଟ୍ ପଥର କେବଳ ଐତିହ୍ୟ, କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଏସଆଇ ଲଗେଇ ପାରିବ । ଏହି ପଥରକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏଣୁ ଏହି ପଥର ପୁରୀରୁ କିଭଳି ବବି ଦାସଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି । ଏଣୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ସିଂହ ଦ୍ଵାର ଥାନାରେ ବବି ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦେଇଛି ।"

ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ବବି ଦାସ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ । ଏଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦୟୀତ୍ୱରେ ଥିବା ଟାଟା କମ୍ପାନୀ, ଓବିଶିଶି, ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ସରକାର ଆଣନ୍ତୁ । ଯଦି ସରକାର ବବି ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ନକରି ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ କରନ୍ତି ତାହା ହେଲେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କଡା ବିରୋଧ କରିବୁ । ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

