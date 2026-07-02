15 ଦିନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଲଟେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ! ଦେବତା ନୁହେଁ ରୋଗୀ ପରି ଚିକିତ୍ସିତ ହୁଅନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି
ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ ପରି ରାଜବୈଦ୍ୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସେବା ସହିତ ଆୟୁର୍ବେଦ ଉପଚାର କରନ୍ତି । ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : July 2, 2026 at 8:14 PM IST
ପୁରୀ: ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ 108 ଗରା ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ ସ୍ନାନ ପରେ ଜ୍ବରରେ ପଡିଛନ୍ତି ତିନି ଠାକୁର । ଦେହରେ ଖଇ ଫୁଟୁଛି । ଅଣସର ଘରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆୟୁର୍ବେଦ ପଥି ପାଞ୍ଚଣ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲୁ ରହିଛି । ତାତି ପ୍ରଶମନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଲଗା ଯାଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗୁପ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପରମ୍ପରା ପାଳନ ପୂର୍ବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି 'ରାଜବୈଦ୍ୟ' । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଚଳିତ ପରମ୍ପରା ଓ ଆୟୁର୍ବେଦ ପଦ୍ଧତିରେ ରାଜବୈଦ୍ୟ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ବୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସକ ସାଜିଛନ୍ତି । ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିଙ୍କ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି ।
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କେବଳ ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆୟୁର୍ବେଦ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସମନ୍ୱୟ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନେକ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ‘ରାଜବୈଦ୍ୟ’ଙ୍କ ସେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ । ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଖେଳା କରିବା ଅବସରରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜବୈଦ୍ୟ ଆପଣାନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ।
ଅଣସର ଓ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତିରେ ‘ଅଣସର’ ସମୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ନିଆରା । ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଗୁପ୍ତ ରତ୍ନବେଦୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି । ଏହି ୧୫ ଦିନିଆ ଅବଧିରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ରାଜବୈଦ୍ୟ । ଏହି ସେବା ପଛରେ ଥିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜାମାନଙ୍କ ସମୟରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସିଛି ।
ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଅଣସର ଦଶମୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର ଉପଚାର ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ରାଜ ବୈଦ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ଦଶମୂଳ ମୋଦକ । ପର ଦିନ ଏହା ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ । ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ଲାଗି ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ । ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଗରାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଜ୍ବରରେ ପୀଡିତ ହୋଇ ଅଣସରରେ ଚାଲିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତନୀତି ।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା:
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାରକ ଦୟାନିଧି ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପରେ ଅଣବସର ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପଟିଦିଅଁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି । ଦଇତାପତି ସେବକ ମାନେ ଅଣସର ଗୃହରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ନୀତିରେ ଉପଚାର କରନ୍ତି । ଏହି ଅଣସର ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ଛେନା, ସର, କ୍ଷୀର, ପଣା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଆଦି ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ । ଅଣସର ପଞ୍ଚମୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ । ପରେ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବନ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ସେବନ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି ।"
ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳରୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଉପଚାର କାହିଁ କେଉଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଜଡ଼ିତ ହୋଇରହିଛି । ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ବେଶ୍ ଉପୋଯୋଗୀ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି । ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବେଶ୍ ସମୃଦ୍ଧ । ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଳି ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାରକ କହିଛନ୍ତି ।
ଦଶମୂଳ ମୋଦକ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ:
ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପଦ୍ଧତି ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପାଖେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରାଜବୈଦ୍ୟ ସେବକମାନେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ସେବା କରିଥାନ୍ତି l ଏହି ମହୌଷଧି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଶାଳପନ୍ନି , ଗମ୍ଭାରୀ, ଫଣଫଣା, କୃଷ୍ଣ ପନ୍ନି, ଅଗବଥୁ, ବେଲ, ଅଙ୍କରାନ୍ତି, ଗୋଖରା, ଲବିଂ କୋଳି, ନବାଙ୍କୁରୀକୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଖା ଯାଇଥାଏ । ପରେ ଏହାକୁ କୁଟା ଯାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଏ । ଏହି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଗାମୁଛାରେ ଛାଣି ନୂତନ କାଠ ଚୁଲିରେ କଡେଇ ବସା ଯାଇ ଖୁଆ, ଶର୍କରା, ସର, ମହୁ, ଘିଅ, ଭାଙ୍ଗ ଆଦି ପକାଯାଇ ଏହାକୁ ପାଗ କରାଯାଏ । ପାଗ ପରେ ଏହାକୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ ରଖି ଥଣ୍ଡା କରାଯାଇଥାଏ । ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ଗୋଲାକାର ମୋଦକ କରି ୩ଟି କୁଡୁଆରେ ରଖା ଯାଇଥାଏ ।
ଏହା ଉପରେ କର୍ପୁର ଦେଇ ତାଳପତ୍ର ଭୋଗେଇରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗାରଦରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥାଏ । ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣସର କାଳୀନ ଗୋପନ ସେବା ସଂପର୍କରେ ରହିଥିବା ମାର୍ଗ ଦର୍ଶକ ମୁତାବକ, ବିଶ୍ୱାବସୁ ତଥା ବିଦ୍ୟାପତି ବଂଶଧରମାନେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହି ସେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚେରମୂଳିରୁ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ।
ଦଶମୂଳି ସେବନ ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ:
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜବୈଦ୍ୟ ସୁଧାଂଶୁ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରକହିଛନ୍ତି, "ବୈଦ୍ୟ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦଶମୂଳି ସେବନ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଆୟୁର୍ବେଦରେ ସବୁ ଚିକିତ୍ସା ରହିଛି । ଯାହାକି ବିଦେଶରେ ଏହା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରାଯାଇ ଅନେକ ଏହାର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ଏଣୁ ଅତୀତରେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ବେଶ୍ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା । ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ, 'ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେବା ଉଚିତ' । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ତିଆରି ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖୁ । ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପରେ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ।
କାହିଁକି ଲାଗି ହୁଏ ଦଶମୂଳ ମହୌଷଧି:
ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡିଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ କରିବା ଲାଗି ଦଶମୂଳ ମହୌଷଧି ଲାଗି କରାଯାଏ । ପବିତ୍ର ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଅବସରରେ ବିଳମ୍ୱିତ ରାତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବକ ଏହାକୁ ଲାଗି କରିବେ । ଏହି ମହୌଷଧି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଉପଚାର କରାଯିବା ପରେ ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବେ । ଏଥିସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ନୀତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଶ୍ରୀଜିଉମାନେ ରକ୍ତବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଲାଗି ହେବେ ।
ଫୁଲୁରି ତେଲ ଲାଗି ଏବଂ ଔଷଧ ଖାଇ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ:
ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମୀ ପରଠାରୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୀତିରେ ତୁଳସୀ କିମ୍ୱା ଧଳା ଫୁଲ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥାଏ । ଦଇତାପତି ସେବକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ରମଶଃ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି କରାଯାଏ । ସେହିଭଳି ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆର ସେବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚକାବିଜେ ହେବା ପରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ।
ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଚକା ଉପରକୁ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି ମହାବାହୁ:
ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅଣସର ଗୃହରେ ତିନୋଟି ମୁଗୁନି ପଥରର ଚକା ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ରଖାଯାଇ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଏକ ଚକା ଉପରେ ବିଜେ କରାଯାଏ । ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ମତେ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ସେବନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ରାଜବୈଦ୍ୟମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଦଶମୂଳ ମୋଦକକୁ ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବକ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବା ପରେ ଅଣସର ଘରେ ଶୋଇରହିଥିବା ଜୀଉମାନେ ଉଠି ଚକା ଉପରକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ।
ଦଇତାପତି ସେବକ ଭବାନୀ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି । ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନାନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ୱର ହୁଏ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପଶମ ପାଇଁ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ସେବା କରନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଶେଷ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରେ ଦଇତପତିମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପଚାର ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ନୀତି କରିଥାନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜ୍ୱର ଆକ୍ରାନ୍ତ ଶରୀର ଗରମ ଥାଏ । ଏହାକୁ ଶୀତଳ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରାଯାଏ । ଏହା ପରେ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ । ଏହା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ରଥଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ବାହାରିଥାନ୍ତି ।"
କାଳ ପ୍ରବାହରେ ଅନେକ ପରମ୍ପରା ବଦଳିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରାଜବୈଦ୍ୟ ସେବା ଆଜି ବି ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳିତ ହେଉଛି । ଏହା କେବଳ ଧର୍ମୀୟ ରୀତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଇତିହାସ । ରାଜବୈଦ୍ୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଏପରି ସାଧକ, ଯେଉଁମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିରେ ଗବେଷଣା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଏହି ମହାନ ଦାନ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ