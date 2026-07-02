ETV Bharat / state

15 ଦିନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଲଟେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ! ଦେବତା ନୁହେଁ ରୋଗୀ ପରି ଚିକିତ୍ସିତ ହୁଅନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି

ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ ପରି ରାଜବୈଦ୍ୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସେବା ସହିତ ଆୟୁର୍ବେଦ ଉପଚାର କରନ୍ତି । ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Jagannath Anasara 2026 15 Day Ayurvedic Healing Ritual Puri Temple
15 ଦିନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଲଟେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ! ଦେବତା ନୁହେଁ ରୋଗୀ ପରି ଚିକିତ୍ସିତ ହୁଅନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି (ETV Bharat GFX Team)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 2, 2026 at 8:14 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ 108 ଗରା ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ ସ୍ନାନ ପରେ ଜ୍ବରରେ ପଡିଛନ୍ତି ତିନି ଠାକୁର । ଦେହରେ ଖଇ ଫୁଟୁଛି । ଅଣସର ଘରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆୟୁର୍ବେଦ ପଥି ପାଞ୍ଚଣ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲୁ ରହିଛି । ତାତି ପ୍ରଶମନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଲଗା ଯାଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗୁପ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପରମ୍ପରା ପାଳନ ପୂର୍ବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି 'ରାଜବୈଦ୍ୟ' । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଚଳିତ ପରମ୍ପରା ଓ ଆୟୁର୍ବେଦ ପଦ୍ଧତିରେ ରାଜବୈଦ୍ୟ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ବୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସକ ସାଜିଛନ୍ତି । ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିଙ୍କ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି ।

15 ଦିନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଲଟେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ! ଦେବତା ନୁହେଁ ରୋଗୀ ପରି ଚିକିତ୍ସିତ ହୁଅନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି (ETV Bharat Odisha)


ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କେବଳ ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆୟୁର୍ବେଦ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସମନ୍ୱୟ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନେକ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ‘ରାଜବୈଦ୍ୟ’ଙ୍କ ସେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ । ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଖେଳା କରିବା ଅବସରରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜବୈଦ୍ୟ ଆପଣାନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ।


ଅଣସର ଓ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତିରେ ‘ଅଣସର’ ସମୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ନିଆରା । ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଗୁପ୍ତ ରତ୍ନବେଦୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି । ଏହି ୧୫ ଦିନିଆ ଅବଧିରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ରାଜବୈଦ୍ୟ । ଏହି ସେବା ପଛରେ ଥିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜାମାନଙ୍କ ସମୟରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସିଛି ।

Ayurvedic medicine is being prepared.
ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି (ETV Bharat Odisha)
ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ଓ ଫୁଲୁରି ତେଲ:
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜବୈଦ୍ୟମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ଦଶମୂଳ ମୋଦକ’ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି । ଏହା ଦଶଟି ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଚେରମୂଳିରୁ ଏହି ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ଏବଂ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବକ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଛି । ସେହିପରି, ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଓ ଔଷଧୀୟ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ‘ଫୁଲୁରି ତେଲ’ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ମାଲିସ କରାଯାଏ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଶୀତଳତା ଓ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
The Royal Physician administers Ayurvedic treatment and provides care to the four deities, treating them just like living human beings.
ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ ପରି ରାଜବୈଦ୍ଯ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସେବା ସହିତ ଆୟୁର୍ବେଦ ଉପଚାର କରନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଅଣସର ଦଶମୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର ଉପଚାର ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ରାଜ ବୈଦ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ଦଶମୂଳ ମୋଦକ । ପର ଦିନ ଏହା ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ । ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ଲାଗି ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ । ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଗରାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଜ୍ବରରେ ପୀଡିତ ହୋଇ ଅଣସରରେ ଚାଲିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତନୀତି ।

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା:
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାରକ ଦୟାନିଧି ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପରେ ଅଣବସର ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପଟିଦିଅଁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି । ଦଇତାପତି ସେବକ ମାନେ ଅଣସର ଗୃହରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ନୀତିରେ ଉପଚାର କରନ୍ତି । ଏହି ଅଣସର ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ଛେନା, ସର, କ୍ଷୀର, ପଣା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଆଦି ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ । ଅଣସର ପଞ୍ଚମୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ । ପରେ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବନ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ସେବନ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି ।"

Dashamula Modaka
ଦଶମୂଳ ମୋଦକ (ETV Bharat Odisha)

ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳରୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଉପଚାର କାହିଁ କେଉଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଜଡ଼ିତ ହୋଇରହିଛି । ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ବେଶ୍ ଉପୋଯୋଗୀ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି । ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବେଶ୍ ସମୃଦ୍ଧ । ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଳି ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାରକ କହିଛନ୍ତି ।


ଦଶମୂଳ ମୋଦକ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ:
ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପଦ୍ଧତି ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପାଖେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରାଜବୈଦ୍ୟ ସେବକମାନେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ସେବା କରିଥାନ୍ତି l ଏହି ମହୌଷଧି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଶାଳପନ୍ନି , ଗମ୍ଭାରୀ, ଫଣଫଣା, କୃଷ୍ଣ ପନ୍ନି, ଅଗବଥୁ, ବେଲ, ଅଙ୍କରାନ୍ତି, ଗୋଖରା, ଲବିଂ କୋଳି, ନବାଙ୍କୁରୀକୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଖା ଯାଇଥାଏ । ପରେ ଏହାକୁ କୁଟା ଯାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଏ । ଏହି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଗାମୁଛାରେ ଛାଣି ନୂତନ କାଠ ଚୁଲିରେ କଡେଇ ବସା ଯାଇ ଖୁଆ, ଶର୍କରା, ସର, ମହୁ, ଘିଅ, ଭାଙ୍ଗ ଆଦି ପକାଯାଇ ଏହାକୁ ପାଗ କରାଯାଏ । ପାଗ ପରେ ଏହାକୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ ରଖି ଥଣ୍ଡା କରାଯାଇଥାଏ । ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ଗୋଲାକାର ମୋଦକ କରି ୩ଟି କୁଡୁଆରେ ରଖା ଯାଇଥାଏ ।

Dashamula Modaka
ଦଶମୂଳ ମୋଦକ (ETV Bharat Odisha)


ଏହା ଉପରେ କର୍ପୁର ଦେଇ ତାଳପତ୍ର ଭୋଗେଇରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗାରଦରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥାଏ । ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣସର କାଳୀନ ଗୋପନ ସେବା ସଂପର୍କରେ ରହିଥିବା ମାର୍ଗ ଦର୍ଶକ ମୁତାବକ, ବିଶ୍ୱାବସୁ ତଥା ବିଦ୍ୟାପତି ବଂଶଧରମାନେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହି ସେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚେରମୂଳିରୁ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ।


ଦଶମୂଳି ସେବନ ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ:
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜବୈଦ୍ୟ ସୁଧାଂଶୁ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରକହିଛନ୍ତି, "ବୈଦ୍ୟ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦଶମୂଳି ସେବନ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଆୟୁର୍ବେଦରେ ସବୁ ଚିକିତ୍ସା ରହିଛି । ଯାହାକି ବିଦେଶରେ ଏହା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରାଯାଇ ଅନେକ ଏହାର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ଏଣୁ ଅତୀତରେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ବେଶ୍ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା । ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ, 'ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେବା ଉଚିତ' । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ତିଆରି ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖୁ । ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପରେ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ।

Generation after generation, people participate in this service to the Lord.
ପିଢି ପରେ ପିଢି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ସେବାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)



କାହିଁକି ଲାଗି ହୁଏ ଦଶମୂଳ ମହୌଷଧି:
ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡିଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ କରିବା ଲାଗି ଦଶମୂଳ ମହୌଷଧି ଲାଗି କରାଯାଏ । ପବିତ୍ର ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଅବସରରେ ବିଳମ୍ୱିତ ରାତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବକ ଏହାକୁ ଲାଗି କରିବେ । ଏହି ମହୌଷଧି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଉପଚାର କରାଯିବା ପରେ ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବେ । ଏଥିସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ନୀତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଶ୍ରୀଜିଉମାନେ ରକ୍ତବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଲାଗି ହେବେ ।

The royal physicians prepare a special 'Dashamula Modaka' to restore the health of the Lord.
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜବୈଦ୍ୟମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ଦଶମୂଳ ମୋଦକ’ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ଫୁଲୁରି ତେଲ ଲାଗି ଏବଂ ଔଷଧ ଖାଇ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ:
ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମୀ ପରଠାରୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୀତିରେ ତୁଳସୀ କିମ୍ୱା ଧଳା ଫୁଲ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥାଏ । ଦଇତାପତି ସେବକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ରମଶଃ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି କରାଯାଏ । ସେହିଭଳି ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆର ସେବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚକାବିଜେ ହେବା ପରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ।

ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଚକା ଉପରକୁ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି ମହାବାହୁ:
ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅଣସର ଗୃହରେ ତିନୋଟି ମୁଗୁନି ପଥରର ଚକା ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ରଖାଯାଇ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଏକ ଚକା ଉପରେ ବିଜେ କରାଯାଏ । ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ମତେ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ସେବନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ରାଜବୈଦ୍ୟମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଦଶମୂଳ ମୋଦକକୁ ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବକ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବା ପରେ ଅଣସର ଘରେ ଶୋଇରହିଥିବା ଜୀଉମାନେ ଉଠି ଚକା ଉପରକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ।


ଦଇତାପତି ସେବକ ଭବାନୀ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି । ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନାନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ୱର ହୁଏ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପଶମ ପାଇଁ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ସେବା କରନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଶେଷ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରେ ଦଇତପତିମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପଚାର ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ନୀତି କରିଥାନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜ୍ୱର ଆକ୍ରାନ୍ତ ଶରୀର ଗରମ ଥାଏ । ଏହାକୁ ଶୀତଳ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରାଯାଏ । ଏହା ପରେ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ । ଏହା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ରଥଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ବାହାରିଥାନ୍ତି ।"


କାଳ ପ୍ରବାହରେ ଅନେକ ପରମ୍ପରା ବଦଳିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରାଜବୈଦ୍ୟ ସେବା ଆଜି ବି ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳିତ ହେଉଛି । ଏହା କେବଳ ଧର୍ମୀୟ ରୀତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଇତିହାସ । ରାଜବୈଦ୍ୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଏପରି ସାଧକ, ଯେଉଁମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିରେ ଗବେଷଣା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଏହି ମହାନ ଦାନ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଚିତ୍ରକଳାରେ ଜୀବନ୍ତ ହୁଏ ରଥଯାତ୍ରା, ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି ଅଣସର ପଟିଦିଅଁ

ରଥଖଳା ହାଲଚାଲ୍; ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଭୂଇଁ ଚଉତାର ବିନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତିନି ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗେ ୪ ଟନ୍ ଲୁହା, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଓଝା ମହାରଣା ସେବକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗୁପ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପରମ୍ପରା
LORD JAGANNATH FEVER RITUAL
RATH YATRA 2026
JAGANNATH ANASARA 2026
LORD JAGANNATH AYURVEDA TREATMENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.