ETV Bharat / state

ପଣସ ମଞ୍ଜିରୁ ପୁଷ୍ଟିସାରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ; ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗବେଷଣାରେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ, ଅଧିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜାରି

ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଅପରାଜିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କହିଛନ୍ତି 'ପଣସ ମଞ୍ଜିରୁ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ଭରା ପାଉଡର ଓ କୁକିଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।ଏହି ପାଉଡରରେ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।'ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ:ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Jackfruit Seed Powder Sambalpur University Research Finds Protein Rich Food Uses
ପଣସ ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷଣା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 29, 2026 at 5:10 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ପଣସ ଖାଇବା ପରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଏହାର ମଞ୍ଜିକୁ ଅଦରକାରୀ ଭାବି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାଉ । ହେଲେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଭାବୁଥିବା ଏହି ମଞ୍ଜିରେ ରହିଛି ଭରପୂର ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଓ ପୋଷକ ଉପାଦାନ । ପଣସ ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇ ଏବେ ସଫଳ ଗବେଷଣା ହୋଇଛି । ମଞ୍ଜିରୁ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୂର ପାଉଡର, ଛତୁଆ, ସୁପ୍ ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର କୁକିଜ୍ (ବିସ୍କୁଟ୍) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପାରୁଛି । ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଖାଦ୍ୟ ବୈଷୟିକ ଓ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ବିଭାଗ (Department of Food Science and Nutrition)ର ପୂର୍ବତନ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍‌ (P.G.) ଛାତ୍ରୀ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ନାୟକଙ୍କ ଗବେଷଣାରୁ ଏହି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଉ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଗବେଷଣାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ।

ପଣସ ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଗବେଷଣା କରିଥିବା ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ନାୟକ, ସ୍ନାତ୍ତକୋତ୍ତର ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ପୋଷଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ (Nutritionist) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଗବେଷଣା ଅନୁସାରେ, ପଣସ ମଞ୍ଜିକୁ ଶୁଖାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ପରେ ଏଥିରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ଉପାଦାନ ମିଳିଥାଏ । ଏହାର ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜି ଗୁଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାୟ ୨୯୦ କିଲୋକ୍ୟାଲୋରି ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ଏହାସହ ଏଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍‌ ଓ ମିନେରାଲ୍ସ ମିଳିଥାଏ ।

ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗବେଷଣାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ (ETV Bharat)
୧୦୦ ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜି ଗୁଣ୍ଡରୁ କେତେ ପୋଷକ ମିଳିବ ଓ କଣ ରହିଛି ଉପକାରିତା ?

• ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ଓ ଶ୍ୱେତସାର: ଏଥିରେ ୫୮.୬ ଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ୨୭.୯୩ ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାର (Carbohydrates) ରହିଛି, ଯାହା ଶରୀରକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ସମର୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
• ଖଣିଜ ଲବଣ (Minerals): ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜି ଗୁଣ୍ଡରେ ୫୦୧ ମିଲିଗ୍ରାମ ପୋଟାସିୟମ୍‌ ଏବଂ ୨.୨୧ ମିଲିଗ୍ରାମ ସୋଡିୟମ୍‌ ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ।
• ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଗୁଣ: ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍‌ ‘ସି’ (Vitamin C) ସହ ପ୍ରଚୁର (ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ) Antioxidants ରହିଛି । ଏହା ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।

Sambalpur University
ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (ETV Bharat)
ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ନାୟକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପଣସ ମଞ୍ଜି ଗୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଶୋଷିବା ଏବଂ ଫୁଲିବାର ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁଣ ରହିଛି । ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ବେକ୍‌ରୀ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ବିସ୍କୁଟ, ପାଉଁରୁଟି, କେକ୍‌ ଏବଂ କୁକିଜ୍‌ ଆଦିରେ ମଇଦା ବଦଳରେ କିମ୍ବା ମଇଦା ସହ ମିଶାଇ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଖାଦ୍ୟକୁ ଗାଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଛତୁଆ, ସୁପ୍‌ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଆଧାରିତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗାଢ଼ କରିବା ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ।
Department of Food Science and Nutrition student
ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗବେଷଣା (ETV Bharat)

ବ୍ୟବହାର ଓ ଲାଭ:

ଗବେଷଣା କରିଥିବା ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ପଣସ ମଞ୍ଜିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଷ୍ଟାର୍ଚ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ପାଉଡରକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ଛତୁଆ ସହ ମିଶାଇ, ସୁପ୍‌ରେ ଘନତା ଆଣିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟର ଆବରଣ (Coating/Batter) ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ପଣସ ମଞ୍ଜି ଗୁଣ୍ଡରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର କୁକିଜ୍ (ବିସ୍କୁଟ୍) ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇ ପାରୁଛି । ଏନେଇ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି ।"

Department of Food Science and Nutrition student
ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ (ETV Bharat)

ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା :

Rutuparna Nayak
ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ନାୟକ (ETV Bharat)
  • ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ପରୀକ୍ଷଣ: ପ୍ରଥମେ ପଣସ ମଞ୍ଜିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରାଯାଏ । ଏହାପରେ 'ଅଟୋକ୍ଲେଭ' (Autoclave) ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ କୀଟାଣୁମୁକ୍ତ (Jerm-free) କରାଯାଇ 'ଡ୍ରାଏ ରୋଷ୍ଟ' (Dry Roast) କରାଯାଏ ।
  • ଦୀର୍ଘଦିନ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ: ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଉଡରରେ କୌଣସି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଭାଇରସ୍ କିମ୍ବା ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିନଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇ ପାରିବ ।
  • ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା: ଏହି ପାଉଡରରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଫ୍ୟାଟ୍, ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଚ (Starch) କେତେ ଶତକଡ଼ା ରହିଛି, ତାହା କେମିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ଏହାର ପରିମାଣ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ରିସର୍ଚ୍ଚ ସହ ମେଳ ଖାଉଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ଦେଖାଯାଏ ।

ଗବେଷଣାରତ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଣସ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣୁ । ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଏହାର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼ାଇ ଶୁଖାଯାଏ । ପରେ ଏହାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଏ । ଗବେଷଣା କରି ପଣସ ମଞ୍ଜି ପାଉଡରରୁ ଆମର ସିନିୟର ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ନାୟକ ପ୍ରଥମେ କୁକିଜ୍‌ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ଆମେ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛୁ । ପଣସ ମଞ୍ଜି ଆମ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରେ ସାହଯ୍ୟ କରେ ।"

Students from the Department of Food Technology and Nutrition are showcasing food products made from jackfruit seeds.
ଖାଦ୍ୟ ବୈଷୟିକ ଓ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ବିଭାଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଣସ ମଞ୍ଚିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଜାରି:

"ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଖାଦ୍ୟ ବୈଷୟିକ ଓ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ବିଭାଗ (Department of Food Science and Nutrition)ର ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର ଡ. ଅପରାଜିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ

Food Made From Jackfruit Seed
ପଣସ ମଞ୍ଚିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ (ETV Bharat)

ଡ. ଅପରାଜିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ କହିବା କଥା, "ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଣସ ମଞ୍ଜିକୁ ଅଦରକାରୀ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣସ ମଞ୍ଜିରୁ ବି ଅଟା ତିଆରି ହେଉଛି । ଆଉ ଏହି ଅଟାରେ ଶୋଷିବା ବା ଫୁଲିବାରେ ଅଧିକ ଗୁଣ ରହିଥାଏ । ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ହେଉଥିବାରୁ ଏଥିରୁ ଆମେ କେକ୍‌ ଓ କୁକିଜ୍‌ ତିଆରି କରିଛୁ । ଏହି କେକ୍ ଓ କୁକିଜ୍‌କୁ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ବୟଷ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପାରିବେ । ପଣସ ମଞ୍ଜିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଉଡରରୁ ଆମେ ଏକ ରେଡି ଟୁ ସର୍ଭ ଡ୍ରିଙ୍ଗ୍‌ ବି ତିଆରି କରିଛୁ । ଏହି ପାନୀୟକୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ପୋଷଣ ମଧ୍ୟ ପାଇ ପାରିବେ । ପଣସ ମଞ୍ଜି ପାଉଡରରେ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ (Antibacterial), ଆଣ୍ଟିମାଇକ୍ରୋବିଆଲ୍ (Antimicrobial) ଗୁଣ ରହିବା ସହ ଏଥିରେ କଲେଷ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ କରିବାର ଗୁଣ ରହିଛି । ଏହା ବଦହଜମି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାକୁ ଗବେଷଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଆରି କରୁଛୁ । ଆଗକୁ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଚାହିଁଲେ ତାହା ସହ ଏମଓୟୁ (MoU) କରିବୁ ।"

Department of Food Science and Nutrition student
ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଖାଦ୍ୟ ବୈଷୟିକ ଓ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ବିଭାଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ (ETV Bharat)
ଗବେଷଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ସୌଜନ୍ୟା ପତି କୁହନ୍ତି, "ଆମେ ପଣସ ମଞ୍ଜିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଏହି ପାଉଡରରେ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଲାଭ ରହିଛି । ଏଥିରେ ମଧୁମେହ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଗୁଣ ରହିଛି । ଏହାସହ ଫାଇବର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ରହିଛି, ଯାହା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରିତ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ-B ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହୁଛି । ଏହି ଗବେଷଣାକୁ ଆମ ସିନିୟରମାନେ 4 ମାସ ଧରି କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଗବେଷଣାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛୁ ।"
Department of Food Science and Nutrition
ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଖାଦ୍ୟ ବୈଷୟିକ ଓ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ବିଭାଗ (ETV Bharat)

ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗବେଷଣାରତ ଛାତ୍ରୀ ସ୍ମୃତିପ୍ରଭା ବେହରା କହିଛନ୍ତି, "ପଣସ ମଞ୍ଜିରୁ ତିଆରି ପାଉଡରରୁ ଆମେ ଏକ ପ୍ରକାର ପାନୀୟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛୁ । ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବ । ଏଥିରେ ପଣସ ମଞ୍ଜି ସହ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲରେ କିଛି ଅଂଶ, କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ସହ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରକାରର ମଞ୍ଜି ମିଶାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ।

ବ୍ୟବସାୟିକ ଉପଯୋଗ:

ପଣସ ମଞ୍ଜିକୁ ଅଦରକାରୀ ଭାବି ଫିଙ୍ଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାର ବ୍ୟବସାୟିକ ଉପଯୋଗ କରାଗଲେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଅପଚୟ କମିବ । ପଣସର ଅବ୍ୟବହୃତ ଅଂଶକୁ ସଠିକ୍‌ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇପାରିବ । ଚାଷୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ପାରିବ । ଚାଷୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ (Food Processing) ସହ ଜଡ଼ିତ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ପଣସ ମଞ୍ଜି ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିକ୍ରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ନୂଆ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଗବେଷଣା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଖାଦ୍ୟର ଅପଚୟ ରୋକିବା ସହ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ଦୂର କରିବାରେ ଏକ ବଡ଼ ଦିଗଦର୍ଶନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ନାୟକ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନର ଜଡିବୁଟିରେ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ଚିକିତ୍ସାର ନୂଆ ଆଶା, ଏନିମଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ସଫଳ ହେଲେ ୩ ମାସରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍

ମୁଖ କର୍କଟ ଗବେଷଣାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର IISER ଓ NIT ରାଉରକେଲାକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, କୋଟାର୍ନିନ୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍‌କୁ ମିଳିଲା ପେଟେଣ୍ଟ୍


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR UNIVERSITY RESEARCH
JACKFRUIT SEED POWDER
ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗବେଷଣା
ପଣସ ମଞ୍ଜି ଗବେଷଣା
JACKFRUIT SEED NUTRITION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.