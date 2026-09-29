ପଣସ ମଞ୍ଜିରୁ ପୁଷ୍ଟିସାରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ; ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗବେଷଣାରେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ, ଅଧିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜାରି
ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଅପରାଜିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କହିଛନ୍ତି 'ପଣସ ମଞ୍ଜିରୁ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ଭରା ପାଉଡର ଓ କୁକିଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।ଏହି ପାଉଡରରେ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।'ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ:ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : September 29, 2026 at 5:10 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ପଣସ ଖାଇବା ପରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଏହାର ମଞ୍ଜିକୁ ଅଦରକାରୀ ଭାବି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାଉ । ହେଲେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଭାବୁଥିବା ଏହି ମଞ୍ଜିରେ ରହିଛି ଭରପୂର ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଓ ପୋଷକ ଉପାଦାନ । ପଣସ ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇ ଏବେ ସଫଳ ଗବେଷଣା ହୋଇଛି । ମଞ୍ଜିରୁ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୂର ପାଉଡର, ଛତୁଆ, ସୁପ୍ ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର କୁକିଜ୍ (ବିସ୍କୁଟ୍) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପାରୁଛି । ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଖାଦ୍ୟ ବୈଷୟିକ ଓ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ବିଭାଗ (Department of Food Science and Nutrition)ର ପୂର୍ବତନ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ (P.G.) ଛାତ୍ରୀ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ନାୟକଙ୍କ ଗବେଷଣାରୁ ଏହି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଉ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଗବେଷଣାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ।
ପଣସ ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଗବେଷଣା କରିଥିବା ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ନାୟକ, ସ୍ନାତ୍ତକୋତ୍ତର ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ପୋଷଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ (Nutritionist) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଗବେଷଣା ଅନୁସାରେ, ପଣସ ମଞ୍ଜିକୁ ଶୁଖାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ପରେ ଏଥିରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ଉପାଦାନ ମିଳିଥାଏ । ଏହାର ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜି ଗୁଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାୟ ୨୯୦ କିଲୋକ୍ୟାଲୋରି ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ଏହାସହ ଏଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ଓ ମିନେରାଲ୍ସ ମିଳିଥାଏ ।
• ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ଓ ଶ୍ୱେତସାର: ଏଥିରେ ୫୮.୬ ଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ୨୭.୯୩ ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାର (Carbohydrates) ରହିଛି, ଯାହା ଶରୀରକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ସମର୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
• ଖଣିଜ ଲବଣ (Minerals): ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜି ଗୁଣ୍ଡରେ ୫୦୧ ମିଲିଗ୍ରାମ ପୋଟାସିୟମ୍ ଏବଂ ୨.୨୧ ମିଲିଗ୍ରାମ ସୋଡିୟମ୍ ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ।
• ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଗୁଣ: ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ‘ସି’ (Vitamin C) ସହ ପ୍ରଚୁର (ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ) Antioxidants ରହିଛି । ଏହା ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।
ବ୍ୟବହାର ଓ ଲାଭ:
ଗବେଷଣା କରିଥିବା ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ପଣସ ମଞ୍ଜିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଷ୍ଟାର୍ଚ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ପାଉଡରକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ଛତୁଆ ସହ ମିଶାଇ, ସୁପ୍ରେ ଘନତା ଆଣିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟର ଆବରଣ (Coating/Batter) ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ପଣସ ମଞ୍ଜି ଗୁଣ୍ଡରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର କୁକିଜ୍ (ବିସ୍କୁଟ୍) ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇ ପାରୁଛି । ଏନେଇ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି ।"
ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା :
- ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ପରୀକ୍ଷଣ: ପ୍ରଥମେ ପଣସ ମଞ୍ଜିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରାଯାଏ । ଏହାପରେ 'ଅଟୋକ୍ଲେଭ' (Autoclave) ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ କୀଟାଣୁମୁକ୍ତ (Jerm-free) କରାଯାଇ 'ଡ୍ରାଏ ରୋଷ୍ଟ' (Dry Roast) କରାଯାଏ ।
- ଦୀର୍ଘଦିନ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ: ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଉଡରରେ କୌଣସି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଭାଇରସ୍ କିମ୍ବା ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିନଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇ ପାରିବ ।
- ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା: ଏହି ପାଉଡରରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଫ୍ୟାଟ୍, ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଚ (Starch) କେତେ ଶତକଡ଼ା ରହିଛି, ତାହା କେମିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ଏହାର ପରିମାଣ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ରିସର୍ଚ୍ଚ ସହ ମେଳ ଖାଉଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ଦେଖାଯାଏ ।
ଗବେଷଣାରତ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଣସ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣୁ । ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଏହାର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼ାଇ ଶୁଖାଯାଏ । ପରେ ଏହାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଏ । ଗବେଷଣା କରି ପଣସ ମଞ୍ଜି ପାଉଡରରୁ ଆମର ସିନିୟର ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ନାୟକ ପ୍ରଥମେ କୁକିଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ଆମେ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛୁ । ପଣସ ମଞ୍ଜି ଆମ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରେ ସାହଯ୍ୟ କରେ ।"
ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଜାରି:
"ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଖାଦ୍ୟ ବୈଷୟିକ ଓ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ବିଭାଗ (Department of Food Science and Nutrition)ର ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର ଡ. ଅପରାଜିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ।
ଡ. ଅପରାଜିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ କହିବା କଥା, "ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଣସ ମଞ୍ଜିକୁ ଅଦରକାରୀ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣସ ମଞ୍ଜିରୁ ବି ଅଟା ତିଆରି ହେଉଛି । ଆଉ ଏହି ଅଟାରେ ଶୋଷିବା ବା ଫୁଲିବାରେ ଅଧିକ ଗୁଣ ରହିଥାଏ । ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ହେଉଥିବାରୁ ଏଥିରୁ ଆମେ କେକ୍ ଓ କୁକିଜ୍ ତିଆରି କରିଛୁ । ଏହି କେକ୍ ଓ କୁକିଜ୍କୁ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ବୟଷ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପାରିବେ । ପଣସ ମଞ୍ଜିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଉଡରରୁ ଆମେ ଏକ ରେଡି ଟୁ ସର୍ଭ ଡ୍ରିଙ୍ଗ୍ ବି ତିଆରି କରିଛୁ । ଏହି ପାନୀୟକୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ପୋଷଣ ମଧ୍ୟ ପାଇ ପାରିବେ । ପଣସ ମଞ୍ଜି ପାଉଡରରେ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ (Antibacterial), ଆଣ୍ଟିମାଇକ୍ରୋବିଆଲ୍ (Antimicrobial) ଗୁଣ ରହିବା ସହ ଏଥିରେ କଲେଷ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ କରିବାର ଗୁଣ ରହିଛି । ଏହା ବଦହଜମି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାକୁ ଗବେଷଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଆରି କରୁଛୁ । ଆଗକୁ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଚାହିଁଲେ ତାହା ସହ ଏମଓୟୁ (MoU) କରିବୁ ।"
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗବେଷଣାରତ ଛାତ୍ରୀ ସ୍ମୃତିପ୍ରଭା ବେହରା କହିଛନ୍ତି, "ପଣସ ମଞ୍ଜିରୁ ତିଆରି ପାଉଡରରୁ ଆମେ ଏକ ପ୍ରକାର ପାନୀୟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛୁ । ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବ । ଏଥିରେ ପଣସ ମଞ୍ଜି ସହ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲରେ କିଛି ଅଂଶ, କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ସହ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରକାରର ମଞ୍ଜି ମିଶାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ।
ବ୍ୟବସାୟିକ ଉପଯୋଗ:
ପଣସ ମଞ୍ଜିକୁ ଅଦରକାରୀ ଭାବି ଫିଙ୍ଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାର ବ୍ୟବସାୟିକ ଉପଯୋଗ କରାଗଲେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଅପଚୟ କମିବ । ପଣସର ଅବ୍ୟବହୃତ ଅଂଶକୁ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇପାରିବ । ଚାଷୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ପାରିବ । ଚାଷୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ (Food Processing) ସହ ଜଡ଼ିତ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ପଣସ ମଞ୍ଜି ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିକ୍ରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ନୂଆ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଗବେଷଣା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଖାଦ୍ୟର ଅପଚୟ ରୋକିବା ସହ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ଦୂର କରିବାରେ ଏକ ବଡ଼ ଦିଗଦର୍ଶନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ନାୟକ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନର ଜଡିବୁଟିରେ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ଚିକିତ୍ସାର ନୂଆ ଆଶା, ଏନିମଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ସଫଳ ହେଲେ ୩ ମାସରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍
ମୁଖ କର୍କଟ ଗବେଷଣାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର IISER ଓ NIT ରାଉରକେଲାକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, କୋଟାର୍ନିନ୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍କୁ ମିଳିଲା ପେଟେଣ୍ଟ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର