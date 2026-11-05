ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଦେବଦୂତ ସାଜିଲେ ଆଇଟିଆଇ ଛାତ୍ର, ମେଡିକାଲରୁ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ମରାମତି
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ ସମେତ ୫ଟି ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ଛାତ୍ର ମାନେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : November 5, 2026 at 9:40 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପ୍ରଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଏକ ପ୍ରକାର ଜନଜୀବନକୁ ବେହାଲ କରିଦେଇଛି । ଏଭଳି ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ଆଇଟିଆଇ ଛାତ୍ର ।
ବନ୍ୟା ପରେ ଆଇଟିଆଇ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମହାନତା
ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଘରେ ଦୁଇ ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ବନ୍ୟା ଜଳ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଅକାମୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସରକାରୀ ଆଇ.ଟି.ଆଇ ସମେତ ଶେରଗଡ଼, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର, ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଓ ଛତ୍ରପୁର ଆଇଟିଆଇର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଉମା ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଆସିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଆସିକା ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ଏବଂ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମରାମତି କରି ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । କେବଳ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ସାହିକୁ ସାହି ବୁଲି ଘରେ ଘରେ ଖରାପ ହୋଇ ପଡିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପକରଣର ମରାମତି କରିଛନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପରିଚାଳିତ ଏହି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଟିମକୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସୁପରଭାଇଜର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି । ଏପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସାମାଜିକ ସେବା ସହ ଯୋଡ଼ି ଯୁବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ନିଜ ଦକ୍ଷତାର ସଫଳ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଇଟିଆଇ ଛାତ୍ର ପବନ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା କଥା ‘‘ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ଅନେକ ପରିବାରରେ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିବା ଦେଖି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ନିୟମିତ ସକାଳ ୧୦ ଟାରୁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଯାଇ ମୋଟର ଓ ପାଣି ପ୍ଲମ୍ବିଂ କାମ କରୁଛୁ’’ ।
ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଦିଗାମ୍ୱର ମାର୍ଥା କହିଛନ୍ତି ‘‘ ଆମେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ପ୍ଲମ୍ବିଂ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ । ଯାହାର ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରୁଛୁ। ଆମର ଟିମ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ଲମ୍ବିଂ କାମ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମ ଏବଂ ମୋଟର କାମ କରୁଛୁ । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ସାର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ଆସ୍କାର ଏନ୍.ଏ.ସି କଲୋନୀ, ସୁନାମ ସାହି ଏବଂ ତାଳୁକା ରୋଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରାମତି କରୁଛୁ ’’।
ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଗେଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ କହିବା କଥା ଗଞ୍ଜାମରେ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକ ମାନେ ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ଟିମ୍ ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ଆସ୍କାକୁ ଯାଇ ଘର ଘର ବୁଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲ୍ ଯାଇଥିଲେ । ଯେଉଁଠାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ବୋର୍ଡ ଓ ତାର ସବୁ ଖସିଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଫ୍ରିଜ୍, ୱାସିଂ ମେସିନ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ (ଯାହା ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହୋଇ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା) ସେସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ମୋଟରରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମନା କରି ତାହା ଭିତରୁ ପାଣି ବାହାର କରି ହଟ୍ ଗନ୍ ଦ୍ୱାରା ଶୁଖାଇଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ‘ମୁରାସୁ’; ଦୁଇ ଦିନ ବର୍ଷା, ଦୀପାବଳିରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ବନ୍ୟା ପରେ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର, 2 ମାସରେ ଆନିକଟ ମରାମତି ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର