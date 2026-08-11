ETV Bharat / state

ରୋଜଗାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଆଗ୍ରହ; ଦଶମ ପରେ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ITI, ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରୁ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମୁହାଁ ଛାତ୍ରୀ

ଅଗଷ୍ଟ ୮ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ITI ଗୁଡ଼ିକରେ ୨୪ ହଜାର ୫୧୬ଟି ସିଟ୍‌ରେ ୬ ହଜାର ୨୮୩ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ନାମଲେଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

ITI is the first choice of the girl after 10th
ଦଶମ ପରେ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ITI, ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରୁ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମୁହାଁ ଛାତ୍ରୀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 11, 2026 at 4:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚାଲିଛି ITI ନାମଲେଖା । ଆଉ ଏଥର ନଜରକୁ ଆସିଛି ଏକ ନୂଆ ଧାରା । ଦଶମ ପରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବଦଳରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ବିଶେଷକରି ସରକାରୀ ITI ରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରୀ ଦଶମ ପରେ ITI ଓ ଡିପ୍ଲୋମା ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି ।

ଫିଟର, ବିୟୁଟିସିଆନ୍, ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ସିଭିଲ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ପ୍ଲମ୍ବର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସମେତ ୪୯ରୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାଭିତ୍ତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍‌ ଟ୍ରେନିଂ, କମ୍ପାନୀ ଲିଙ୍କେଜ୍‌ ଓ କ୍ୟାମ୍ପସ୍‌ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଏହା ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ।

ସରକାରୀ ITIରେ ଶତପ୍ରତିଶତ ନାମଲେଖା

ରାଜ୍ୟରେ ୭୨ଟି ସରକାରୀ ITI ରହିଛି । ଗତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ୫୩ ହଜାର ୮୧୨ଟି ITI ସିଟ୍‌ ମଧ୍ୟରୁ ୧୬ ହଜାର ୬୩୭ଟି ଖାଲି ରହିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ITIଗୁଡ଼ିକରେ ଶତପ୍ରତିଶତ ନାମଲେଖା ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇର ୫ ଲକ୍ଷ ୭୨ ହଜାର ୭୧୫ଟି ସିଟ୍‌ ମଧ୍ୟରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ୭୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍‌ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା । ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମୁଖ୍ୟ ସରକାରୀ ITI ରେ ମୋଟ ୮୩୨ଟି ସିଟ୍‌ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୭୫୯ ଜଣ ନାମଲେଖା କରିଛନ୍ତି । ସେଥିରୁ ୩୧୧ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ । ଅର୍ଥାତ୍‌ ନାମଲେଖା କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଂଶ ପ୍ରାୟ ୪୧ ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ ।

ଅଗଷ୍ଟ ୮ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ITI ଗୁଡ଼ିକରେ ୨୪ ହଜାର ୫୧୬ଟି ସିଟ୍‌ରେ ୬ ହଜାର ୨୮୩ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ନାମଲେଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି । ଅଗଷ୍ଟ ୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମଲେଖା ଚାଲିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ITIରେ ୩୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ କଲେଜ ଏହାକୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ।

CBSE ଓ ICSE ପିଲା ବି ଆଇଟିଆଇ-ଡିପ୍ଲୋମା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ

କେବଳ ରାଜ୍ୟ ବୋର୍ଡ ନୁହେଁ, CBSE ଓ ICSE ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ITI ଓ ଡିପ୍ଲୋମା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଛି । କମ୍ ସମୟରେ ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରି ଚାକିରି କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଲାଟେରାଲ୍‌ ଏଣ୍ଟ୍ରିର ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ଅନେକ ପିଲା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ।

ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଆଗ୍ରହ ପଛରେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ୨୦୧୭ ରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ‘ସୁଦକ୍ଷା’ ଯୋଜନା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି । ଏବେ ଫିଟର ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍‌ ବ୍ୟତୀତ କସମେଟୋଲୋଜି ଭଳି ନୂଆ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ।

ଦଶମ ପରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମୁହାଁ ହେବା କେବଳ ପାଠପଢ଼ାର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବାର ଆକାଂକ୍ଷାର ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ । ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରି ଶୀଘ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ସହ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଝିଅମାନେ ।

ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି

ଏନେଇ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ସ୍ମୁତି ରେଖା ଦାଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ତେଣୁ ମୋର ଇଛା ଅନୁସାରେ ପଡ଼ୁଛି । ଏଥିରେ ଅନେକ ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକରେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି । ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ଆଶା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଅନ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ଆଇଟିଆଇକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ରେଖା ।

ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ନାମ ଲେଖା, ମାଗଣା ଡ୍ରେସ

ଏପଟେ ଆଇଟିଆଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଧକ୍ଷ ଏସ କେ ରାୟସିଂହ କହିଛନ୍ତି, 'ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧା 40 ପ୍ରତିଶତ ଝିଅ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି । କାରଣ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଠ ପଢିଲା ପରେ କୌଣସି ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ । ସୁଦକ୍ଷାରେ କେବଳ ଛାତ୍ରୀମାନେ ମାଗଣାରେ ନାମ ଲେଖାଉଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଡ୍ରେସ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 1500 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । ସ୍କଲାରମାନଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି । ତେବେ ଆଇଟିଆଇରେ ଅନେକ ଟ୍ରେଡ଼ କାମ କରୁଛି । ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ଟ୍ରେଡ଼ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନୁହନ୍ତି । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଟ୍ରେଡ଼ରେ ପାଠ ପଢି ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଧକ୍ଷ ଏସ କେ ରାୟସିଂହ ।

ରାଜଧାନୀର ଜଣେ ଭୋକେସନାଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ, ତାହାଠାରୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ । ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍କିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । କେବଳ ଆଇଟିଆଇରେ ନୁହେଁ ଏପରିକି କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କର ସ୍କିଲ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି । ପିଲାମାନେ ନିଜେ କିଭଳି ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ସେନେଇ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଇଟିଆଇରେ କେବଳ କମ ମାର୍କ ଥିବା ପିଲାମାନେ ନାମଲେଖାଉ ନାହାନ୍ତି, 90 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଇଟିଆଇ ରେ ନାମ ଲେଖାଉଛନ୍ତି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚମକ; ଟପ୍-୧୦୦ରେ ୩ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚାଳକ ସାବଧାନ! ଏଣିକି ବୈଧ ବୀମା ନଥିଲେ ଜବତ ହେବ ଗାଡି, ଧରା ପଡ଼ିବେ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ରେ

TAGGED:

ITI SKILL DEVELOPMENT
ITI
TECHNICAL EDUCATION
ସରକାରୀ ITI
ITI EDUCATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.