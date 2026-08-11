ରୋଜଗାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଆଗ୍ରହ; ଦଶମ ପରେ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ITI, ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରୁ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମୁହାଁ ଛାତ୍ରୀ
ଅଗଷ୍ଟ ୮ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ITI ଗୁଡ଼ିକରେ ୨୪ ହଜାର ୫୧୬ଟି ସିଟ୍ରେ ୬ ହଜାର ୨୮୩ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ନାମଲେଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : August 11, 2026 at 4:46 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚାଲିଛି ITI ନାମଲେଖା । ଆଉ ଏଥର ନଜରକୁ ଆସିଛି ଏକ ନୂଆ ଧାରା । ଦଶମ ପରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବଦଳରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ବିଶେଷକରି ସରକାରୀ ITI ରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରୀ ଦଶମ ପରେ ITI ଓ ଡିପ୍ଲୋମା ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି ।
ଫିଟର, ବିୟୁଟିସିଆନ୍, ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ସିଭିଲ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ପ୍ଲମ୍ବର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସମେତ ୪୯ରୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାଭିତ୍ତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ, କମ୍ପାନୀ ଲିଙ୍କେଜ୍ ଓ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଏହା ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ।
ସରକାରୀ ITIରେ ଶତପ୍ରତିଶତ ନାମଲେଖା
ରାଜ୍ୟରେ ୭୨ଟି ସରକାରୀ ITI ରହିଛି । ଗତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ୫୩ ହଜାର ୮୧୨ଟି ITI ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୧୬ ହଜାର ୬୩୭ଟି ଖାଲି ରହିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ITIଗୁଡ଼ିକରେ ଶତପ୍ରତିଶତ ନାମଲେଖା ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇର ୫ ଲକ୍ଷ ୭୨ ହଜାର ୭୧୫ଟି ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ୭୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା । ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମୁଖ୍ୟ ସରକାରୀ ITI ରେ ମୋଟ ୮୩୨ଟି ସିଟ୍ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୭୫୯ ଜଣ ନାମଲେଖା କରିଛନ୍ତି । ସେଥିରୁ ୩୧୧ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ । ଅର୍ଥାତ୍ ନାମଲେଖା କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଂଶ ପ୍ରାୟ ୪୧ ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ ।
ଅଗଷ୍ଟ ୮ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ITI ଗୁଡ଼ିକରେ ୨୪ ହଜାର ୫୧୬ଟି ସିଟ୍ରେ ୬ ହଜାର ୨୮୩ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ନାମଲେଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି । ଅଗଷ୍ଟ ୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମଲେଖା ଚାଲିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ITIରେ ୩୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ କଲେଜ ଏହାକୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ।
CBSE ଓ ICSE ପିଲା ବି ଆଇଟିଆଇ-ଡିପ୍ଲୋମା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ
କେବଳ ରାଜ୍ୟ ବୋର୍ଡ ନୁହେଁ, CBSE ଓ ICSE ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ITI ଓ ଡିପ୍ଲୋମା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଛି । କମ୍ ସମୟରେ ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରି ଚାକିରି କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଲାଟେରାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିର ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ଅନେକ ପିଲା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ।
ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଆଗ୍ରହ ପଛରେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ୨୦୧୭ ରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ‘ସୁଦକ୍ଷା’ ଯୋଜନା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି । ଏବେ ଫିଟର ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ବ୍ୟତୀତ କସମେଟୋଲୋଜି ଭଳି ନୂଆ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ।
ଦଶମ ପରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମୁହାଁ ହେବା କେବଳ ପାଠପଢ଼ାର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବାର ଆକାଂକ୍ଷାର ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ । ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରି ଶୀଘ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ସହ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଝିଅମାନେ ।
ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି
ଏନେଇ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ସ୍ମୁତି ରେଖା ଦାଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ତେଣୁ ମୋର ଇଛା ଅନୁସାରେ ପଡ଼ୁଛି । ଏଥିରେ ଅନେକ ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକରେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି । ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ଆଶା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଅନ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ଆଇଟିଆଇକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ରେଖା ।
ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ନାମ ଲେଖା, ମାଗଣା ଡ୍ରେସ
ଏପଟେ ଆଇଟିଆଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଧକ୍ଷ ଏସ କେ ରାୟସିଂହ କହିଛନ୍ତି, 'ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧା 40 ପ୍ରତିଶତ ଝିଅ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି । କାରଣ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଠ ପଢିଲା ପରେ କୌଣସି ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ । ସୁଦକ୍ଷାରେ କେବଳ ଛାତ୍ରୀମାନେ ମାଗଣାରେ ନାମ ଲେଖାଉଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଡ୍ରେସ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 1500 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । ସ୍କଲାରମାନଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି । ତେବେ ଆଇଟିଆଇରେ ଅନେକ ଟ୍ରେଡ଼ କାମ କରୁଛି । ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ଟ୍ରେଡ଼ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନୁହନ୍ତି । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଟ୍ରେଡ଼ରେ ପାଠ ପଢି ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଧକ୍ଷ ଏସ କେ ରାୟସିଂହ ।
ରାଜଧାନୀର ଜଣେ ଭୋକେସନାଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ, ତାହାଠାରୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ । ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍କିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । କେବଳ ଆଇଟିଆଇରେ ନୁହେଁ ଏପରିକି କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କର ସ୍କିଲ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି । ପିଲାମାନେ ନିଜେ କିଭଳି ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ସେନେଇ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଇଟିଆଇରେ କେବଳ କମ ମାର୍କ ଥିବା ପିଲାମାନେ ନାମଲେଖାଉ ନାହାନ୍ତି, 90 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଇଟିଆଇ ରେ ନାମ ଲେଖାଉଛନ୍ତି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚମକ; ଟପ୍-୧୦୦ରେ ୩ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚାଳକ ସାବଧାନ! ଏଣିକି ବୈଧ ବୀମା ନଥିଲେ ଜବତ ହେବ ଗାଡି, ଧରା ପଡ଼ିବେ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ରେ