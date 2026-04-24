ଗଜପତିର ଦୁଇ ଅନାଥ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଲ ଇଟାଲୀୟ ଦମ୍ପତି; ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଘର ପରିବାର

ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କେହି ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଆପଣେଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ଶେଷରେ ଇଟାଲିର ଏହି ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ

Published : April 24, 2026 at 7:11 PM IST

ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ଘର ମିଳିଲା, ପରିବାର ମିଳିଲା । ଏଥର ଅନାଥାଶ୍ରମ ଠିକଣା ବଦଳି ଯିବ । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାଇ ସୁଦୂର ଇଟାଲିରେ ଗଢିବେ ଭବିଷ୍ୟତ । ଗଜପତିରେ ଜନ୍ମିତ ଦୁଇ କନ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କୁ ଇଟାଲୀୟ ଦମ୍ପତି ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ରୂପେ କୋଳେଇ ନେଇଛନ୍ତି । ଶୈଶବରେ ମା' କୋଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ଦୁଅ ଝିଅ ଶୈଳେଶ୍ୱରୀ ଓ ସୁରେଶ୍ୱରୀ(ଉଭୟଙ୍କର ଛଦ୍ମନାମ)ଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବାପା-ମାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ମମତା ।

ପ୍ରାୟ ଚାରି ବର୍ଷ ତଳେ ବାପା-ମା ଛାଡି ପଳେଇଗଲେ । ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ । କେହି ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମରେ ଛାଡି ଥିଲେ । ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କେହି ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଆପଣେଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ଶେଷରେ ଇଟାଲିର ଏହି ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇଛନ୍ତି ।

ନିଃସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସନ୍ତାନ, ନିଃସହାୟ ନ୍ତାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଘର

ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପୋଷ୍ୟସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନରେ ବଢ଼ି ଆସିଥିଲେ । ଇଟାଲୀର ଏକ ନିଃସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପୋର୍ଟାଲରେ ଏହି ଦୁଇ ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖି ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଇଟାଲୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ।

ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଆଜି ଏହି ଇଟାଲୀୟ ଦମ୍ପତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଦୁଇ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ଏହି ଇଟାଲିୟ ଦମ୍ପତି ଖୁବ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ । ପିଲାମାନେ ବି ଏକ ଘର, ପରିବାର ପାଇଥିବାରୁ ଖୁବ ଖୁସି ଥିଲେ ।

ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବୁ- ଇଟାଲୀୟ ଦମ୍ପତି

ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ଏହି ଇଟାଲୀୟ ଦମ୍ପତି ଦୁଇ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଙ୍କୁ ପାଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର୍ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, 'ପିଲାଟିଏ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ପରେ ବି କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳିଲା ନାହିଁ । ହେଲେ ଭଗବାନ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି । ତେଣୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲୁ। ଏଥିସହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବୁ' ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି ।

ସେହିପରି ଇଟାଲୀ ଯାଉଥିବା ଦୁଇ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନୂଆ ଠିକଣାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ' ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପା-ମା'ଙ୍କ ସ୍ନେହ ପାଇନଥିଲୁ । ବାଳାଶ୍ରମରେ ରହିବା ବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭଳି ସ୍ନେହ ପାଇଲୁ ତାହା ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଭୁଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ଆମକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ନେଉଥିବା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଆମକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଭଲରେ ରହିବୁ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାର ଆଶା ରଖିଛୁ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିଶୁକନ୍ୟା ।

ଏହି ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 83 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଦିଆ ଯାଉଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ ସଠିକ୍ ଭାବେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ । ଅନ୍ୟ ପିଲା ମାନଙ୍କ ଭଳି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରହିବେ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୁନିନ୍ଦ୍ର ହୋନଗା କହିଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଅରୁଣ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ବାଛି ଥାଉ । ତା ପରେ ବିଦେଶୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଦେଇଥାଉ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକା ସେଇଆ ହୋଇଛି । ତେବେ ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିୟମିତ ନଜର ରଖିବୁ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପାରଳାଖେମଣ୍ଡି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରି 5 ଗିରଫ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଫେରାର ଥିଲେ ଯୁବକ; ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ରାତିରେ ଝୁଲି ପଡିଲେ

