'ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ନୁହେଁ, ଲାଗି ରହିଛି ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି'- EIC
'ନଦୀ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ଏବେ ଲାଗି ରହିଛି । ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।' ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : November 21, 2026 at 5:18 PM IST
WATER RESOURCES DEPARTMENT ON AKVAN, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନାହିଁ । ଋଷିକୁଲ୍ୟାରେ ଆଜି ସକାଳ ସର୍ବାଧିକ ପାଣି 14.7 ମିଟରରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ସବୁଠି ପାଣି କମୁଛି । ନଦୀ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ଏବେ ଲାଗି ରହିଛି । ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା କହିଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ରାଉତ ।
ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ବାତ୍ୟା ଆକଭାନର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରେ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିଲା । ପରେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ । ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା କମି ଯାଇଛି । ବାଲେଶ୍ଵର ଭୋଗରାଇରେ 143 ମିଲିମିଟର ଓ ବାଲିଆପାଳରେ 95 ମିଲିମିଟର, ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ଗାଁରେ 108 ମିଲିମିଟର, ଗଞ୍ଜାମର ବୁଗୁଡାରେ 102 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । 31ଟି ସ୍ଥାନରେ 50 ମିଲିମିଟର ଓ 3 ଟି ସ୍ଥାନରେ 100 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ।"
ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ବେସିନରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଗତକାଲି ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଠାରେ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ବଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । 16.85 ମିଟର ହେଉଛି ଋଷିକୂଲ୍ୟାର ବିପଦ ସଂକେତ । 15.4 ହେଉଛି ସତର୍କ ସଂକେତ । ଆଜି ସକାଳ ସର୍ବାଧିକ ପାଣି 14.70 ମିଟରରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳ ପରଠାରୁ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁଠାରେ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ତଳେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଜଳ କମ ରହିଛି । ଧନେଇ ଓ ବାଗୁଆ ଡ୍ୟାମରେ ପାଣି ଅଧିକ ଆସିବା ଫଳରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା । ବର୍ଷା ଫଳରେ 50 ପ୍ରତିଶତରୁ 3 ଘଂଟାରେ 80% ପାଣି ହେଇଗଲା । ଏବେ 90% ପାଣି ରହିଛି । ପୋଲସରାରେ ପାଣି ପଶିଥିଲା । 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ନାହିଁ, ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ରହିଛି । ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ପୁରୀରେ କିଛି ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ରହିଲା । ନଭେମ୍ବର ମାସ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା । ଫଳରେ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ବନ୍ଦି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଵାଭାବିକ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ଆକଭାନ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ, ତ୍ୱରିତ ଚାଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ': SRC
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ଆକଭାନ; ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ଵରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, 24 ଘଣ୍ଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର