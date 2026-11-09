ETV Bharat / state

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଖଲିପତ୍ରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ପ୍ରସଙ୍ଗ: ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ବିରୋଧ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦେଶ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନାମରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଠକେଇ କରାଯାଉଥିଲେ ହେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Issue of Mahaprasad being sold on leaf plates near Srimandir: Suar Mahasuar Nijog and Jagannath devotees express opposition; District Collector orders an inquiry.
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଖଲିପତ୍ରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ପ୍ରସଙ୍ଗ: ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ବିରୋଧ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦେଶ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 9, 2026 at 11:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Mahaprasad sold on leaf plates, ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଖଲି ପତ୍ରରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ । ଚଢ଼ା ଦରରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ । ତେବେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ବାହାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ବିରୋଧ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନାମରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଠକେଇ କରାଯାଉଥିଲେ ହେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଖଲିପତ୍ରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ପ୍ରସଙ୍ଗ: ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ବିରୋଧ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦେଶ (ETV Bharat Odisha)


ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ । ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଖଲିପତ୍ରରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁଲମଖୁଲା ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ତେବେ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଅମୃତ ସମାନ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳେ । ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖଲିପତ୍ରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲା କିଏ?

ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନାମରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଠକେଇ କରାଯାଉଥିଲେ ହେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ।
ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନାମରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଠକେଇ କରାଯାଉଥିଲେ ହେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । (ETV Bharat Odisha)

ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ । ତଥାପି ବେଆଇନ୍ ଭାବେ ଖୁଲମଖୁଲା ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି । ଭକ୍ତମାନେ ଅଧିକ ଦର ଦେଇ ମହାପ୍ରସାଦ କିଣୁଥିବାବେଳେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଖୋଲାଖୋଲି ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଏ ଯାଏଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଓ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ସମେତ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଆନନ୍ଦ ବଜାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ।



କାର୍ତ୍ତୀକ ମାସ ରେ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତ ଙ୍କ ସମାଗମ କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଓ ସୁବିଧାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଉପଲବ୍ଧ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ଵାର ନିକଟ ରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ର ଆଲୋଚୋନା ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଦ୍ବାରା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ରେ ଭକ୍ତ ଙ୍କ ଭିଡ଼ କମିବା ସହ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ଅତି ସହଜରେ ଓ ଉଚିତ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଭକ୍ତ ମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ କିଣିବା ବେଳେ ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ । ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ଵାର ରେ ଆଜୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଭକ୍ତ ଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ପଛରେ କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ସେ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ । ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଖଲିପତ୍ରରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁଲମଖୁଲା ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ । ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଖଲିପତ୍ରରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁଲମଖୁଲା ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । (ETV Bharat Odisha)
ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପାଇକରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତୀକ ମାସ ରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ। ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ୨ ରୁ ୩ ଘଣ୍ଟା ଧାଡ଼ି ରେ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି । ଯାହାର ଫାଇଦା ଦଲାଲ ଉଠାଉଛନ୍ତି । ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ନିକଟ ରେ ଖଲି ପତ୍ର ରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣି ଚଢ଼ା ଦରରେ ଭକ୍ତ ଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି । ପାଖରେ ପୁଲିସ ଥିବା ବେଳେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ଦଲାଲ କିଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କରି ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି । ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ଯ କରୁଥିବା ଦଲାଲଙ୍କୁ କିଏ ସହାୟତା କରୁଛି ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଏ ନେଇ ନିରବ ରହିବା ସାଧାରଣରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ତେବେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନାମରେ ଯେଭଳି ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ । ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ । ନ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ ।"
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । (ETV Bharat Odisha)
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ପଦ୍ମନାଭ ମହାସୁଆର କହିଛନ୍ତି, "କେବଳ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ର ବିଧି ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ବାହାରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଖଲି ପତ୍ରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କରିବା ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ ବେଆଇନ । କାର୍ତ୍ତୀକ ମାସ ରେ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତ ଙ୍କ ଭିଡ଼ ହେଉଥିବାରୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କୁ ପ୍ରବେଶ କରି ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ।୧୦୦ ଟଙ୍କାର ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣି ବାହାରେ ଭକ୍ତ ଙ୍କୁ ୨୦୦ ରୁ ୩୦୦ ଟଂକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଟ୍ ରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନାମରେ ଭକ୍ତ ଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି । କାର୍ତ୍ତୀକ ମାସ ରେ ଭକ୍ତ ଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ଵାର ନିକଟ ରେ ମହାପ୍ରସାଦ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିବା ପାଈଁ ପ୍ରଶାସନ କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ । ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହେଲା ନାହିଁ । ଫଳରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ନେବା ବେଳେ ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଆମେ ଏ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲାପାଳ ଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହି ସମସ୍ୟାର ପ୍ରତିକାର ପାଈଁ ଅବଗତ କରାଇବୁ ।"
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । (ETV Bharat Odisha)
ପୁରୀ ଜିଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ନିକଟ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ହେବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନାମରେ ଭକ୍ତ ଙ୍କୁ ଠକେଇ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଲେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ୬ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପୁରୀରେ ବଢୁଛି ବିଦେଶୀ ଅତିଥିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା; ଇକୋ ଟୁରିଜିମ, ଗ୍ରାମୀଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଜାପାନୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ଖଲିପତ୍ରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି
ISSUE OF MAHAPRASAD SOLD
MAHAPRASAD SOLD SRIMANDIR
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ପ୍ରସଙ୍ଗ
PURI JAGANNATH TEMPLE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.