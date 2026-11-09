ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଖଲିପତ୍ରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ପ୍ରସଙ୍ଗ: ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ବିରୋଧ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦେଶ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନାମରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଠକେଇ କରାଯାଉଥିଲେ ହେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : November 9, 2026 at 11:04 PM IST
Mahaprasad sold on leaf plates, ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଖଲି ପତ୍ରରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ । ଚଢ଼ା ଦରରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ । ତେବେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ବାହାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ବିରୋଧ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନାମରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଠକେଇ କରାଯାଉଥିଲେ ହେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ । ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଖଲିପତ୍ରରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁଲମଖୁଲା ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ତେବେ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଅମୃତ ସମାନ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳେ । ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖଲିପତ୍ରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲା କିଏ?
ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ । ତଥାପି ବେଆଇନ୍ ଭାବେ ଖୁଲମଖୁଲା ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି । ଭକ୍ତମାନେ ଅଧିକ ଦର ଦେଇ ମହାପ୍ରସାଦ କିଣୁଥିବାବେଳେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଖୋଲାଖୋଲି ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଏ ଯାଏଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଓ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ସମେତ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଆନନ୍ଦ ବଜାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ।
କାର୍ତ୍ତୀକ ମାସ ରେ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତ ଙ୍କ ସମାଗମ କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଓ ସୁବିଧାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଉପଲବ୍ଧ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ଵାର ନିକଟ ରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ର ଆଲୋଚୋନା ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଦ୍ବାରା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ରେ ଭକ୍ତ ଙ୍କ ଭିଡ଼ କମିବା ସହ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ଅତି ସହଜରେ ଓ ଉଚିତ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଭକ୍ତ ମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ କିଣିବା ବେଳେ ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ । ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ଵାର ରେ ଆଜୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଭକ୍ତ ଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ପଛରେ କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ସେ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ୬ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପୁରୀରେ ବଢୁଛି ବିଦେଶୀ ଅତିଥିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା; ଇକୋ ଟୁରିଜିମ, ଗ୍ରାମୀଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଜାପାନୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ