ETV Bharat / state

ଅକ୍ଟୋବର-ଡିସେମ୍ବରରେ ଆସୁଛି 3 ବାତ୍ୟା; ଗୋଟିଏ ନେବ ଭୟଙ୍କର ରୂପ, ଓଡିଶା ଉପରେ ପଡିବ କି ପ୍ରଭାବ ?

ଇସ୍ରୋର ଚେତାବନୀ ବର୍ଷର ଶେଷ 3 ମାସରେ ଆସିବ 3ଟି ବାତ୍ୟା । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ଏବେଠୁ ବାତ୍ୟାର ଆକଳନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

CYCLONE FORECAST
ଅକ୍ଟୋବର-ଡିସେମ୍ବରରେ ଆସୁଛି 3 ବାତ୍ୟା (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 15, 2026 at 9:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣି ଡରାଇଲାଣି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ! ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ଭୟ ! ଘାତକ ହେବ କି ବର୍ଷର ଶେଷ ତିନିମାସ ? ଇସ୍ରୋର ଚେତାବନୀ ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆସିବ ୩ଟି ବାତ୍ୟା । ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଆଶଙ୍କା କରିଛି ଇସ୍ରୋ । ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏପଟେ ଏବେ ଠାରୁ ବାତ୍ୟାର ଆକଳନ ସଠିକ କରିହେବ ନାହିଁ କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

PDI ଆକଳନ ପରେ ଉପକୂଳ ଉପରେ ନଜର-

ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା । 3ଟି ବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା ଅତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇପାରେ । ଯାହାର ସର୍ବାଧିକ ପବନ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 200 କିମିରୁ ଅଧିକ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା (ଇସ୍ରୋ)ର ସ୍ପେସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ସେଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆରବ ସାଗରରେ 3ଟି ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ । ଇସ୍ରୋର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ଶକ୍ତି ସୂଚକାଙ୍କ (ପିଡିଆଇ) ବେଶ୍ ଅଧିକ ରହିପାରେ । ଫଳରେ PDI ଆକଳନ ପରେ ଉପକୂଳ ଉପରେ ନଜର ରହିଛି । ତେବେ ଏଭଳି ଆକଳନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ-

"19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବେଳକୁ ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟରେ ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ କରିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ । ଏଲିନୋର ବି ପ୍ରଭାବ ସହ ଅନେକ କାରକ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ନିୟାମକ ଗୁଡିକୁ ଘନୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ବାତ୍ୟା କେବେ ହେବ ଏହାର ତୀବ୍ରତା କେତେ ରହିବ ଆକଳନ କରିହେବ ନାହିଁ । ହେଲେ କିଛି ମଡ଼େଲ ସେପ୍ଟେମ୍ବର କିମ୍ବା ଅକ୍ଟୋବର ଆରମ୍ଭରୁ ଏକ ଲଘୁଚାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଉଛି । ଆମେରିକୀୟ ଜିଏଫ୍‌ଏସ୍‌ ମଡେଲର ଆକଳନ ଆସନ୍ତା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ୧୮ରୁ ୧୯ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଦକ୍ଷିଣ ଚାଇନା ସାଗରରୁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରଭାବରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି," କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ ।

୭ରୁ ୮ ଦିନ ଭିତର ପୂର୍ବାନୁମାନ ସଠିକ ହୋଇଥାଏ-

ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇସ୍ରୋର ଆକଳନ ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳ ତଥ୍ୟ । ଏଥିରେ ବାସ୍ତବତା ସେତେ ବେଶୀ ନାହିଁ । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଇସ୍ରୋ ଯେଉଁ ଋତୁକାଳୀନ ପୂର୍ବାନୁମାନ ବା ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଆକଳନ କରେ ତାହାର ଭୁଲ ପରିଣାମ ଅଧିକ ଥାଏ । ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ମିଆଦୀ ଯେପରିକି ୭ରୁ ୮ ଦିନ ଭିତର ପୂର୍ବାନୁମାନ ବେଶୀ ସଠିକ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ୩ଟି ବାତ୍ୟା କଥା ଏବେଠୁ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

ଇସ୍ରୋ ରିପୋର୍ଟ ରେକର୍ଡ-

ଅନ୍ୟପଟେ ୨୦୨୨ର SAC–ISRO seasonal forecast ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଇସ୍ରୋ ଆକଳନ କରିଥିଲା ପ୍ରାୟ ୩ଟି ବାତ୍ୟା ଆସିବ ହେଲେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଥିଲା ଅଲଗା । ୨୦୨୨ ଅକ୍ଟୋବର–ଡିସେମ୍ବରରେ ୨ଟି ବାତ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ Sitrang ଓ Mandous ବାତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ । ସେହିପରି ୨୦୨୫ର SAC–ISRO seasonal forecast ରହିଥିଲା ପ୍ରାୟ ୨–୩ଟି ବାତ୍ୟା ହେବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ହେଲେ ୨୦୨୫ ଅକ୍ଟୋବର–ଡିସେମ୍ବରରେ ଆସିଥିଲା ୪ଟି ବାତ୍ୟା । ଯେପରିକି Shakhti, Montha, Senyar ଓ Ditwah ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କର କାରଣ ନାହିଁ-

ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ISROର ଆକଳନ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଋତୁକାଳୀନ ସତର୍କ ସୂଚନା । କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାତ୍ୟାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ନୁହେଁ । ୩ଟି ବାତ୍ୟାର ଆକଳନମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୩ଟି ବାତ୍ୟା ଆସିବା ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କର କାରଣ ନାହିଁ; ଆଗାମୀ ଦିନର ପାଣିପାଗ ଉପରେ ସତର୍କ ନଜର ରଖିବା ହିଁ ଉଚିତ ।"

ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସୂଚନା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ-

ଏପଟେ ଆଂଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଡେଲ୍‌ର ଆକଳନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲେ ବି, ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ପକ୍ଷରୁ ବାତ୍ୟା ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । IMD ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇଥର ସମସ୍ତ ପାଣିପାଗ ମଡେଲ୍‌କୁ କ୍ରମାଗତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି । ଯଦି କୌଣସି ଲଘୁଚାପ କିମ୍ବା ବାତ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସରକାର ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ; 23ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟୋଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

CYCLONE WARNNING
ISRO ISSUES RED ALERT
3 INTENSE CYCLONES
NORTH INDIAN OCEAN
CYCLONE FORECAST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.