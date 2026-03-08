ମାଲକାନଗିରିରେ ସକାଳ ହେଲେ ଲାଗୁଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଭିଡ ! ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ବାସ ନକରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅପିଲ୍
ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଅଭାବ ହୋଇଯିବା ଭୟରେ ଏବେ ମାଲକାନଗିରିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଆଗରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏପରିକି ଲୋକେ ରାତି ୪ଟାରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଆଗରେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି।
Published : March 8, 2026 at 4:52 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶ
ମାଲକାନଗିରି: ଆମେରିକା–ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଅଭାବ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଓ ଚାରି ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ମନରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ମାଲକାନଗିରି ସହରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସହର ଆଖପାଖରେ ମୋଟ ୯ଟି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପମ୍ପରେ ତେଲ ମିଳୁଛି। ଫଳରେ ଉକ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ବାସ୍ତବରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ନଥିବା ବେଳେ, ଯେଉଁଠି ମିଳୁଛି ସେଠାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭିଡକୁ ଦେଖି କିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍କୁ ମାତ୍ର ୨୦୦ ଟଙ୍କାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ କାର୍କୁ ୫୦୦ ଟଙ୍କାର ଡିଜେଲ ଦିଆଯାଉଛି।
ଏନେଇ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି; ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ଫଳରେ ଭାରତରେ ତୈଳ ପଦାର୍ଥର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ମାଲକାନଗିରି ସହରର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ତେଲ ନଥିବାରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପମ୍ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ଏହି ତୈଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରନ୍ତୁ।
'ଆମ ପାଖରେ ତେଲ ଭରପୁର ଅଛି'
ତେଲ ସଙ୍କଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମ୍ୟାନେଜର ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଗୁଜବ କଥାରେ ପଡ଼ି ଫିଲିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଭିଡ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ତେଲ ଭରପୁର ଅଛି ଏବଂ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାରାଦୀପରୁ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆସି ମାଲକାନଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ରୁହନ୍ତୁ।
'ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ'
ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ମାଲକାନଗିରିକୁ ପୂର୍ବରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଦୀପରୁ ତେଲ ଆସୁଛି। ଯାହାଫଳରେ ଗାଡ଼ି ବାହାରିବାରେ କିଛି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତେଲ ଗାଡ଼ି ଆସିଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଗୁଜବ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି