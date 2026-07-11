ବିଦେଶରେ ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା: ଭରତୀୟ ଦୂତାବାସ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ନେହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ
କେନିଆରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭରତୀୟ ଦୂତାବାସର ହାଇକମିଶନର ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଫୋଟୋକୁ ସୁଦର୍ଶନ, ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : July 11, 2026 at 6:11 PM IST|
Updated : July 11, 2026 at 6:16 PM IST
ISKCON RATH YATRA ISSUE, ପୁରୀ : ବିଦେଶରେ ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭରତୀୟ ଦୂତାବାସ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ନେହେବାକୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ୍ସ ଯୋଗେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
ବିଦେଶରେ ଇସ୍କନ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସୁଦର୍ଶନ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଇସ୍କନ ବିଦେଶରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଉଛି । ହେଲେ ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବିଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିବାରେ ଇସ୍କନକୁ ସାହାସ ମିଳୁଛି । ଏଣୁ ବିଦେଶରେ ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭାରତର ଦୂତାବାସ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ନେବାକୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର ଭାରତର ସବୁ ଦୂତାବାସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଦର୍ଶନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । କେନିଆରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭରତୀୟ ଦୂତାବାସର ହାଇକମିଶନର ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଫୋଟୋକୁ ସୁଦର୍ଶନ, ଏସ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଅପମାନ । ଏହିଭଳି ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଇସ୍କନ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସୁଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ପରେ ବି ବିଦେଶରେ ଅତିଥିରେ ଇସ୍କନ ବାରମ୍ବାର ରଥଯାତ୍ରା ଅୟୋଜନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ । ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ନେଇ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଚିଠିକୁ ଇସ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ । ଇସ୍କନ ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛି । ତେବେ ବିଦେଶରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭାରତର ଦୂତାବାସ ସାମିଲ ହେବା ଅତି ଉଦବେଗଜନକ କଥା । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଇସ୍କନ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଅୟୋଜନ ନେଇ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଉଛି । ଏଣୁ ଇସ୍କନ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭାରତର ଦୂତାବାସ ସାମିଲ ନ ହେବାକୁ ମୁଁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଏକ୍ସ ଯୋଗେ ଅନୁରୋଧ କରିଛି । ବିଦେଶରେ ଇସ୍କନ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ନେଇ ମୁଁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ISKCONର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଦାବିରେ ପୁଣି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ପୁଣି ଇସ୍କନକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ପ୍ରସଙ୍ଗ: ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ