ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ରଥଯାତ୍ରା; କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା
ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ସୁଗମନାଗମନ ଓ ଯାନବାହାନଗୁଡ଼ିକର ସୁପରିଚାଳନା ଲାଗି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : July 13, 2026 at 4:34 PM IST
Iskcon Temple Rath Yatra, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଇସ୍କନ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ଇସ୍କନ୍ ମନ୍ଦିର ଯିବା ରାସ୍ତା ଏବଂ ଏହାର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ଵରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଜନସମାଗମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ସୁଗମନାଗମନ ଓ ଯାନବାହାନଗୁଡ଼ିକର ସୁପରିଚାଳନା ଲାଗି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଆଜି (ସୋମବାର) ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ରଥଯାତ୍ରା (ଜୁଲାଇ ୧୬) ଓ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା (ଜୁଲାଇ ୨୪) ପାଇଁ ଜାରି କଟକଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରୁ ରଥଗୁଡ଼ିକ ସିଆରପି ଛକ ଅତିକ୍ରମ ନକରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ସର୍ଭିସ୍ ରୋଡ ଦେଇ କୌଣସି ଭାରୀଯାନ ସିଆରପି ଛକ ଆଡ଼କୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ୟୁନିଟ୍-୮ ଡିଏଭି ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଠାରୁ ସିଆରପି ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଏଥସହ ସିଆରପି ଛକଠାରୁ ଇସ୍କନ୍ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।
ରଥଗୁଡ଼ିକ ସିଆରପି ଛକ ଅତିକ୍ରମ ନକରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଯାନବାହାନ କସ୍ତୁରବା ସ୍କୁଲ୍ ପାର୍ଶ୍ଵ ଏବଂ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଣ୍ଡର ପାସ୍ ଠାରୁ ସି.ଆର.ପି. ଛକ ଆଡ଼କୁ ସର୍ଭିସ୍ ରୋଡ୍ ଦେଇ ଯାତାୟତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।
ସେହିପରି ସୁନାବେଶ (ଜୁଲାଇ ୨୫) ରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଫିକ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରୁ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ରହିବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସିଆରପି ଛକଠାରୁ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାନବାହାନ ଯାତାୟତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।
ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭଳି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଯାନବାହାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ । କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ନଯାଇ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ତିନି ରଥକୁ ଅନ୍ତିମ ସ୍ପର୍ଶ, ଲାଗିଲା ଠେକେରା ବାଡ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦରଜୀ ସେବକଙ୍କ କନା କାର୍ଯ୍ୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜପ୍ରସାଦ ବିଜେ ନୀତି; ଗଜପତିଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁସ୍ଥତାର ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସେବାୟତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ: ତିନିରଥରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା କଳସ, ଓଲଟ ଶୁଆ ଏବଂ ଅଁଳା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର