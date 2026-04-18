ETV Bharat / state

ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ବେ ସୁଧୁରୁନି ଇସ୍କନ ! ଆମେରିକା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ପରେ ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ

ବାରମ୍ବାର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଇସ୍କନକୁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅବଗତ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବାହାରେ ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Iskcon arranges off calander rath yatra in America and australia Srimandia Authority raises concern
ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ବେ ସୁଧୁରୁନି ଇସ୍କନ, ଆମେରିକା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 18, 2026 at 6:08 PM IST

|

Updated : April 18, 2026 at 6:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ବେ ଚେତୁନି ଇସ୍କନ । ଅଦିନରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଆଜି (ଶନିବାର) ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କିଙ୍ଗ ଜଜ୍ ସ୍କୋୟାର ବ୍ରିସବେନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଇସ୍କନକୁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅବଗତ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବାହାରେ ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଦାବି ହୋଇଛି ।

ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (Social Media Poster)

ବିଦେଶରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା:
ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗତକିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଗଜପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ନକରିବା ପାଇଁ ଇସ୍କନକୁ ଚିଠି ଦ୍ବାରା ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ଅନୁସାରେ ଏହା ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଇସ୍କନକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଭାରତ ଭିତରେ ଇସ୍କନ ତିଥି ଅନୁସାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଦେଶରେ ଏହାକୁ ଅବମାନନା କରାଯାଉଛି । ବର୍ଷ ତମାମ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନୁଥିବା ଇସ୍କନ୍ ସଂସ୍ଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି । ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାରୁ ଇସ୍କନ ନିବୃତ ରହିବାକୁ ପୁନର୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ।


ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ରେ ଇସ୍କନ୍ ପକ୍ଷରୁ ତିଥିରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଇସ୍କନ୍ ଭାରତ ବାହାରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁନଥିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓ ସେବାୟତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।


ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ରବି ଶଙ୍କର ପୂଜାପଣ୍ଡା କହୁଛନ୍ତି, "ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ । ବାରମ୍ବାର ଇସ୍କନକୁ କୁହାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି । ଏଣୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ଉଚିତ । ଇସ୍କନ ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଗଜପତି ମହାରାଜା ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରୁଛି ଇସ୍କନ । ଏଣୁ ଏହା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ହେଲେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ।"

ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (Social Media Poster)


ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ:
ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଶର୍ମା କହୁଛନ୍ତି, "ରଥଯାତ୍ରା ତିଥି ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ ହେବା ଉଚିତ । ବିଦେଶରେ ବି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଏଣୁ ବିଦେଶରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ହେବା ବହୁତ୍ ଭଲ । ରଥଯାତ୍ରାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, ଭକ୍ତ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହାକ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ।

ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ବେ ଚେତୁନି ଇସ୍କନ:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି, "ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକଙ୍କ ସହ ଗଜପତି ମହାରାଜା କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ । ଗବେଷକଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଦିନିଆ ତଥା ଅତିଥିରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମେତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରାଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଏନେଇ ଗଜପତି ମହାରାଜା ନିଜେ ଇସ୍କନକୁ ଇମେଲ ଜରିଆରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ । ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ରେ ଇସ୍କନ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ଭାରତ ଭିତରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ବାହାରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି । ଏହା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ।"

TAGGED:

ISKCON RATH YATRA
UNTIMELY RATH YATRA ISKCON
USA AUSTRALIA UNTIMELY RATH YATRA
ଇସ୍କନ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା
OFF CALENDAR RATH YATRA ISKCON

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.