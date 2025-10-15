ପୁଣି ଇସ୍କନର ମନମାନି; ବିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପାଳିଲା ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା, ସେବାୟତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି
ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧ ପରେ ବି ସୁଧୁରୁନି ଇସ୍କନ । ଋଷିକେଶରେ ପାଳନ ହେଲା ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା । କଡା ବିରୋଧ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲେ ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତ ।
Published : October 15, 2025 at 5:38 PM IST
ପୁରୀ: ପୁଣି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା । ବାଦ ବିବାଦକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଋଷିକେଶରେ ଇସ୍କନ ଆୟୋଜନ କରିଛି ରଥଯାତ୍ରା । ଏକ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡି ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ରଖାଯାଇ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାହାକୁ କଡା ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ । ଇସ୍କନ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତ ।
ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା-
ବାରମ୍ବାର ବାରଣ ସତ୍ତ୍ବେ ମାନୁନି ଇସ୍କନ । ଗତ ୭ ତାରିଖରେ ଋଷିକେଶରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରିଛି ଇସ୍କନ । ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବିବାଦ ଘନେଇଛି । ବିନା ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନକୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଇସ୍କନ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଘୋର ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ଇସ୍କନ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି-
ଅଦିନିଆ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଇସ୍କନ ବିରୋଧରେ ସରକାର କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ । ଏକ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନରେ ଯେଭଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିମା ରଖି ଇସ୍କନ ଅଦିନିଆ ରଥ ଯାତ୍ରା କରିଛି ତାହା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଓ ଭକ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇସ୍କନକୁ କଡା ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ସେବାୟତ ଓ ଭକ୍ତ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ।
ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧ-
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆନନ୍ଦ ଶୁକ୍ଳା କହିଛନ୍ତି, "ଅଦିନିଆ ରଥ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଓ ତିଥିକୁ ଆମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ହେଲେ ଏକ ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ । ମୁଁ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛି । ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ହେବା ଉଚିତ୍ । ତେବେ କେତେକ ସଂସ୍ଥା ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରି ଏକ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛନ୍ତି । ଆମ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯାହା ପରମ୍ପରା ଅଛି ତାହା ପାଳନ ହେବା ଉଚିତ୍ । ତେବେ ଇସ୍କନ ଯେଭଳି ଏହାକୁ ମାନୁନି ତାହାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ । ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ବିରୋଧରେ ସରକାର କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦରକାର ।"
ଅନୁଗୋଳରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଜେନା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ । ଏହା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ । ଯିଏ ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ନଷ୍ଟ ହେବ । ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିକୃତ ହେବ। ଏହାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ଵର ସହ ନେଇ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଉଚିତ୍ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ବିରୋଧ କରୁନୁ । ହେଲେ ଯିଏ ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ କରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ ହେବା ଦରକାର ।"
ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ସେବାୟତ-
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଯାତ୍ରା ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରନ୍ତି । ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ । ତେବେ ବାରମ୍ବାର ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାକୁ ଇସ୍କନ ନ ମାନି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିବା ଦୁଃଖର କଥା। ତେବେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ହେଲେ ସରକାର ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁଲେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଏନେଇ ଏକ କଡା ଆଇନ ହେବା ଦରକାର । ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଉଲ୍ଲଘଂନ କରିବ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ରହିବା ଉଚିତ୍ ।"
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ନ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍କନକୁ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଯଦି ସେ ଏହା ଉଲ୍ଲଘଂନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉଦବେଗର କଥା । ଏନେଇ ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବି । ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।
ଇସ୍କନ ଅଦିନିଆ ରଥ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଇସ୍କନ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚାନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାକୁ ଇସ୍କନ ମାନୁନି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଗଜପତି ମହାରାଜା କ୍ଷୁବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇସ୍କନ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠନ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଋଷିକେଶରେ ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ପୁଣି ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଇସ୍କନ ବିରୋଧରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ।
ଅନଲାଇନରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନେଇ ବିଜ୍ଞାପନ-
ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରି ନେଇ କଟକଣା ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନୁ ନାହାନ୍ତି । ଅର୍ଥ ଦେଲେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ ମହାପ୍ରସାଦ ହୋମ ଡେଲିଭରି କରାଯିବ ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବିଜ୍ଞାପନ କରାଯାଉଛି । ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଡେଲିଭରି ଆପ ଏଭଳି ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାର କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଅନଲାଇନରେ ହୋମ ଡେଲିଭରି କଲେ ମହାପ୍ରସାଦର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ସେବାୟତ ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେବାୟତ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଅନଲାଇନରେ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଭଳି ମହାପ୍ରସାଦ ଦିଆଗଲେ ଏହା ମହାପ୍ରସାଦର ଗାରିମା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବ । ସେହିଭଳି ମହାପ୍ରସାଦ ନେବା ବେଳେ କେତେକ ନିୟମ ଥିବା ବେଳେ ଅନଲାଇନରେ ଏହା ପାଳନ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏକ ପବିତ୍ର ବାତାବରଣରେ ଏହାକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏଣୁ ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ଯିଏ କରୁଛି ତାହା ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର । କେତେକ ଲୋକ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରି ମହାପ୍ରସାଦ ନାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଦରକାର ।"
ସେହିପରି ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନଲାଇନ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନେଇ କୌଣସି ଅନୁମତି କାହାକୁ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ