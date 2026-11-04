କଳା ଟଙ୍କାକୁ ଧଳା କରିବାର ରାସ୍ତା ସାଜିଛି କି ପ୍ଲଟ୍ କିଣା ? ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଠାବ କଲାଣି ୧୪୭୧ ପ୍ଲଟ୍
ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଜମି କିଣା ସଉକ ! ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅଢେଇ ବର୍ଷରେ ୧୪୭୧ ପ୍ଲଟ୍ ଏବଂ ୨୫ ଫାର୍ମ ହାଉସ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ
Published : November 4, 2026 at 4:38 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜାଗାଟିଏ କିଣିବା ଏବଂ ଘରଟିଏ କରିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ଥାଏ । ଜାଗାର ଦାମ୍ ଯେମିତି ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଲାଣି ଜାଗାଟିଏ କିଣିବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ସ୍ବପ୍ନ ପାଲଟିଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ ଏବଂ ଜବତ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଯଦି ନଜର ପକାଯାଏ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରାପଡୁଥିବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କାହାର 50 ତ ପୁଣି କାହା ନାଁରେ 100 ପ୍ଲଟ ରହିଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପି ସରୋଜ ସାମଲଙ୍କ କହିବା କଥା, "କଳାଧନକୁ ଧଳା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅଧିକାରୀ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ଲଟ କିଣିବାରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ବିଶେଷ କରି ରାଜଧାନୀରେ ଜାଗା(Plot) ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି । "
ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଅଢେଇ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ୧୪୭୧ ପ୍ଲଟ୍ ଓ ୨୫ଟି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଠାବ ହୋଇଛି । ଗତ ୨୦୨୪ ଜୁନ ୧୨ରୁ ୨୦୨୬ ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ଜମି ଓ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଠାବ ହୋଇଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଜମି କିଣି କଳା ଟଙ୍କାକୁ ଧଳା କରାଯାଉଛି କି ?
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଭିଜନ ଏସପି ସରୋଜ ସାମଲ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ କିଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କଳାଟଙ୍କାକୁ ପ୍ଲଟରେ ନିବେଶ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛନ୍ତି । କ୍ରୟ ବେଳେ ପ୍ଲଟର ସେଲ୍ ଡିଡରେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଉଛି । ହେଲେ ଜମିର ମାର୍କେଟ ଭେଲ୍ୟୁ ଅଧିକ ରହୁଛି । କିଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏଭଳି ଉପାୟ କରି କଳାଟଙ୍କାକୁ ଜମିରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି । ସେଲ ଡିଡରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ମୂଲ୍ୟକୁ ଚେକ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ଦେଉଛନ୍ତି । ହେଲେ ବାକି ଅଧିକ ଟଙ୍କାକୁ ସେମାନେ ନଗଦ ଆକାରରେ ଦେଉଛନ୍ତି । ବହୁତ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ କଳା ଟଙ୍କାକୁ ଧଳା କରିଦେଉଛନ୍ତି ।’
ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦାବି:
ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ବର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଟଙ୍କାକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନିବେଶ ଅପେକ୍ଷା ଜମିରେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳୁଛି । ଦୁଇରୁ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କିଣିଥିବା ଜମି ଦୁଇରୁ ତିନି ଗୁଣା ହୋଇଯାଉଛି । ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ହେଉନାହିଁ । ବିଶେଷ କରି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଅଧିକ ପ୍ଲଟ୍ କିଣୁଥିବା ରେକର୍ଡ କହୁଛି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମିତ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ।
କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ( AEE) ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସେଠୀଙ୍କ ଘରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହେବା ପରେ ଜୁନ ୨୦ରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋଟ୍ ୪୯ଟି ପ୍ଲଟ୍ ଠାବ ହୋଇଥିଲା ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯ରେ ସମ୍ବଲପୁର କାରଖାନା ଓ ବାଷ୍ପିତ୍ର ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ୩୦ଟି ଉଚ୍ଚମୂଲ୍ୟ ପ୍ଲଟ୍ ଠାବ ହୋଇଥିଲା ।
Today, on the allegation of possession of disproportionate assets by Umakant Samantaray, Asst. Director of Factories and Boilers, #Sambalpur, simultaneous searches are being conducted by #Odisha #Vigilance at 7 places in Sambalpur, Bhubaneswar, Puri & Khordha.— Odisha Vigilance (@OdishaVigilance) September 29, 2026
ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ABDO ଜୟଦେବ ଜେନାଙ୍କ ଘରେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୨ରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ସମେତ ୧୯ଟି ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ଲଟ୍ ଠାବ ହୋଇଥିଲା ।
Today, on the allegation of possession of disproportionate assets by Jayadev Jena, ABEO, Dharmasala, #Jajpur, simultaneous house searches are being conducted by #Odisha #Vigilance at 7 places in Bhubaneswar, Ganjam & Jajpur.— Odisha Vigilance (@OdishaVigilance) October 12, 2026
୨୦୨୫ ଜୁଲାଇ ୨୧ରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଡିଭିଜନ DFO ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାୟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସର୍ବାଧିକ ୧୨୩ଟି ପ୍ଲଟ୍ ଠାବ ହୋଇଥିଲା । ଏହାମଧ୍ୟରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ନାଁରେ ୫୮ଟି, ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁରେ ୪୩ଟି, ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ନାଁରେ ୧୮ଟି ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ନାଁରେ ୪ଟି ରହିଥିଲା ।
୨୦୨୪ ଅଗଷ୍ଟ ୨ରେ ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାସ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘର ଓ ଅଫିସରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସମେତ ୧୦୫ ପ୍ଲଟ୍ ଠାବ ହୋଇଥିଲା ।
‘ପ୍ଲଟ୍ କିଣିବାକୁ ନେଇ ଚାଲୁଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା’:
ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସୁବ୍ରତ ନନ୍ଦଙ୍କ କହିବା କଥା, ‘କିଏ କେତେ ପ୍ଲଟ୍ କିଣିବ ତାକୁ ନେଇ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲୁଛି । ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲେଖାଏ ପ୍ଲଟ୍ ବାହାରୁଛି । ସେମାନେ ନିଜ ନାଁରେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ଲଟ୍ କିଣୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାର ଯାଞ୍ଚ ହେଉନାହିଁ । ପ୍ରତି ବିଭାଗରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭିଜିଲାନ୍ସ କମିଟି ରହିଛି । ସେ କମିଟି ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ଵାରା ଧରା ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଗତବର୍ଷ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଚାକିରି ଆରମ୍ଭରେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଚାକିରି କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ହାତେଇଛନ୍ତି ତାହା ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଉଚିତ୍ ।’
ସରକାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ !
‘ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ବାହାର କରିପାରିବେ । ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲଟ୍ କିଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇପାରିବ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କେତେ ପ୍ଲଟ୍ କିଣିଛନ୍ତି । ତାହାର ବି ସରକାର ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ । ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଠିକ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦେଇଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ସରକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଡର ରୁହନ୍ତା । ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ହୁଅନ୍ତା’ ବୋଲି ସୁବ୍ରତ କହିଛନ୍ତି ।
ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା କିଣିବା ସ୍ବପ୍ନ:
ଅନେକ ଲୋକ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଧରି ରହୁଛନ୍ତି । କିଏ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, କିଏ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଏ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭଡାରେ ରହୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଘରଟିଏ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଏ ଯେମିତି ଆଶିଷ ମହାପାତ୍ର । ତାଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଛତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ । ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ଜାଗାଟିଏ କିଣୁ ପାରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ଆଶିଷ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି, ‘ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଭଡ଼ାଘରେ ରହୁଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଛି ପ୍ଲଟ୍ କିଣିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି । ହେଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଥିବାରୁ ହାତ ମାରି ହେଉନାହିଁ । ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଗା କେମିତି କିଣିବୁ ? ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ଲଟ୍ କିଣି ଦେଉଛନ୍ତି । ଆମେ ଜାଗା କିଣିପାରୁନାହୁଁ । ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ କେଉଁଠୁ । ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ।’ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଶିଷ କହିଛନ୍ତି।
କୌଣସି ଜାଗା ବା ପ୍ଲଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ବଢିବା କିମ୍ବା କମିବା, ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲଟର ମୂଲ୍ୟ ଯେତିକି ଥାଏ, ସହରାଞ୍ଚଳ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ତାହାର ଦାମ୍ କମ ହୋଇଯାଏ । ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଉପରେ ଜାଗାର ଦର ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଳା ଟଙ୍କାକୁ ଧଳା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ପ୍ଲଟରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ ଯୋଗୁଁ ଜାଗା ଦାମ ବଢୁଥିବା ସାଧାରଣରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର