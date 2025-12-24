ETV Bharat / state

ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟିରେ ଖତ ଖାଉଛି ଧାନ ସଫା ମେସିନ, ଉଦଘାଟନ ଅପେକ୍ଷାରେ ମାଛ ବଜାର

ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ଭିତରେ ନୂଆ କରି ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ହାଇଜେନିକ ମାଛ ଗୋଦାମ ଏବେଯାଏ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ ।

ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟିରେ ଖତ ଖାଉଛି ଧାନ ସଫା ମେସିନ
ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟିରେ ଖତ ଖାଉଛି ଧାନ ସଫା ମେସିନ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 24, 2025 at 8:20 PM IST

ବାଲେଶ୍ଵର: ବାଲେଶ୍ଵର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟଳୟ ପରିସରରେ ରହିଥିବା ଧାନ ସଫା ବା ଧାନର ମାନ ବଢାଇବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମେସିନ ଏବେ ଖତ ଖାଇବାକୁ ବସିଲାଣି । ଗୋଟାକୁ ୨୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରି ଏହି ଉନ୍ନତ ମାନର ଧାନ ସଫା ମେସିନ ଆସି ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ନେବା ଆଣିବା ଓ ଏହାକୁ ଚଳାଇବା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ କେହି ନେଉ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ଭିତରେ ନୂଆ କରି ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ହାଇଜେନିକ ମାଛ ଗୋଦାମ ଏବେଯାଏ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । ଏହି ଗୋଦାମକୁ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ତିଆରି କରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟିକୁ ଦେବା କଥା ମାତ୍ର ଏହାର କାମ ଅସମ୍ପୁର୍ଣ ଥିବାରୁ ଏଯାଏ ତାହା ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଏହି ହାଇଜେନିକ ମାଛ ଗୋଦାମ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉପକୃତ ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ହେଲେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। କମିଟି ଭିତରେ ଥିବା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅକ୍ସନ ପାଇଁ ୨୦୨୪ ମସିହାରୁ ସେମିତି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତା ଭିତରେ ଗାଈ ଗୋବର କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟିରେ ଖତ ଖାଉଛି ଧାନ ସଫା ମେସିନ, ଉଦଘାଟନ ଅପେକ୍ଷାରେ ମାଛ ବଜାର (ETV BHARAT ODISHA)

ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପେଡି କ୍ଲିନରର ଅବସ୍ଥା:-
ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗତ ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ୨୦୨୪ରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ୬ଟି ଆଡଆନ୍ସ ମୋବାଇଲ୍ ପେଡ଼ି କ୍ଲିନର୍ କିଣିଥିଲା । ଆସିବା ଦିନ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସେମିତି ପଡିରହିଛି ୬ ଟି ମେସିନ। ଖରା ବର୍ଷା ରେ ପଡି ପଡ଼ି ମେସିନ୍ ର କିଛି କିଛି ଅଂଶ ରେ କଳଙ୍କି ଲାଗି ଗଲାଣି। ହେଲେ ଏ ଯାଏଁ ହେଇ ପାରୁ ନାହିଁ ବ୍ୟବହାର । ସେପଟେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଠୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଧାନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ଏ ମେସିନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା ଉପଯୋଗୀ । ଏହି ମେସିନ ଘଣ୍ଟାକୁ ୨୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଫା କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି ଆଉ ଏହାକୁ ଚଲାଇବାକୁ ହେଲେ ଘଣ୍ଟା କୁ ୨୦ ଲିଟର ଡିଜେଲ ବା ୩ ଫେଜ୍ ଲାଇନ ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦାମୀ ମେସିନ୍ ର ମରାମତି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି । ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ କୌଣସି ସୋଷାଇଟି ବା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାକୁ ନେବାପାଇଁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ।

ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟିରେ ଖତ ଖାଉଛି ଧାନ ସଫା ମେସିନ
ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟିରେ ଖତ ଖାଉଛି ଧାନ ସଫା ମେସିନ (ETV BHARAT ODISHA)

ସେହିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ପୁରୁଣା ଦୋକାନ ଘର ଭାଙ୍ଗି 75ଟି ଦୋକାନ ଘର ଥିବା ଦୁଇ ମହଲା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତିଆରି ହେଲା । ସେଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 5 କୋଟି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ଡିସେମ୍ବର 2023ରୁ କାମ ସରିଛି । ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇନାହିଁ । କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭିତରେ ଓ ସାମ୍ନା ରେ ବଣ ବୁଦା ହେଇ ଗଲାଣି। କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭିତର ଗାଈ ଗୋବର ଓ ଘଷି ଜମି ରହିଲାଣି।

ଡିସେମ୍ବର 2023ରୁ କାମ ସରିଛି । ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇନାହିଁ ।
ଡିସେମ୍ବର 2023ରୁ କାମ ସରିଛି । ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇନାହିଁ । (ETV BHARAT ODISHA)

ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଆମ ପାଖରେ ୬ଟି ଧାନ ସଫା ମେସିନ ଅଛି, ପ୍ରତି ମେସିନର ମୂଲ୍ୟ ୨୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ମେସିନ ଭଲ ଅଛି, ଚାଲୁ ହୋଇ ପାରୁନି ମାନେ ତାକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଗାଇଡଲାଇନ ଅଛି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ କରିବେ । ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଖରାପ ଥିବ ତାହା ସେମାନେ ସେହି ମେସିନରେ ପରିଷ୍କାର କରାଇ ଦେବେ ଆଉ ଏ ବାବଦରେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେବ । କେଉଁ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ମେସିନ ନେବ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ବିପିସିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲୁ । ବିପିସି ଏକ ଟେଣ୍ଡର କରିଥିଲେ, କୌଣସି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଥିପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ । ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ନ ନେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଇ ପାରୁନାହୁଁ, ରଖିଛୁ । ଯାହାକୁ ବିପିସି ଚୟନ କରିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ, ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା । ସେହିପରି ମାଛ ବଜାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ । ଯେଉଁ ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ପରିସରରେ ତାହା ଆମେ କରିନାହୁଁ। ଆମେ ଖାଲି ଜାଗା ଦେଇଛୁ, ସେଇଟା ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ତିଆରି କରିଛି । ସେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ସେ ଆମକୁ ଏବେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବୁ, ଡେପୁଟି ଡିରେକ୍ଟର ଏକ ଚିଠି କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଆମର ଚେୟାରମେନ ଗୋଟେ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ, ତାର ଏସଓପି କଣ ଅଛି, କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ନେବୁ । ସେହିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟିର ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆମେ ଅକ୍ସନ କରିଛୁ, ଯିଏ ଅଧିକ ଦାମ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦୋକାନ ଘର ଆଲଟ କରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ୨୦ ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛୁ, ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଆସି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେମାନେ ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ।"

ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ଭିତରେ ନୂଆ କରି ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ହାଇଜେନିକ ମାଛ ଗୋଦାମ ଏବେଯାଏ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ ।
ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ଭିତରେ ନୂଆ କରି ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ହାଇଜେନିକ ମାଛ ଗୋଦାମ ଏବେଯାଏ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । (ETV BHARAT ODISHA)
ଅନ୍ୟପଟେ ମାଛ ବଜାର ଘର କେବେ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବ ସେନେଇ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରେଶମା ରାଣୀ ସିଂଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳି ପାରିନାହିଁ ।
ବାଲେଶ୍ଵର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟଳୟ ପରିସର
ବାଲେଶ୍ଵର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟଳୟ ପରିସର (ETV BHARAT ODISHA)
ଇଟିଊି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

