ଓଡିଶା ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଚଞ୍ଚକତା ଘଟଣା; ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ଘରେ ପୁଣି ଇଡି ଚଢଉ
ଓଡିଶା ପୋଲିସ ଏସ୍.ଆଇ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଚଞ୍ଚକତା ଘଟଣା,ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ଘରେ ପୁଣି ଇଡିର ଚଢାଉ
Published : October 9, 2026 at 1:25 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଓଡିଶା ପୋଲିସ ଏସ୍.ଆଇ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଚଞ୍ଚକତା ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିବା ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ଘରେ ଶୁକ୍ରବାର ପୁଣି ଥରେ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଚଢଉ କରାଯାଇଛି। ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଆଶାୟୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ତିନୋଟି ବସରୁ ୧୧୫ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିବା ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଏସ୍.ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣାରେ ପଞ୍ଚ୍ ସଫ୍ଟ୍ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମର ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି କିଙ୍ଗପିନ ଥିଲା। ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିକୁ ନେପାଳ ସୀମା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ 2025 ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ଗିରଫ୍ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏଥି ସହିତ ଅନ୍ୟଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିଲିକନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡର ସିଇଓ ସୁରେଶ ନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଉଭୟଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରର ଜେଲ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 10 ଜଣ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
ଏହି ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଖୋଳତାଡ଼ କରାଯାଉଥିଲା । ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ସ୍ଥିତ ଡିଫେନ୍ସ କୋଲେନୀ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି । ଚଢାଉ ସମୟରେ ପରିବାର ବର୍ଗ ଟିମକୁ କେହି ସହଯୋଗ କରୁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତେବେ ଚଢାଉବେଳେ ପୋଲିସ ହାତରେ କି ତଥ୍ୟ ଲାଗିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ
ଗତ କିଛିମାସ ତଳେ ପୋଲିସ ଏସଆଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ବଡ ଧରଣର ଅନିୟମିତତା ଓ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ OPRB ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । ଅକ୍ଟୋବର 5 ଓ 6 ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଏସଆଇ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଥିବା 120 ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲା । ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଭିମୁଖେ ନିଆଯାଉଥିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ପିଛା କରିବା ସହିତ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ SI ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତିରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲିଙ୍କ ରହିଥିବା CBIକୁ ଅବଗତ କରିବୁ: କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୋଲିସ SI ନିଯୁକ୍ତି କେଳେଙ୍କାରୀ; ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍ କୁ ଗଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଓ ସୁରେଶ ନାୟକ