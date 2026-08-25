୨୮ ଦିନ ହେଲା ଶିଶୁପୁତ୍ର ପେଟରେ ରହିଛି ଲୁହାକଣ୍ଟା; ଚିକିତ୍ସାରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ଆର୍ଥିକ ଦୁରବସ୍ଥା
ଘରୋଇ ଉପଚାର କରି ଏହାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିିଥିଲେ ବାପା-ମା । ହେଲେ ଲୁହାକଣ୍ଟା ନ ବାହାରିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ହସପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : August 25, 2026 at 8:05 PM IST
ଗଞ୍ଜାମ: ତିନି ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଗିଳିଦେଲା ଲୁହାକଣ୍ଟା। ୨୮ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ଶିଶୁର ପେଟରୁ ବାହାର କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ । ଗରିବ ବାପା-ମା ପୁଅର କଷ୍ଟ ସହି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି କି ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନ୍ୟତ୍ର କୁଆଡେ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି । ପୁଅର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ନେହୁରା ହୋଇଛନ୍ତି । ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭଂଞ୍ଜନଗର ଉପକଣ୍ଠ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚଢିଆପଲ୍ଲି ଢେପସାହିରେ ।
ଶିଶୁପୁତ୍ରର ବାପା ତୋଫାନ ଜେନାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଗତ ଜୁଲାଇ ୨୯ ତାରିଖରେ ସାନ ପୁଅ ଆକାଶ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ଲୁହାକଣ୍ଟା ଗିିଳି ଦେଇଥିଲା । ଘରୋଇ ଉପଚାର କରି ଏହାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିିଥିଲେ ବାପା-ମା । ହେଲେ ଲୁହାକଣ୍ଟା ନ ବାହାରିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ହସପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଏକ୍ସରେ କରାଯିବା ପରେ ପେଟରେ ଲୁହାକଣ୍ଟା ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଇତିମଧ୍ୟରେ ୨୮ ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁର ପେଟରୁ ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ବାହାର କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ ।'
ତୋଫାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ସ୍ଥାନୀୟ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ସହିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲୁ । ଏକ୍ସରେ ରିପୋର୍ଟରେ ପେଟରେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଥିବା ଦେଖି ସେଠିକା ଡାକ୍ତର ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ । ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ସରେ ହେଲା ଏବଂ ରିପୋର୍ଟରେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ଡାକ୍ତର ଝାଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଏହା ବାହାରିବ ବୋଲି କହି ଶିଶୁକୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।'
ଅନ୍ୟପଟେ ଶିଶୁର ପେଟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟି ରହିଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ କିପରି ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର ବର୍ଗ । ତୋଫାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଏବଂ ମୂଲ ଲାଗି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରାସନ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ୱା କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକାର୍ଡ ନାହିଁ । ତେଣୁ କୌଣସି ବଡ ହସପିଟାଲ କିମ୍ୱା ବାହାରକୁ ଯାଇ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ସାହାସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା କିମ୍ୱା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ । ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କୈଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜବତ ୧୦୦ଟି ମୋବାଇଲକୁ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରାଇଲା ଗଜପତି ପୋଲିସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଚାଲିଥିଲା 400 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ: ଓଡ଼ିଶା-ଛତିଶଗଡ ସୀମାରେ ମାଡି ବସିଲା ପୋଲିସ, 5 ଗିରଫ