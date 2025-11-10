ବଢ଼ିଲା ଆଇଆରସି ଅଧିବେଶନ ଅବଧି; ବୈଷୟିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ
ବୈଷୟିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚଳିତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନେକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ନଭେମ୍ବର ୭ରୁ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୋଡ୍ସ କଂଗ୍ରେସର ୮୪ତମ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ। ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ବଢ଼ିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ରୋଡ୍ସ କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ଅବଧି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୋଡ୍ସ କଂଗ୍ରେସର ବୈଷୟିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଆଜି ୨ଟାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବୁଲିପାରିବେ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ।
ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି,"ଇଣ୍ଡିଆନ ରୋଡ୍ସ କଂଗ୍ରେସର ୮୪ତମ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ଆଜି ଶେଷ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୋଡ୍ସ କଂଗ୍ରେସର ବୈଷୟିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ବୈଷୟିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚଳିତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନେକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି । ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଫେସର ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହା ସହାୟକ ହେବ । ସେମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖିବେ ଓ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବେ । ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବା ବେଳେ ଏହା ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବ ।"
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମଇଦାନରେ ୭ ତାରିଖଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ରୋଡ୍ସ କଂଗ୍ରେସ ବା ଆଇଆରସିର ୮୪ ତମ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ। ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ସଡ଼କ ମହାକୁମ୍ଭ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀନ ଗଡ଼କରୀ ଓ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉଡ଼ଘଟନ କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶବିଦେଶର ୩୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ପ୍ରଦର୍ଶକ, ପ୍ରତିନିଧି ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଭାରତର ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜଭୁତ ଓ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ମାନସମନ୍ଥନ । ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନି ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନଙ୍କର ସୃଜନ ଉତ୍ପାଦ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଉପଯୋଗ ଏବଂ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରାମାଣିକ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ, ମରାମତି ଓ ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ହୋଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୋଡ କଂଗ୍ରେସର ୭୫ତମ ସଂସ୍କରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଚଳିତ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୋଡ୍ସ କଂଗ୍ରେସର ୨୩୫ତମ ପରିଷଦ ବୈଠକ, ୮୫ତମ ରାଜପଥ ଗବେଷଣା ବୋର୍ଡ ବୈଠକ, ୮୪ତମ ବ୍ୟବସାୟିକ ବୈଠକ, ୨୩୬ତମ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଆଇଆରସିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଜେଇ ହୋଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ବର। ଅସଜଡ଼ା ରାସ୍ତାକୁ ମରାମତି କରି ଚକାଚକ କରାଯାଉଛି । ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଜନତା ମୈଦାନ ସମେତ ନନ୍ଦନକାନନ, ଖଣ୍ଡଗିରି-ଉଦୟଗିରି, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପରି ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ନବକଳେବର ହୋଇଛି । ସହରର କାନ୍ଥ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଚିତ୍ର ଓ ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଡିଂ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହୋଇଥିଲା।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର