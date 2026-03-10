ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ଫସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ପ୍ରବାସୀ ଓଡିଆ, ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ନବୀନଙ୍କ ଅପିଲ୍
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରାଇ ଆଣ । ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶରେ ଫସିଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ନିବେଦନ କଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅପିଲ କଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ/ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଘମାଘୋଟ ଲଢେଇରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଓଡ଼ିଆ ।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା-
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା । ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଫସିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ସରକାର । ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ।
"ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ," ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହା କହିଛନ୍ତି ।
ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଇରାନରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏହି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମହାଯୁଦ୍ଧ ସଂଘର୍ଷ 11 ତମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି ।
ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ଦିନକୁ ଦିନ ତୀବ୍ରତର ରୂପ ନେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରଚ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡିକରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡିଆ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକ୍ଷିତ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଓଡିଆଙ୍କ ଫସିରହିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ।
