ଗୃହିିଣୀରୁ ପାଲଟିିଲେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ; ଛତୁ ଚାଷ କରି ୨୦୦ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାର ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଇପ୍ସିତା
2010 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଉସୱାଇଫ୍ ଥିଲି । ପରେ ଛତୁ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଏଥିରେ କମ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟ, ଅଧିକା ଲାଭ । ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : October 5, 2026 at 4:13 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ହାଉସ ୱାଇଫ ଆଜି ଲକ୍ଷପତି । ଚାକିରୀ କରି ନ ଥିଲେ ବିି ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ନିଜ ହାତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଗୃହିିଣୀରୁ ପାଲଟିିଛନ୍ତି ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ । ୨୦୦ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଏ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଇପ୍ସିତା ସ୍ୱାଇଁ । ଛତୁ ଚାଷ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ।ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଅଢଙ୍ଗ ଗାଁର ଇପ୍ସିତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଇଛି ୨୦୧୦ ପରେ। ସିଲେଇ, ବୁଣାବୁଣି ଛାଡି ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଛତୁ ଚାଷ। ପୁରୀରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଶିଖି, ପରେ KVK ଓ OUATରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଆଜି ସେ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଭିଜ୍ଞ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ୧୦ ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗାରେ ନଡ଼ାର ବେଡ୍ ତିଆରି କରି ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । ଗୋଟେ ବେଡ୍ରୁ ୮୦୦ ଗ୍ରାମରୁ କେଜିଏ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଇପ୍ସିତାଙ୍କର ଏହି ଗୃହିଣୀରୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟୋରି. ..।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ ପଲେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଢଙ୍ଗା ମଲ୍ଲିକେଶ୍ୱରପୁର ଗାଁର ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଇପ୍ସିତା ସ୍ୱାଇଁ । ମାତ୍ର ୪୬ ବର୍ଷରେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ । ନିଜ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଛତୁ ଚାଷୀ । ଇପସିତା କହନ୍ତି, " ୨୦୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଉସୱାଇଫ୍ ଥିଲି ।ତା' ପରେ ମୋର ଛତୁ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଝିଅ ଥିବାବେଳେ ସିଲେଇ ଶିଖିବା, ବୁଣାବୁଣି କରିବାରେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଗଲା । ଛତୁ ଚାଷ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି । ଏଥିରେ କମ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟ ଅଧିକା ଲାଭ । ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଲି । ପୁରୀର ଜଣେ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଛତୁ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ଶିଖିଲି । ଏବେ ପାଞ୍ଚ-ଛଅ ଜଣ ଲୋକ ରଖି କାମ କରୁଛି ।"
ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଇପ୍ସିତା ପ୍ରଥମେ KVK (କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର)ରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ । ତା' ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର OUATରୁ ୨୦୧୫ରେ ଛତୁ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରା ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ । ତାପରଠାରୁ ଚାଲିଛି କାମ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରି ବେଶ ସଫଳ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି ଇପ୍ସିତା ।
କେତେ ଜମିରୁ କେତେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଛତୁ
ଗାଁ ଘର ଛାଡି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା-ଗୋଲରାହାଟ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଥିବା ହାରାହାରି ସାଢ଼େ ୧୫ଗୁଣ୍ଠ ଜମିରେ ଘର ତିଆରି କରି ରହିଛନ୍ତି ଇପ୍ସିତା । ମୋଟ ୧୦ ଗୁଣ୍ଠ ଜମିରେ ଛତୁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଇପ୍ସିତା କୁହନ୍ତି,"ଏହି ଜାଗା ଛାଇ ହୋଇଥିବାରୁ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଛି । ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଛାଇ ଦରକାର । ଏଥିସହିତ ଏୟାର ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ବି ଦରକାର । ଫଙ୍ଗସ୍ ଜାତୀୟ ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଜାଗାଟି ବେଶ ଉପଯୋଗୀ । ଗୋଟିଏ ବେଡ୍ରୁ ୮୦୦ ଗ୍ରାମ୍ରୁ କେଜିଏ ବେଳେବେଳେ ୧୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତୁ ବାହାରୁଛି । ବେଡ୍ ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ ୬୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆମେ ୪୦ ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇଥାଉ ।"
କେମିତି ହୁଏ ପ୍ରୋସେସିଂ
ଛତୁ ଚାଷର ପ୍ରୋସେସିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଇପ୍ସିତା କୁହନ୍ତି,"ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଛଣକୁ ମେସିନ୍ ଚାପ୍ କଟରରେ କଟାଯାଏ। ଛଣକୁ କାଟି ଏକ କୁଣ୍ଡରେ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ଭିଜେଇବା ପାଇଁ ରଖାଯାଏ । ତା ପରେ ସେ ଛଣକୁ ବାହାର କରି ସେଥିରେ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ଚୂନ ଦେଇ ନିଗାଡ଼ି ଥାକ କରି ରଖାଯାଏ । ଛଣର ଅଗ ତଳକୁ ଏବଂ ମୂଳ ଉପରକୁ ରଖାଯାଏ ଯାହା ଫଳରେ ପାଣି ଡ୍ରେନେଜ୍ ହେଇଯାଏ। ଏହିପରି ଛଣର ବେଡ୍ ତିଆରି କରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଛତୁ ମଞ୍ଜି, ଚୋକଡ଼ ଦେଇ ତା' ଭିତରେ ବେସନ ଟିକେ ଦିଆହୁଏ। ବେଡ୍ କରିବାର ୧୦ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଛତୁ ତୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ ।"
ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ କେଉଁଠୁ ମିଳେ ? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଇପ୍ସିତା କୁହନ୍ତି, "ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ନଡ଼ା। ନଡ଼ା ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ରହିବ ତେବେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବେଡ୍ ପକେଇ ପାରିବା ଓ ଅଧିକ ମାଲ୍ ବି ବାହାର କରିପାରିବା। ଚାଷ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ କହିଲେ କେବଳ ନଡ଼ା, ମଞ୍ଜି,ଚୋକଡ଼କୁ ହିଁ ବୁଝା ଯାଇଥାଏ। ଡିସେମ୍ବରରେ ଧାନ କଟା ସମୟରେ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରୁ ନଡା ସଂଗ୍ରହ କରୁ। ପରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବେପାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁ ।"
ଛତୁ ଚାଷ ସହ ମଞ୍ଜି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଇପ୍ସିତା
ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ ସହ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ତିଆରି କରି ଏହାର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଇପ୍ସିତା । ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ନୂତନ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଇପ୍ସିତା କୁହନ୍ତି," ୨୦୧୫ରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ସମୟରେ KVKର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ନମିତା ମହାପାତ୍ର କହିଲେ," ମଞ୍ଜି ତିଆରିରେ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ'। ମଞ୍ଜି ବାହାରୁ ଆଣିଲା ପରେ ଥରେ ଥରେ ବହୁତ ବେଡ୍ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ତେଣୁ ନିଜେ ମଞ୍ଜି ତିଆରି କର । ତାଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପରେ ୨୦୨୦ରେ ମେସିନ୍ କିଣି ମଞ୍ଜି ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ । ସେବେଠାରୁ ମଞ୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ ଚାଲିଛି । ଏହି ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମୁଁ OUATରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଚାଷୀ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲି।"
ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ବଢୁଛି ବେପାର
ଇପ୍ସିତାଙ୍କୁ ଏହି କାମରେ ସ୍ୱାମୀ , ତିନି ପୁଅଝିଅ ଭରପୁର ସହଯୋଗ କରନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ଅନ୍ୟ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ରୋଜଗାର ଦେଇଛନ୍ତି ଇପ୍ସିତା । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଛତୁ ଓ ମଞ୍ଜିର ମାର୍କେଟିଂ କେବଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୀମିତ ନରହି କଟକ, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ ବ୍ୟାପିଲାଣି । ଇପ୍ସିତା କୁହନ୍ତି, " ୫-୬ ଜଣ ମହିଳା ଏବେ ଏଠାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମାସିକ ୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଛତୁ ଯାଉଛି । ସେହିପରି ସ୍ପନ୍ ବା ମଞ୍ଜି କଟକ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରାଜକନିକା,ରାଜନଗର,ଆଳି, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ସମେତ ଆଖପାଖ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।"
ଛତୁ ଚାଷର ସମସ୍ୟା ସଂପର୍କରେ ଇପ୍ସିତା କୁହନ୍ତି, "ଝଡ଼-ତୋଫାନ୍ ଏହି ଚାଷରେ ବିଶେଷ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଚି କରେନି । ସମସ୍ୟା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜି ଖରାପ ପଡ଼ିଯାଏ । ଅବଶ୍ୟ ଫନି ବାତ୍ୟା କିଛିଟା ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା, ତା' ପରେ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବେଡ୍ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଏ "ବୋଲି କହନ୍ତି ଇପ୍ସିତା ।
ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଛତୁ ଚାଷ କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମହିଳା କିପରି ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହୋଇ ପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହନ୍ତି ଇପ୍ସିତା । "ବେଶୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚାଷରେ ମୁଁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି । ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ବିଦ୍ୟା ତାଲିମ୍ ଦିଏ । ମୋଠାରୁ ତାଲିମ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଚାଷୀ ବାହାରିଲେଣି । ତେବେ ୨୦୦ ଜଣ ଚାଷୀ ମୋ ହାତ ତିଆରି ଛତୁ ଓ ମଞ୍ଜିର ନିୟମିତ ଗ୍ରାହକ" ବୋଲି କହନ୍ତି ଇପ୍ସିତା।
ନକଲି ପନିର ପରେ ବଢିଛି ଛତୁର ଚାହିଦା
ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ମାର୍କେଟରେ ନକଲି ପନିର ଧରାପଡିବା ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଛତୁ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସେ କୁହନ୍ତି,"ଏବେ ଛତୁର ଚାହିଦା ବଢିବା ସହ ଦର ବି ବଢ଼ି ଯାଇଛି । ପନିରଠାରୁ ଛତୁରେ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି । ତାଛଡା ଛତୁରେ ରାସାୟନିକ ଜିନିଷ ବି କିଛି ବ୍ୟବହାର ହେଉନି । ତେଣୁ ଏହାର ଚାହିଦା ବେଶ ବଢିଯାଇଛି । ଆମେ ବେପାରୀଙ୍କୁ ୨୬୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ୨୮୦ ରୁ ୩୦୦ ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ । ଏହି ବ୍ୟବସାୟ କରି ଆମ ପରିବାର ଚଳିବା ସହ ୬ ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ଚଳେଇ ପାରୁଛୁ । ୩ ଜଣ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି । ଛତୁ ଚାଷ କରି ଆମର ବାର୍ଷିକ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ ହେଉଛି ।
ଇପ୍ସିତାଙ୍କଠାରୁ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି- ସବିତା
ଇପ୍ସିତାଙ୍କଠାରୁ ମଞ୍ଜି ନେଇ ଛତୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ କୋରୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳା ସବିତା ପାଣି କୁହନ୍ତି, " ୪-୫ ମାସ ହେବ ମୁଁ ଛତୁ ଚାଷ କରି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଇପ୍ସିତା ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରୁ ମଞ୍ଜି ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି । ମୁଁ ଦିନକୁ 20ଟି ବେଡ୍ କରେ । ୟୁ ଟ୍ୟୁବ ଦେଖି ଚାଷ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲି । ଏଠାରେ ଛୋଟ ବୋତଲ ମଞ୍ଜିକୁ ୧୭ ଟଙ୍କା ଓ ବଡ଼ ବୋତଲ ମଞ୍ଜିକୁ ୨୮ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି । ଦିନକୁ ୭-୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଭଳି ଛତୁ ବାହାରୁଛି ଓ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି । ଛତୁ ୧୨-୧୪ ଦିନ ଭିତରେ ବାହାରୁଛି । ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଭଲ ମଞ୍ଜି ପାଇଲିନି, ତେମୁ ଏଠୁ ଆସି ନେଉଛି ।"
କଣ କୁହନ୍ତି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ମୁଖ୍ୟ
ଇପ୍ସିତା ଏକ ନିପଟ ମଫସଲ ଗାଁରୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭାବେ ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସଫଳତା ଓ ଛତୁ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡଃ ସୁସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି," ଇପ୍ସିତା ସ୍ୱାଇଁ ଆମର ଜଣେ ଟ୍ରେନି । ସେ ଆଗରୁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଭିକେ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଚାଷ ପ୍ରତି ଖୁବ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି । ଚାଷରେ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ସେ ଆପଣାଉଛନ୍ତି । ସେ ୨୦୨୪ରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି । ସେ ଛତୁ ଚାଷର ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ସହ ଛତୁ ବିହନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ବେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରପ୍ରେନ୍ୟୁର ଭାବେ ସେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଛତୁ ଚାଷ, ଛତୁ ବିହନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପନିପରିବା ଚାଷକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀ ବୋଲି କହିପାରିବା । "
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଝୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗର ସଂଘର୍ଷ: ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବଢୁଛି ଚାହିଦା, ହେଉନି ଆଶାନୁରୂପ ରୋଜଗାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରୋଜଗାର ଦେଉଛି ନଡ଼ିଆ କତା, ୫୦ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରତିମା