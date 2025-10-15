ETV Bharat / state

ହରିୟାଣା IPS ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା: କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲା ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ

ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପୂରନ କୁମାରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ନେଇ ଦାବି କରିଛି ଓଡିଶା କଂଗ୍ରେସ । ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଦାବି କରାଯାଇଛି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 15, 2025 at 2:45 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ହରିୟାଣାର ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ । ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ପୂରନ କୁମାରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଦାବି । କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଅଫିସର ଜଣକ ବାରମ୍ବାର ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପର ହେଉଥିଲେ ଶିକାର । ତାଙ୍କ ସୁଇସାଇଡ ନୋଟ୍‌ରେ ଅନେକଙ୍କ ନାଁ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ଏ ଦିଗରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି । ଆଜିକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଠ ଦିନ ବିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଜଣେ ଡି.ଆଇ.ଜି ରାଙ୍କର ଅଫିସରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିଲା ? କାହିଁକି ଏଯାବତ୍ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ ? ଏହି ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ । FIR ଅନୁସାରେ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଦାବି କରାଯାଇଛି ।

ତଦନ୍ତରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଛୁଟିରେ ପଠାଇଛନ୍ତି:

ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପୂରନ କୁମାରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ନେଇ ଦାବି କରିଛି ଓଡିଶା କଂଗ୍ରେସ । ହରିୟାଣାର ୨୦୦୧ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ ଅଫିସର ୱାଇ.ପୁରନ କୁମାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଜବତ ସୁଇସାଇଡ ନୋଟ ଅନୁଯାୟୀ ହରିୟାଣା ସରକାର ସଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ।

ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ କହିଛନ୍ତି, "ପୂରନ କୁମାର ଜଣେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିବର୍ଗର ଅଫିସର ଥିଲେ । ସେ ସର୍ବଦା ଚାକିରି ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଅନୁପାତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ସପକ୍ଷରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ । ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖରେ ସେ ଲେଖିଥିବା ୯ ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ସୁଇସାଇଡ ନୋଟ ହରିୟାଣା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଥିଲା । ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ଡିଜି ଶତ୍ରୁଜିତ କପୁର ଓ ଅନ୍ୟ ୧୬ ଜଣ ଆଇଏଏସ୍ ଏବଂ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାତିଗତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବାର ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ତଥାପି ମଧ୍ୟ ହରିୟାଣା ସରକାର କୌଣସି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭୁକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି । ଅପର ପକ୍ଷରେ ହରିୟାଣାର ବିଜେପି ସରକାର ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ତଦନ୍ତରୁ ବଞ୍ଚାଇବାପାଇଁ ଛୁଟିରେ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।"

ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ:

ମୃତ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ପୂରନ କୁମାରଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅମନୀତ ପି. କୁମାର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି । ସେ ସୁଇସାଇଡ ନୋଟରେ ଲେଖା ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନାମରେ ଏତଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରିୟାଣା ସରକାର ତାଙ୍କ ଏତଲା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହାନ୍ତି । ଯାହାକି ହରିୟାଣା ସରକାରଙ୍କ ଜାତିଗତ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଅଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ କହିଛନ୍ତି ।


ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହରିୟାଣାରେ ଦିବଙ୍ଗତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପୂରନ କୁମାରଙ୍କ ପରିବାର ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ।


ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଭେଦଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ଅଧିକାରୀ:

ହରିୟାଣା କ୍ୟାଡର ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ୱାଇ. ପୂରନ୍ କୁମାର ନିଜ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ବାସଭବନରେ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ସେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଭେଦଭାବ ଏବଂ ଉତ୍ପୀଡ଼ନର ଅଭିଯୋଗ କରି ଏକ ଆଠ ପୃଷ୍ଠାର ନୋଟ୍ ଛାଡିଯାଇଛନ୍ତି । ୨୦୦୧ ମସିହା ବ୍ୟାଚ୍‌ର ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଦଳିତ ଜାତିର ହୋଇଥିବାରୁ ନିରନ୍ତର ଅପମାନ ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାର ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଭେଦଭାବ ଯୋଗୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।


ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା:

ପୂରନ କୁମାର ସୁଇସାଇଡ଼ ନୋଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହରିୟାଣା ଡିଜିପି ଶତ୍ରୁଜିତ କପୁର ଏବଂ ରୋହତକ ଏସପି ନରେନ୍ଦ୍ର ବିଜାର୍ଣିଆଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଏବଂ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଭେଦଭାବ କରିଥିଲେ । ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା, ସାର୍ବଜନୀନ ଅପମାନ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ । ଯାହା ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ପାଲଟିଥିଲା ।

ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପୋଲିସ:
ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ (SIT) ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପୋଲିସ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ଅତ୍ୟାଚାର ନିବାରଣ) ଆଇନର ଧାରା 3(2)(v) ଲାଗୁ କରିଛି । ସୁଇସାଇଡ୍‌ ନୋଟ୍‌ରେ ଡିଜିପିଙ୍କ ସମେତ ୭ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ ମୃତ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ । ସେହିପରି ରୋହତକ ଏସପି ନରେନ୍ଦ୍ର ବିଜାର୍ଣିଆଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଆଇପିଏସ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା: 13 ଆଇପିଏସ, 2 ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା


କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି:

ମୃତ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ପୂରନ୍ କୁମାରଙ୍କ ପରିବାର ଡିଜିପିଙ୍କୁ ହଟାଇବା ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମେତ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

