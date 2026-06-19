ଫିଟିଲା ଗୁମର; ପଦର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ IPS ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାର, "ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ": ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା
ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି । ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବିଦା କରାଯିବା ସହ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : June 19, 2026 at 3:10 PM IST
SOUMYA MURDER CASE, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ GRP କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବିବାଦୀୟ ୧୯୯୮ ବ୍ୟାଚର ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ନିଲମ୍ବିତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ଗୁମର ଫିଟିବାରେ ଲାଗିଛି । ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ବି ନିଜ ପଦର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଲମ୍ବିତ ନେଇ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତେବେ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି । ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବିଦା କରାଯିବା ସହ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଗୃହ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନମାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ, "ଏହି ଘଟଣାରେ ଡିଜିପି ଗୋପନୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ । ଗଙ୍ଗୱାର ନିଜ ପଦର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ୮ ଜଣ GRP କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ବାସଭାବନରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥିଲେ । ଏପରିକି ଗଙ୍ଗୱାର ରେଳବାଇ ଏବଂ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଏଡିଜିରୁ ବଦଳି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେ କନଷ୍ଟେବଳମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ ।" All India Services (Conduct) Rules 1968ର ସେକ୍ସନ 3(2)(b) (vii) ଏବଂ (x) ଅନୁଯାୟୀ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ All India Services (Discipline and Appeal) Rules 1969ର Rule 3ର sub-rule(1) ଅନୁଯାୟୀ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ନିଲମ୍ବିତ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗୱାର ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ରହିବେ । ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
"ନିଲମ୍ବିନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ"
ଏନେଇ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଦୁଃଶାସନ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଆସୁଛୁ, ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ମୋ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଗଙ୍ଗୱାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷୀ । ସୌମ୍ୟର ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଦରମା ଅଟକାଇଦେଇଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ । ନିଲମ୍ବିତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ । ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ । ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଫାଶୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ । ଏଭଳି ହେଲେ ଆମ ମନ ଖୁସି ହେବ । ଆମ ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ବାସୀ ଖୁସି ହେବେ । ଆଉ ଫେରାର ଥିବା ୧୦ରୁ ୧୨ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ । ମୋ ପୁଅକୁ ଓମ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା । ସେ ରକ୍ଷକ ହେଇ ଭକ୍ଷକ ସାଜିଥିଲା । ଓମକୁ ତଦନ୍ତ ଘେରକୁ ନିଆଯାଇ ଜେଲ ପଠାଯାଉ," ବୋଲି ଦୁଃଶାସନ କହିଛନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରୁ ଫେରି ରେଳବାଇ ଏବଂ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ
ଗଙ୍ଗୱାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରେଞ୍ଜରେ କାମ କରିଥିଲେ । ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡେପୁଟେସନରେ ଯାଇଥିଲେ । ୨୦୨୦ ଅଗଷ୍ଟରୁ ୨୦୨୩ ମେ' CISF IG ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଗଙ୍ଗୱାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡେପୁଟେସନରୁ ଫେରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା । ୨୦୨୩ ମେ' ରେ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ରେଳବାଇ ଏବଂ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଏଡିଜି ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ସେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରେ ୨୦୨୪ ଜାନୁଆରୀରେ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଏଡିଜି (ଆଧୁନିକୀକରଣ) ଭାବେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା । ଏହାର ୪ ମାସ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୪ ମେ'ରେ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ପୁଣି ବଦଳି ହୋଇଥିଲା । ସେ ଏଡିଜି (କମ୍ୟୁନିକେସନ) ପଦରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିବା ପରେ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ହଠାତ୍ ବଦଳି ହୋଇଥିଲା । ଚଳିତବର୍ଷ ମେ' ୨୫ରେ ତାଙ୍କୁ ଗୃହ ବିଭାଗ OSD ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା: ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ନିଲମ୍ବିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ରହସ୍ୟରେ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ, ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଦେଲେ କି କ୍ଲିନଚିଟ୍ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ADG ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଜେରା, ୫ ଦିନିଆ ତଦନ୍ତ ସାରି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଲା NHRC ଟିମ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର