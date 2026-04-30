IPL ବେଟିଂ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲା ପୁରୀ ପୋଲିସ, ୪ ଗିରଫ
ପୋଲିସ ନଗଦ ୨୫.୩୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ଏବଂ ୧୦ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ୩୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : April 30, 2026 at 10:00 AM IST
ପୁରୀ: ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ବେଟିଂ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସହ 4 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଏହାସହ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣ ଜବତ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନଗଦ 25.35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରାକେଟ ସହିତ ଜଡିତ 10ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 31.81 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଛି । ବେଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟବହୃତ 6ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ରାକେଟ ଚାଲିଥିଲା । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ପୃଷ୍ଟି, ବି ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓ, ବିଶ୍ଵନାଥ ଲେଙ୍କା ଏବଂ ରାମାକାନ୍ତ ସାହୁ । ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚଳିତ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ବେଟିଂ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଥିଲେ । ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ଜମା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ ପାଉଥିଲେ । ଏହି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି IPL ମ୍ୟାଚରେ ବେଟିଂ କରାଯାଉଥିଲା ।
ସାଇବର କ୍ରାଇମ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ:
ଏହି ନେଟୱାର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଗଠକମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଉଥିଲେ ଏବଂ କାରବାର ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ । ଏହି ସଂଗଠକମାନଙ୍କୁ କମିଶନ ଭାବରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ 22,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି । ଏହି ରାକେଟର ଚେର ପୁରୀ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବିଛି । ରାକେଟର ସଦସ୍ୟମାନେ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣଙ୍କୁ ବସ୍ ବୋଲି ସମ୍ବିଧାନ କରି ଏହି କାରବାର କରୁଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରୀ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ସେହି ବସ୍ଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ।
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ମାମଲା ନମ୍ବର 18/2026ରେ ଧାରା 297, 318, ଧାରା 4, 61 ଧାରା 2, BNS, 66 IT ଆଇନ ଏବଂ ଧାରା 4, 5, ପ୍ରାଇଜ, ଚିଟ୍ ମିନି ସର୍କୁଲେସନ୍ ବ୍ୟାନ୍ ସ୍କିମ୍, ବ୍ୟାନିଂ ଆଇନ୍, ଧାରା 7, 3, ଲଟେରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।"
