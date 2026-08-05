ଦୁର୍ଗମ ବଣ୍ଡା ଘାଟିରେ ୧୩ ବର୍ଷ ସେବାର ସ୍ୱୀକୃତି: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ
ଗତବର୍ଷ ତାଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଏଠିକାର ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ 2ରୁ3 ଥର ଜନଶୁଣଣି ଶିବିରରେ ଭେଟି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଏଠାରେ ରଖିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶ
Published : August 5, 2026 at 8:31 PM IST|
Updated : August 5, 2026 at 8:45 PM IST
ମାଲକାନଗିରି: ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରୀପୁଟ ବ୍ଲକ୍ର ଦୁର୍ଗମ ଅଣ୍ଡାହାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ୧୩ ବର୍ଷ ଧରି ନିଷ୍ଠା ଓ ତ୍ୟାଗର ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସମ୍ମାନ। ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଜନସେବା ଓ ଦୁର୍ଗମ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଆସିଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ । ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ରାଷ୍ଚ୍ରପତି ଭବନରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହ ରାତ୍ରଭୋଜନ କରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଡାକ ଯୋଗେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଛି। ଏହି ସମ୍ମାନ କେବଳ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରୀପୁଟ ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ଅଣ୍ଡାହାଲ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ରହି ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତି ସମେତ ପ୍ରାୟ ୪ ହଜାର ଜନସଂଖ୍ୟାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ସାହୁ କହନ୍ତି, ‘ଅଣ୍ଡାହାଲ ଉପକେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମୟରେ ସେ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଯକ୍ଷ୍ମା (ଟିବି), କୁଷ୍ଠରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଯତ୍ନ, ପ୍ରସବ ସେବା, ଟିକାକରଣ ଏବଂ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରନ୍ତର କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ‘ମମତା ଦିବସ’ ଅବସରରେ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି।’
ଲୋକଙ୍କ ସ୍ନେହଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏହି ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ । ତାଙ୍କର ବାପା ଧନେଶ୍ୱର ସାହୁ ଏଠାରେ ବଣ୍ଡା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାରେ କିରାଣି ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ । 1983ରେ ଜନ୍ମିତ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଡାଘାଟିର ମୁଦୁଲିପଡା ସ୍କୁଲରେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀଯାଏ ପଢିବା ପରେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ 2013ରୁ ଏଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଭାବେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଏଠିକା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ନେହଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଏବେ ଏହି ବନ୍ଧନକୁ ଏଡାଇ ନା ସେ ଅନ୍ୟ କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନା ଏ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ।
'ଏ ଗ୍ରହଣୀୟତାକୁ ଏଡାଇ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବିନି'
ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ କହନ୍ତି, ଗତବର୍ଷ ତାଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଏଠିକାର ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ 2ରୁ3 ଥର ଜନଶୁଣଣି ଶିବିରରେ ଭେଟି ବଦଳି ନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଏଠାରେ ରଖିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଏ ଗ୍ରହଣୀୟତାକୁ ଏଡାଇ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇବା ପରେ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ସାହୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ କରିଥିବା ସେବାକୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିବାରୁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଜନସେବା ଜାରି ରଖିବେ।’
ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଦୁର୍ଗମ ବଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ମାଲକାନଗିରି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଗୌରବମୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଷ୍ଚ୍ରପତି ଭବନରୁ ଆସିଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ; ମହାମହିମଙ୍କ ସହ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ କରିବେ ଭେସମତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଶୋଭା ପାଇବ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାର ତିନି ରଥର ତିନି ଚକ, ମହାମହିମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦେଲେ ସମ୍ମତି