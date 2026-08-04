ETV Bharat / state

ରାଷ୍ଚ୍ରପତି ଭବନରୁ ଆସିଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ; ମହାମହିମଙ୍କ ସହ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ କରିବେ ଭେସମତି

ଖୁସିରେ ଭେସମତିଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡିଥିଲା l କାରଣ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଡାକରା ଆସିବ ବୋଲି ସେ କାହିଁକି ବା ଭାବିବେ ! ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା

invitation from the Rastrapati Bhawan
ରାଷ୍ଚ୍ରପତିଙ୍କ ଭବନରୁ ଆସିଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ; ମହାମହିମଙ୍କ ସହ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ କରିବେ ଭେସମତି (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 4, 2026 at 7:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: "ମୁଁ କେବେ ସ୍ବପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବି ନଥିଲି ମୋତେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବ l ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଆସିଲା, କେତେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲି ତାହା ଭାଷାରେ ବୟାନ କରି ହେବନି l" ଏହା ଥିଲା ଭେସମତି ନାଏକଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ନିଗିଡି ଆସିଥିବା ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା । 35 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଝିଅଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଆସିଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ । ଓଡିଶାର ଏକ ମାତ୍ର ଝିଅ ଭାବେ ସେ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଛନ୍ତି l ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନରେ ସାମିଲ ହେବେ l

ରାଷ୍ଚ୍ରପତିଙ୍କ ଭବନରୁ ଆସିଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ; ମହାମହିମଙ୍କ ସହ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ କରିବେ ଭେସମତି (Etv Bharat)

ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା ଲାଇକେରା ବ୍ଲକର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ତିଳେଇମାଲର ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଭେସମତି ନାଏକ l 2020ରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମରେ ଆଣ୍ଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି l ଆସନ୍ତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମହାମହିମଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ l ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିବା ପରେ ଖାଲି ଭେସମତି ନୁହଁନ୍ତି, ପୁରା ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ l

invitation from the Rastrapati Bhawan
ରାଷ୍ଚ୍ରପତିଙ୍କ ଭବନରୁ ଆସିଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ (Etv Bharat)



ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ଖୁସିରେ ଭେସମତିଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡିଥିଲା l କାରଣ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଡାକରା ଆସିବ ବୋଲି ସେ କାହିଁକି ବା ଭାବିବେ ! ପିଲାବେଳୁ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଜଣେ ଅସହାୟ ଯୁବତୀ ଭେସମତି । କାନ୍ଧରେ ମା ଓ 2 ସାନ ଭଉଣୀର ଦାୟିତ୍ୱ l ତଥାପି ପରିସ୍ଥିତି ସହ ସଂଘର୍ଷ କରି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଚା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଆଇଆଇଏମ ଭଳି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଚାକିରୀ କରି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ।

invitation from the Rastrapati Bhawan
ରାଷ୍ଚ୍ରପତିଙ୍କ ଭବନରୁ ଆସିଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ (Etv Bharat)



ନିଜ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଭେସମତି କହନ୍ତି, 2005ରେ ନିଜ ଗାଁ ତିଳେଇମାଲ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ କରିଥିଲେ l ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା l ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢି ପାରିନଥିଲେ l ତେବେ ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାର କିରିମିରା କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ 2ରେ ଆଡ଼ମିସନ କରି 2011ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ ହୋଇଥିଲେ l ଏହା ପରେ ସେ ଆଉ ଅଧିକ ପାଠ ପଢି ପାରିନଥିଲେ l

invitation from the Rastrapati Bhawan
ରାଷ୍ଚ୍ରପତିଙ୍କ ଭବନରୁ ଆସିଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ (Etv Bharat)

2015ରେ ଲାଇକେରା ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଝାରସୁଗୁଡା DRDA ପକ୍ଷରୁ DDUGKY ଯୋଜନାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠା ଯାଇଥିଲା l ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ l ହେଲେ ସେ କାହାରି କଥା ନଶୁଣି ଏହି ତାଲିମ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଥିଲେ l ସେଠାରେ 6 ମାସ ତାଲିମ ନେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉଟିଠାରେ ପୁଣି ତାଲିମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ସେ ହୋଟେଲରେ ଚାକିରୀ ପାଇଥିଲେ l ସେଠାରେ 2016 ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପରେ କାମ କରିଥିଲେ l ଏହା ପରେ ସେ 2020 ମରେ ଝାରସୁଗୁଡା DRDA ସହାୟତାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇ ଏଠାରେ ଆଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି l

invitation from the Rastrapati Bhawan
ରାଷ୍ଚ୍ରପତି ଭବନରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇବା ପରେ ଭେସମତିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି (Etv Bharat)

ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ । ଘରେ ବୁଢ଼ୀ ମା' ଆଉ 2 ଭଉଣୀର ଭରଣ ପୋଷଣ ସେ କରୁଛନ୍ତି l ତାଙ୍କର ଏହି ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର "ଦିନ ଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମୀଣ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର" ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି l ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଛି ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି l

invitation from the Rastrapati Bhawan
ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମ (Etv Bharat)
ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିଜ ଅଧିକାରୀ ଅମୃତ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଖବର ପାଇ ବେଶ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି l ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଯେ, ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଥିବା ଭେସମତିଙ୍କୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଛି l ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତା ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ l ଏହା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଅଟେ l ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଂଘର୍ଷ କରି ସେ ଯେପରି ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମ ପାଇଁ ତଥା ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଅଟେ l
invitation from the Rastrapati Bhawan
ରାଷ୍ଚ୍ରପତିଙ୍କ ଭବନରୁ ଆସିଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ (Etv Bharat)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଶୋଭା ପାଇବ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାର ତିନି ରଥର ତିନି ଚକ, ମହାମହିମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦେଲେ ସମ୍ମତି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରେଶମ ସହରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ: କଳାକାରଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍‌ ବାଣ୍ଟିଲେ

TAGGED:

SAMBALPUR BHESMATI
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଯିବେ ଭେସମତି
VESMATI OF JHARSUGUDA
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ
INVITATION FROM RASTRAPATI BHAWAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.