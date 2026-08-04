ରାଷ୍ଚ୍ରପତି ଭବନରୁ ଆସିଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ; ମହାମହିମଙ୍କ ସହ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ କରିବେ ଭେସମତି
ଖୁସିରେ ଭେସମତିଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡିଥିଲା l କାରଣ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଡାକରା ଆସିବ ବୋଲି ସେ କାହିଁକି ବା ଭାବିବେ ! ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା
Published : August 4, 2026 at 7:18 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: "ମୁଁ କେବେ ସ୍ବପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବି ନଥିଲି ମୋତେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବ l ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଆସିଲା, କେତେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲି ତାହା ଭାଷାରେ ବୟାନ କରି ହେବନି l" ଏହା ଥିଲା ଭେସମତି ନାଏକଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ନିଗିଡି ଆସିଥିବା ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା । 35 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଝିଅଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଆସିଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ । ଓଡିଶାର ଏକ ମାତ୍ର ଝିଅ ଭାବେ ସେ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଛନ୍ତି l ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନରେ ସାମିଲ ହେବେ l
ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା ଲାଇକେରା ବ୍ଲକର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ତିଳେଇମାଲର ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଭେସମତି ନାଏକ l 2020ରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମରେ ଆଣ୍ଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି l ଆସନ୍ତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମହାମହିମଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ l ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିବା ପରେ ଖାଲି ଭେସମତି ନୁହଁନ୍ତି, ପୁରା ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ l
ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ଖୁସିରେ ଭେସମତିଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡିଥିଲା l କାରଣ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଡାକରା ଆସିବ ବୋଲି ସେ କାହିଁକି ବା ଭାବିବେ ! ପିଲାବେଳୁ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଜଣେ ଅସହାୟ ଯୁବତୀ ଭେସମତି । କାନ୍ଧରେ ମା ଓ 2 ସାନ ଭଉଣୀର ଦାୟିତ୍ୱ l ତଥାପି ପରିସ୍ଥିତି ସହ ସଂଘର୍ଷ କରି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଚା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଆଇଆଇଏମ ଭଳି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଚାକିରୀ କରି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ।
ନିଜ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଭେସମତି କହନ୍ତି, 2005ରେ ନିଜ ଗାଁ ତିଳେଇମାଲ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ କରିଥିଲେ l ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା l ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢି ପାରିନଥିଲେ l ତେବେ ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାର କିରିମିରା କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ 2ରେ ଆଡ଼ମିସନ କରି 2011ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ ହୋଇଥିଲେ l ଏହା ପରେ ସେ ଆଉ ଅଧିକ ପାଠ ପଢି ପାରିନଥିଲେ l
2015ରେ ଲାଇକେରା ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଝାରସୁଗୁଡା DRDA ପକ୍ଷରୁ DDUGKY ଯୋଜନାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠା ଯାଇଥିଲା l ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ l ହେଲେ ସେ କାହାରି କଥା ନଶୁଣି ଏହି ତାଲିମ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଥିଲେ l ସେଠାରେ 6 ମାସ ତାଲିମ ନେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉଟିଠାରେ ପୁଣି ତାଲିମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ସେ ହୋଟେଲରେ ଚାକିରୀ ପାଇଥିଲେ l ସେଠାରେ 2016 ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପରେ କାମ କରିଥିଲେ l ଏହା ପରେ ସେ 2020 ମରେ ଝାରସୁଗୁଡା DRDA ସହାୟତାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇ ଏଠାରେ ଆଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି l
ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ । ଘରେ ବୁଢ଼ୀ ମା' ଆଉ 2 ଭଉଣୀର ଭରଣ ପୋଷଣ ସେ କରୁଛନ୍ତି l ତାଙ୍କର ଏହି ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର "ଦିନ ଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମୀଣ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର" ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି l ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଛି ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଶୋଭା ପାଇବ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାର ତିନି ରଥର ତିନି ଚକ, ମହାମହିମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦେଲେ ସମ୍ମତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରେଶମ ସହରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ: କଳାକାରଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଲେ