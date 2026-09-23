୨.୪୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ; ୨୭ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ, ୫୦୧୬୨ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାଧିକରଣ ବୈଠକରେ ୨୭ଟି ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଛି ଅନୁମୋଦନ । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 23, 2026 at 11:19 PM IST
High-Level Clearance Authority meeting, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ଓ ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାଧିକରଣ ବୈଠକରେ ୨୭ଟି ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଛି ଅନୁମୋଦନ । ମୋଟ ୨ ଲକ୍ଷ ୪୭ ହଜାର ୧୧୫.୭୦ କୋଟିର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୫୦,୧୬୨ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ୧୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ । ଡାଟା ସେଣ୍ଟର, AI, ଶକ୍ତି ଓ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି, ଇସ୍ପାତ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ଲାବ-ଗ୍ରୋନ ଡାଏମଣ୍ଡ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ରସାୟନ, ବୟନଶିଳ୍ପ, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଓ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ।
ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଓ AI କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧.୪୨ ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ :
HLCA ବୈଠକରେ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ITES ଓ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ୪ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ୪୨ ହଜାର ୯୪୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ହାଇ ଡେନସିଟି ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଲିମିଟେଡ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପାର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ୧,୦୪,୫୫୦ କୋଟି ନିବେଶ କରିବ । ଏଥିରେ ୧,୦୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏଚ୍ସିଏଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଜ୍ ଲିମିଟେଡ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ AI-ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ଡ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ୧୪,୨୫୭ କୋଟି ନିବେଶ କରିବ । ୩୮୫ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେଣ୍ଟ୍ରାଫୋର୍ଜ ଏଆଇ ଲିମିଟେଡ ପୁରୀରେ AI ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଓ ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ୨୨,୬୩୪ କୋଟି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ୨,୩୨୦ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଆର୍କେଡି କଂଷ୍ଟ୍ରକସନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ କଟକରେ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୧,୫୦୦ କୋଟି ନିବେଶ କରିବ । ଫଳରେ ୨୨୦ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୫୪,୨୮୭.୭୦ କୋଟି ନିବେଶ :
ପାୱାର ଓ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୪ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ୫୪,୨୮୭.୭୦ କୋଟି ନିବେଶ ଓ ୫,୩୦୦ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏନଏଲସି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ଼ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩,୨୦୦ ମେଗାୱାଟ କ୍ଷମତାର ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୩୪,୭୬୩.୫୧ କୋଟି ନିବେଶ କରିବ । ଏଥିରୁ ୪,୧୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେହିପରି ଅନୁଗୋଳରେ ୧,୦୮୦ ମେଗାୱାଟ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୧୧,୬୦୪.୧୯ କୋଟି ନିବେଶ କରାଯିବ । ଏଥିରେ ୧,୦୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରାୟଗଡ଼ାରେ ବେକେମ ଇନଫ୍ରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ପକ୍ଷରୁ ୬୦୦ ମେଗାୱାଟ ପମ୍ପଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୪,୦୨୦ କୋଟି ଏବଂ କୋରାପୁଟରେ ଶ୍ରୀ ଆଭାନ୍ତିକା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର (ଇଣ୍ଡିଆ) ଲିମିଟେଡ ପକ୍ଷରୁ ୭୫୦ ମେଗାୱାଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୩,୯୦୦ କୋଟି ନିବେଶକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି ।
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ :
ଇସ୍ପାତ ଓ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମୋଟ ୧୪,୦୦୦ କୋଟି ନିବେଶକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ୧୭,୦୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରୁଙ୍ଗଟା ମାଇନ୍ସ ଲିମିଟେଡ ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ୯,୦୦୦ କୋଟି ନିବେଶ କରିବ । ଏଥିରେ ୧୨,୦୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଶାକମ୍ଭରୀ ଇସ୍ପାତ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ ପକ୍ଷରୁ ସମନ୍ୱିତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା, ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ୫,୦୦୦ କୋଟି ନିବେଶ କରାଯିବ । ଏଥିରେ ୫,୦୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଲାବ୍-ଗ୍ରୋନ୍ ଡାଏମଣ୍ଡ ଶିଳ୍ପରେ ୧୦,୬୮୦ କୋଟି ନିବେଶ :
ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାବ-ଗ୍ରୋନ ଡାଏମଣ୍ଡ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଛି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୫ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମୋଟ ୧୦,୬୮୦ କୋଟି ନିବେଶ ଓ ୮,୮୫୦ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଧୋଲକିଆ ଲ୍ୟାବ୍ ଗ୍ରୋନ୍ ଡାୟମଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ ୪,୫୦୦ କୋଟି, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାବ ଡାୟମଣ୍ଡସ ଏଲ୍ଏଲ୍ପି ୨,୫୦୦ କୋଟି, ନୋଭୋ ଡାୟମଣ୍ଡସ୍ ଏଲ୍ଏଲ୍ପି ୧,୦୮୦ କୋଟି ଏବଂ ସୁପ୍ରିମ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଡାୟମଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ ୧,୦୦୦ କୋଟି ନିବେଶ କରିବେ । ଗଞ୍ଜାମରେ ନିଓର୍ଗାନିକ ଡାୟମଣ୍ଡସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ପକ୍ଷରୁ ୧,୬୦୦ କୋଟି ନିବେଶରେ ଲାବ-ଗ୍ରୋନ ଡାଏମଣ୍ଡ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ।
ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଉତ୍ପାଦନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ :
ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ SICSEM ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ସିଲିକନ କାର୍ବାଇଡ ୱେଫର ଓ ଗାଲିୟମ ନାଇଟ୍ରାଇଡ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା ପାଇଁ ୨,୦୭୮ କୋଟି ନିବେଶକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଏଥିରେ ୧,୨୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ନୂଆପଡ଼ାରେ ଆରେ ସୋଲାର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୦ GWh ଆଡଭାନ୍ସଡ LFP ବ୍ୟାଟେରୀ ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟୋରେଜ ସିଷ୍ଟମ ଆସେମ୍ବଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ୧,୦୫୦ କୋଟି ନିବେଶ କରାଯିବ । ଏଥିରେ ୧,୪୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଗଞ୍ଜାମରେ ଲାର୍ସନ ଆଣ୍ଡ ଟୁବ୍ରୋ ଲିମିଟେଡ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରୀନ ଏନର୍ଜି ଉପକରଣ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ପାଇଁ ୫,୦୦୦ କୋଟି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଏଥିରେ ୭୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଓ ଆମୋନିଆ ପ୍ରକଳ୍ପ :
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିରିବାମ ସୋଲାର ପାୱାର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ଗ୍ରୀନ ଆମୋନିଆ, ଗ୍ରୀନ୍ ମିଥାନଲ୍ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଏଭିଏସନ ଫ୍ୟୁଏଲ ବା e-SAF ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ୩,୦୦୦ କୋଟି ନିବେଶ ଓ ୧,୦୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରୀନ ଫ୍ୟୁଏଲ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।
ଗଞ୍ଜାମରେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ :
ଲାର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁବ୍ରୋ ଲିମିଟେଡ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଟି ବୃହତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଆଡଭାନ୍ସଡ ଫ୍ୟାବ୍ରିକେସନ ଓ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପାଇଁ ୨,୧୦୦ କୋଟି ନିବେଶ ଏବଂ ୧,୦୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା । ଶିପବିଲ୍ଡିଂ ଓ ଶିପ ରିପେୟାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପାଇଁ ୧,୦୦୦ କୋଟି ନିବେଶ ଏବଂ ୭୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ।
ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଦାନୀର ୧,୦୦୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ :
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ୧,୦୦୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମଲ୍ଟି-ସୁପର ସ୍ପେସିଆଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ୨,୧୫୦ କୋଟି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ୧,୭୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଟାଟା ଷ୍ଟିଲର ଆଇରନ ଓର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ୟୁନିଟ :
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ ଲିମିଟେଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ୭ MTPA କ୍ଷମତାର ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ୟୁନିଟ ସହିତ ସ୍ଲରି ପାଇପଲାଇନ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ୩,୩୨୯ କୋଟି ନିବେଶ ଓ ୨୮୭ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ରସାୟନ, ବୟନ ଓ ଅଟୋମୋବାଇଲରେ ନିବେଶ :
ଗ୍ରାସିମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଲିମିଟେଡ ଗଞ୍ଜାମରେ ବେସିକ କେମିକାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟସ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ୧,୪୨୫ କୋଟି ନିବେଶ କରିବ । ଏଥିରେ ୧,୬୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଢେଙ୍କାନାଳରେ ତାଳଚେର ଗ୍ୟାସିଫାୟର ଆଣ୍ଡ କେମିକାଲ୍ସ ଏଲ୍ଏଲ୍ପି ପକ୍ଷରୁ କେମିକାଲ୍ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ ପାଇଁ ୧,୭୫୦ କୋଟି ନିବେଶ ଏବଂ ୧,୩୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଲିଓମାକ୍ସ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ୧,୨୦୦ କୋଟି ନିବେଶରେ କମ୍ପୋଜିଟ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏଥିରେ ୨,୭୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଭଦ୍ରକରେ ଚିରିପାଲ ପଲି ଫିଲ୍ମସ ଲିମିଟେଡ ପକ୍ଷରୁ OHT ଟାୟାର୍ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ ପାଇଁ ୧,୧୨୫ କୋଟି ନିବେଶ କରାଯିବ । ଏଥିରେ ୧,୫୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁମୋଦିତ ନିବେଶର ପରିମାଣ ଓ ବିଭିନ୍ନତା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ନିବେଶକମାନଙ୍କ ବଢ଼ୁଥିବା ଆସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି । ଡାଟା ସେଣ୍ଟର, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ଗ୍ରୀନ ଏନର୍ଜି, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ, ଇସ୍ପାତ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ବିକାଶର ଇଞ୍ଜିନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉଛି । ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ନିବେଶ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ନୁହେଁ; ବରଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି, ଭବିଷ୍ୟତ ଉପଯୋଗୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ଓ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପାୟନର ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବା । ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ପସନ୍ଦର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ କରିବା ଲାଗି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ଓ ନିବେଶକ ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ବିଜେଡିର ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣା; ଆଜି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ, ସାମିଲ ହେବେ ୧୦ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନେତା, କର୍ମୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- MMDR ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କରିବ ବିଜେଡି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର