ନକଲି NIA ଅଧିକାରୀର ଅର୍ଥ କାରବାରକୁ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼; CDR ଖୋଲିବ ରହସ୍ୟ
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଶିଷ ରେଡ୍ଡୀର ପରିଚୟକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ତା ଅର୍ଥ କାରବାରକୁ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି । ରିପୋର୍ଟ:ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : May 23, 2026 at 6:28 PM IST
Fake NIA officer CDR to reveal secrets, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନକଲି NIA ଅଧିକାରୀ ଗିରଫ ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି । ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (NIA)ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପରିଚୟରେ ଠକୁଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଶିଷ ରେଡ୍ଡୀର କଳା କାରନାମାର ପେଡି ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି । ତଦନ୍ତ ଆଗଉଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ନେଇ ରହସ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଶିଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ନକଲି NIA ଅଧିକାରୀ ପରିଚୟ ଦେଇ କାଣ୍ଡ କରୁଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ୨ ବର୍ଷରେ ଆଶିଷ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ସହ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ କରିଥିବା ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି । ପୋଲିସ ତା ଅର୍ଥ କାରବାରକୁ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି । ଏଥିସହ ଆଶିଷକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଯୋଜନା କରିଛି ।
ପରିଚୟକୁ ନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ପୋଲିସ
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଶିଷ ରେଡ୍ଡୀର ପରିଚୟକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଖାରବେଳନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଏନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ପଡ଼ିଛି । ପୋଲିସ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଶିଷର ଘର ଦିଲ୍ଲୀ ନୁହେଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ଠିକଣା ମିଛ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେହିପରି ତା ପାଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଚେନ୍ନାଇର ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ମିଳିଛି । ତେବେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଛି ଦିନ ହେବ ଆସିଥିଲା ଓ ନନ୍ଦନବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ମଗାଗଲା CDR ରିପୋର୍ଟ
ଆଶିଷର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ କ'ଣ?, ତା ପରିବାରରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି? ତାହା ଜାଣିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି । ଆଶିଷ MBA କରିଛି ବୋଲି ପୋଲିସକୁ କହିଛି । ହେଲେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ମିଛ କହୁଥିବା ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି । ତେଣୁ ଆଶିଷ କାହା ସହ ନିୟମିତ କଥା ହେଉଥିଲା, ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପୋଲିସ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ରିପୋର୍ଟ (CDR) ମଗାଇଛି ।
ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ସମ୍ପର୍କ
ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଳରେ ଆଶିଷ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଜାଲରେ ଫସାଇଥିଲା । ଆଶିଷ ୨୦୨୪ରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହ କୋଲକାତାରେ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା । ଆଶିଷ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ NIA ଅଧିକାରୀ କହି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା । ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦିଆନିଆ ପରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଥିଲା ।
ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିଲେ ଥାନାଧିକାରୀ
ଖାରବେଳନଗର ଥାନାଧିକାରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଜେରାବେଳେ ଆଶିଷର କଥାରେ ତାଳମେଳ ରହୁନଥିଲା । ସେ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି, ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ତେଣୁ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ରିପୋର୍ଟ (CDR) ମଗେଇଛୁ । ରିପୋର୍ଟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ । ତାର ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ଟଙ୍କା କାରବାରର ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି । ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବୁ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର