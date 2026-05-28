Exclusive: ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ନାପକିନକୁ ନେଇ ରହିଛି କି ଏହି ଧାରଣା ? ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜୁ
ଅଞ୍ଜୁ ବିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ନାପକିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି । ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଇଟିଭି ଭାରତ ସମ୍ବାଦଦାତା ବିକାଶ ଦାସ ।
Published : May 28, 2026 at 8:12 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: କଦଳୀ ଗଛର ତନ୍ତୁ ବା ବାନାନା ଫାଇବରରୁ ଅବଶୋଷକ ବ୍ୟବହାର କରି ପୁନଃ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ତିଆରି କରି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପରିଚିତି ଲାଭ କରିଥିବା ‘Pad Woman Of India’ ଅଞ୍ଜୁ ବିଷ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଉଛନ୍ତି । ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଯୁବପିଢି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଏକ ମଞ୍ଚରେ ଆଣି ଋତୁସ୍ରାବକୁ ନେଇ ଥିବା ଭୁଲ ଧାରଣା ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ସୁସ୍ଥ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ବିକଳ୍ପର ପ୍ରଚାର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଋତୁସ୍ରାବକୁ ନେଇ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଭୁଲ ଧାରଣା ସହ ନୀରବତା ରହିଛି । ଏହି ନୀରବତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଏକାସାଥିରେ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ‘ହାପିନେସ୍ ଫର୍ ହର୍’ (Happiness For Her) ଅଭିଯାନ । ଏହି ଅବସରରେ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ବ୍ୟବହାରର ଉପକାରଠୁ ନେଇ ସତେଚନତା ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତର ପ୍ୟାଡ ୱିମେନ ଭାବେ ପରିଚିତ ଅଞ୍ଜୁ ବିଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଇଟିଭି ଭାରତ ସମ୍ବାଦଦାତା ବିକାଶ ଦାସ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଋତୁସ୍ରାବ ହେଉ ବା ନାପକିନ ଉପରେ ସଚେତନତା ଅଭାବ ରହିଛି କି ?
ଉତ୍ତର: ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ବହୁତ ଶୁଭଙ୍କର ଅଟେ । ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣା ପଡିଛି ଯେ 8 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପରିଷ୍କାର ନାପକିନ ଉପଲବ୍ଧ ନହେବା ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଦେଖାଦେଇଛି । ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ । ଯୁବତୀମାନେ ଋତୁସ୍ରାବ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଜଣାଉନାହାନ୍ତି । ୪-୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ଯୁବତୀମାନେ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ନାପକିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ପରିବେଶ ଓ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥକର ଅଟେ । ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ସ୍କୁଲରୁ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଋତୁସ୍ରାବ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ?
ଉତ୍ତର: ସ୍କୁଲ ସମୟରୁ ହିଁ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ସଚେତନତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଦେଶରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇ କାମ କରୁଛୁ । ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ,କର୍ଣ୍ଣାଟକ ,କେରଳ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ସ୍କୁଲରେ ଦିଆଯାଉଥିବାବେଳେ ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ବିକଳ୍ପ ଆପଣାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ଚାଲିଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆଗକୁ କଣ ସବୁ ଯୋଜନା ଅଛି ?
ଉତ୍ତର: ମଧୁସ୍ମିତା ଯିଏ କି ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏମବିଏ କରିବା ସମୟରେ ଆମ ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ଷେ ହେଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । 200 ଗାଁର ମହିଳାଙ୍କୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ନାପକିନ ଦେବା ସହିତ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଓ ସଚେତନତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ସହରରେ ମଧୁସ୍ମିତା ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠାକାର ଯୁବତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ନାପକିନକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଖୁସିର ଖବର ଅଟେ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଏଥିରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ କଣ ଭୂମିକା ରହିବ ?
ଉତ୍ତର: ଯଦି ପ୍ରତି ଘରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ନିଜେ ନିଜେ ସଚେତନ ନହେବେ, ସମସ୍ତେ ଖୋଲାଖୋଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନକରିବେ, ମନ ଭିତରେ ଲଜ୍ଜାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବେ ତେବେ ଏହା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ । ସମସ୍ତେ ଏହି ବାବଦରେ ସଚେତନତା ହେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ସଚେତନ ଓ ଏହାକୁ କିପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର: ଋତୁସ୍ରାବକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଯାହା ହେଉଛି ରଜ ପର୍ବ । ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେବା କଥା ନୁହେଁ କାରଣ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ପର୍ବ ରୂପେ ଯୁବତୀମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ ବଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେପରିକି ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ କାମ ହେଉଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଏତେ ବର୍ଷ କାମ କରିବା ମଧ୍ୟରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଛନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର: ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଆଗକୁ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା । ଆଗକୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି କାମ କରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ । ଯଦି ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ନାପକିନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତେବେ ବହୁତ ଆମେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକି ପାରିବା ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ବାନାନା ଫାଇବର ବା କଦଳୀ ଗଛର ତନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା କିପରି ନାପକିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ?
ଉତ୍ତର: କଦଳୀ ଗଛକୁ କାଟିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଏକ ଜାଲି ଅଂଶ ବାହାରିଥାଏ । ଯାହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବଶୋଷକ ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଶୋଷିବାରେ କ୍ଷମତା ରଖେ । ତାହାକୁ ସୂତା କପଡା ମଧ୍ୟରେ ରଖି ହାଇଜେନିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । ଯାହାକୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯୁବତୀ ମାନେ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ଠାରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର: ଗତ ୨ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଋତୁସ୍ରାବ ଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସଚେତନତା କରି ଆସୁଛୁ । ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଆଲୋଚିତ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ- ଋତୁସ୍ରାବ ଜନିତ ସଚେତନତା । ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିଶେଷଜ୍ଞ, ସ୍ଥ୍ରାୟୀ ନେତୃତ୍ୱ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରୁଛୁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଋତୁସ୍ରାବ ଜନିତ ସଚେତନତା ଉପରେ ପ୍ରେରଣା କେଉଁଠୁ ପାଇଛନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର: ଏହି ପ୍ରେରଣା ମାତା ଅମୃତାନନ୍ଦମୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଛି । ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସବୁବେଳେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଋତୁସ୍ରାବ ବିକଳ୍ପ ପଥରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି ।
ଅଞ୍ଜୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ...
ଅଞ୍ଜୁ ବିଷ୍ଟ ଜଣେ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର । ପଞ୍ଜାବରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅଞ୍ଜୁ ହେଲେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଆମେରିକାରେ ରହିଆସୁଥିଲେ । ଆମେରିକାରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସାରି ଚାକିରି କରୁଥିଲେ । ଭଲ ଚାକିରି ସାଙ୍ଗକୁ ଉନ୍ନତ ଜୀବନଶୈଳୀ ରହିଥିଲା । ସେ ସ୍ଥିର କଲେ ଭାରତ ଫେରିଆସି ଋତୁସ୍ରାବ ଉପରେ କାମ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ନାପକିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି ।
କେୟାର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ..
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ରମାଦେବୀ ମହିଳା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଟକର ଶୈଳବାଳା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ ଛାତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସ୍ଥାୟୀ ଋତୁସ୍ରାବ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ସମକକ୍ଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ‘କେୟାର’ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବରେ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ବିକଳ୍ପ ଆଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ସହରରେ ‘ହାପିନେସ୍ ଫର୍ ହର୍’, କେୟାର ଏବଂ ହିଲ୍ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିଛି ।’
