Exclusive: ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶ୍ବ ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ, କିପରି କରାଯିବ ମୁକାବିଲା
ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବ କିପରି ବିଶ୍ବ ଉପରେ ପଡୁଛି । ଗ୍ରୀନପିସ ସଂସ୍ଥା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସେଲୋନି ଗଡନାୟକ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
Published : November 4, 2025 at 2:33 PM IST
ସାକ୍ଷାତକାର: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Climate Change Impact ଗଞ୍ଜାମ: ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ । ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କରୁଛି ବିଶ୍ବ । ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି । ଶୀତର ଉଭାନ । ଋତୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଏସବୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଗାଁ ଗୁଡିକ ଉପରେ ପଡୁଛି । କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି ସମୁଦ୍ର, ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲାଣି ଗାଁ । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ବାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କିପରି ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ । ଏନେଇ ଗ୍ରୀନପିସ ସଂସ୍ଥାର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସେଲୋନି ଗଡନାୟକଙ୍କ ସହ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଇଟିଭି ଭାରତର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମ୍ବାଦଦାତା ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି ? ବିଶ୍ବରେ କିପରି ରହୁଛି ପ୍ରଭାବ
ଉତ୍ତର: ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଭଳି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏପରିକି ଓଡିଶାରେ ରହୁଥିବା ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକର ସମୁଖିନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ଜୁଲାଇ ଓ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମାତ୍ରାଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସାଙ୍ଗକୁ ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତେକବର୍ଷ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ।
ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣର କାର୍ବନ ମାତ୍ରା ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ତାହାରି ପ୍ରଭାବରେ ଏହା ହେଉଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବହୁଡ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଏଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ କର୍ପୋରେସନ୍ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଭ ପାଇବା ସହିତ କାର୍ବନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମର ପୋଡୁମପେଟା ଗ୍ରାମ ଭଳି ଅନେକ ଗ୍ରାମର ଜନସାଧାରଣ । ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ବାସଗୃହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ହେଲେ ଏପରି କ୍ଷତି ଘଟାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏହାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଭରଣ କରିବା ବଦଳରେ ଏଠାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ତାହାର ଭରଣ କରିଆସୁଥିବା ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଗ୍ରାମ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ, ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସ୍ଥିତି କଣ ?
ଉତ୍ତର: ପୁରା ବିଶ୍ୱର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଏଥିରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ସମେତ ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନେପାଳ ଦେଶ ଅଧିକ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଅନେକ ଉପକୂଳିଆ ଗାଁରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଛି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି କି ?
ଉତ୍ତର: ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଭଳି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମରେ ରହି ଆସୁଥିବା ଆଗଧାଡିର ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ରହୁଥିବା ଏଠାକାର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଏହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେଉନି । ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ରହୁନାହାନ୍ତି । ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୋଠରୀରେ ବସି ନିଆଯାଉଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ କ୍ଷତିଗସ୍ତ ଏବଂ ଏହାକୁ କିପରି ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ନୀତିନିଷ୍ପତ୍ତି ସମୟରେ ନିଆନଯିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସାମିଲ କରାଗଲେ ସେମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଏବଂ ପରେ ରହୁଥିବା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରନ୍ତେ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କୌଣସି ନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଛି କି ?
ଉତ୍ତର: ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ କନଫେରନ୍ସ ଅଫ୍ ପାର୍ଟି COP30 ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସେଥିରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ହେଉଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ । ସେଥିରେ ଏଭଳି ପ୍ରଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କିପରି ତାହାର ଭରପୂର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବ ତାହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ଏପରିକି ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ମାନଙ୍କୁ ଏହାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥରୁ ତାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ତେବେ ଏହା ନକରାଯାଇ ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗ୍ୟାସ ଓ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ଉଚିତ୍ । କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳବାୟୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ।
