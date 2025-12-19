Exclusive: ଛାୟା ଓ ଛାନ୍ଦର ଅପୂର୍ବ ସଂଯୋଗ ରାବଣ ଛାୟା, ବୃତ୍ତି ହେଲେ ପରିବାର ପୋଷିବା କଷ୍ଟ: ଗୌରାଙ୍ଗ
ସାକ୍ଷାତକାର: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣର ଗାଥା ନିଆରା ଭାବେ ପର୍ଦ୍ଦା ଉପରେ ଜୀବନ୍ତ କରି ତୋଳେ ରାବଣ ଛାୟା କଣ୍ଢେଇ ନାଚ଼଼ । ଏହା ପାଖାପାଖି 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏଥିରେ ବ୍ଯବହୃତ ହେଉଥିବା କଣ୍ଢେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହି କଣ୍ଢେଇ ନାଚର କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଦେଶର କୋଣଅନୁକୋଣ ତଥା ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଆଦୃତି ରହିଛି । ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତିଫଳନ ଏହି କଣ୍ଢେଇ ନାଚ । ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରାବଣ ଛାୟା କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଛାୟା ରାବଣର କଳାକାର ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ଦାଶ...
ପ୍ରଶ୍ନ: ଓଡିଶାରେ କଣ୍ଢେଇ ନାଚର ପରମ୍ପରା କେତେ ପୁରୁଣା ଓ ଏହା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର କଳା ଠାରୁ କିପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଅନନ୍ୟ ?
ଉତ୍ତର: ଓଡିଶା ହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଣ୍ଢେଇ ନାଚର ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ପୃଥିବୀରେ ୪-୫ ପ୍ରକାରର କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ରହିଛି । ପ୍ରଥମଟି ଗ୍ଳୋଭସ୍ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ, ଦ୍ବିତୀୟଟି ସୁତା କଣ୍ଢେଇ ନାଚ, ତୃତୀୟରେ ରଡ଼ ବା କାଠି କଣ୍ଡେଇ ନାଚ ଓ ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଛାୟା କଣ୍ଢେଇ ନାଚ । ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କଣ୍ଡେଇ ନାଚ । ଏହା ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ପୁରୁଣା ସମୟରେ ରହିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଲୋକମାନେ ବା ଚାଷୀମାନେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଘୋଉଡାଇବା ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ।
ଉତ୍ତର: ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଏକ ପରମ୍ପରା । ପରମ୍ପରାର କାମ ହେଉଛି ବଦଳିବା । ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଲେ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚି ରହିବ ନାହିଁ । ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଆଧୁନିକତା କଣ୍ଢେଇ ନାଚକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ବଂସ କରିଦେଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ । ଯିଏ କହୁଛି ସିଏ ନିଜେ ଧ୍ବଂସ ହୋଇଯାଇଛି । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଜାତି ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ରହିବ । ତାହାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ମାରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଆମର ସେହି କଳା ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ଦିଆଯିବ । କଣ୍ଢେଇ ନାଚର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କୃତରେ ନାଚ ହେଉଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଛାୟା ଓ ସୁତା କଣ୍ଢେଇର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ କରାଯାଉଥିଲା ।
ଉତ୍ତର: ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଳି ଉତ୍ସାହ ରହିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମାନ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଲୋକମାନେ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହାଉସ ଫୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖାଇ ପାରୁନୁ । ତାହା ହେଉଛି ବଡ ସମସ୍ୟା ।
ଉତ୍ତର: ଯିଏ କଳାକାର ଯିଏ କଳାକୁ ଭଲ ପାଏ ତାହା ପାଇଁ ପେଟ ପୋଷିବା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି କଳାକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ । ସେଥିରୁ ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା ଆସିଲା ସେଥିରୁ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ । ସାହିତ୍ୟ ଧର୍ମ ଜୀବନର କଥା ସହିତ ଦର୍ଶନ କଥା ସହିତ ରାଜନୀତି କଥା ମଧ୍ୟ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଉଥିଲା । ସମୟ ବଦଳିଗଲାଣି ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କଳାକାର ଆଉ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି । ଏପଟେ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଏହି କଳାକୁ ରଖିଲେ ଚାଲିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: କାହିଁକି ରାବଣ ଛାୟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ?
ଉତ୍ତର: ରାଜ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଆଦୃତି ରହିଛି । ରାବଣ ଛାୟାରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଛାନ୍ଦ ରହିଥାଏ, ତାହା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ । ଏହାକୁ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ କଳା ଧଳା ରଙ୍ଗର ସମନ୍ବୟରେ ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହା ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ । ରାବଣ ଛାୟା ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ।
ପ୍ରଶ୍ନ: କଳା ଓ କଳାକାର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରୋକର ରହୁଛନ୍ତି କି ?
ଉତ୍ତର: କିଛି ବ୍ରୋକରମାନେ ରାଜନେତା ଓ ଅଫିସରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କଳା ଧ୍ବଂସ ହେବାର କାରଣ ସାଜୁଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କେବଳ ଜଣେ କଳାକାର କରିପାରିବ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଣେ କଳାକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ । ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବି ତେବେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମିଳୁଛି, ତାହା ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ କଳା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ।
ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ଦାଶଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ...
ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ଦାଶ ହେଉଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମୁଖ୍ୟ । ସେ ଜଣେ ଗବେଷକରୁ କଣ୍ଢେଇ ନାଚକୁ ପୁଣି ଜୀବନ୍ତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାୟା କଣ୍ଢେଇ କଳାରେ ଜୀବନ ଦାନ କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଆଶାର ଆଲୋକମାଳ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଗବେଷକରୁ ଜଣେ ଉତ୍ସାହୀ କଣ୍ଢେଇ ନର୍ତ୍ତକ ପରିଣତ ହୋଇ ଅନୁଗୁଳରେ ଶ୍ରୀରାମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଡୋ ଥିଏଟର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରୀରାମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଡୋ:
ରାବଣ ଛାୟାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ପ୍ରେରଣାରୁ ଶ୍ରୀରାମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଡୋ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜନ୍ମ । ବିଶ୍ବନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ବିଚିତ୍ରରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଧାରରେ ପାରମ୍ପରିକ ରାବଣ ଛାୟା ସହିତ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଓ ବାପୁ, କିମ୍ୱଦନ୍ତୀର ନାୟକ, ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଜବାହର, ଚଣ୍ଡାଳିକା (ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ), ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କଥା (ବଳରାମ ଦାଶ), ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି କଥା (ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ), କଂସବଧ (ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ), ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଗାଳ କଥା (ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର) ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ରାବଣ ଛାୟା କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଆସୁଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ କଣ୍ଢେଇ ନାଟ ଦେଖିବାକୁ କିଛି ସ୍କୁଲ ପିଲା ଆସିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଦେଖି ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ ନେଇଥିଲେ । ଏହି କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀ ସୁକନ୍ୟା । ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଅନ୍ଵେଷା ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା । ମୁଁ ଏହାକୁ ଟିଭି ଦେଖିଥିଲି ଜେଜେମାଙ୍କ ଠାରୁ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ କଥା ଶୁଣିଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ।
