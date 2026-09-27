ରାଜଧାନୀର ନୂଆ DCP ଡା. ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍, କ'ଣ ରହିବ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ?
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଭାବରେ କଣ ରହିବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ? ସାଇବର ଅପରାଧ ନେଇ କଣ ପଦକ୍ଷପ ନେବେ? ସେନେଇ IPS ସର୍ବଣା ବିବେକଙ୍କ ସହିତ ETV Bharat ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର..
Published : September 27, 2026 at 1:45 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀର ନୂଆ ଡିସିପି ଡା. ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଏହି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଏହି ଦିଗରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । IPS ଅଧିକାରୀ ସର୍ବଣା ବିବେକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି । ତାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ରାଜଧାନୀର ବଢୁଥିବା ନିଶା କାରବାର, ସଙ୍ଗଠିତ ଅପରାଧ, ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ଓ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଆଦିକୁ ଦମନ କରିବାର ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସହରର ଡିସିପି ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା । ଏନେଇ ନୂଆ ଡିସିପି ଡା. ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛନ୍ତି ETV Bharat ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ ।
ଉତ୍ତର: ମୋ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଭରସାରେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠାର ସହ ମୁଁ କାମ କରିବି । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରିବୁ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛି । ଅପରାଧ ଚିହ୍ନଟ ଓ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତରେ ସଫଳତା ରହିଛି । ସେହି କାମକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଅଛି । ଆଗକୁ ପର୍ବ ଆସୁଛି । ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଲୁଟ୍ ଆଦି ହେଉଥିବା ଖବର ରହିଛି । ତାହା ଉପରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବୁ । ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିକି କାମ କରିବୁ । ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣୀକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ । ସବୁ ଥାନାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହ କରିବୁ । ଯେଉଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ଆମେ କାମ କରିବୁ ।
ଉତ୍ତର: ବହୁତ ଲୋକ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ସାଇବର ଠକେଇ ରୋକିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସଚେତନତା । ଯେକୌଣସି ଅଜଣା ଲୋକ କଲ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ହ୍ଵାଟ୍ସଆପରେ ମେସେଜ ପଠାଇବେ । ସେମାନେ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କହି ଫସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଜାଲରେ ଫସାନ୍ତି । ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିବା ସାଇବର ଠକଙ୍କ କୌଶଳ । ଏହାକୁ ନେଇ ସଚେତନତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ କଲ୍, ମେସେଜ କିମ୍ବା ପଠାଉଥିବା ଲିଙ୍କକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ହିଁ ସାଇବର କ୍ରାଇମରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବା ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ୨୦୨୯ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ରାଜଧାନୀରେ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ କଣ ଯୋଜନା ରହିଛି ?
ଉତ୍ତର: ଓଡ଼ିଶାକୁ ନଶାମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ପୋଲିସ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରିବୁ । ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ସଚେତନତା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲୁଣି । ପ୍ରାୟ ୫୦ଟି ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲାଣି । ଛୁଆ ସମୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କଲେ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିହେବ । ଚଢ଼ାଉ ଓ ଗିରଫଦାୟୀ ଠିକ ଉପାୟରେ କରିବୁ । ଫଳରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ?
ଉତ୍ତର: ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆମେ ଭଲରେ ମିଶି କାମ କରିବୁ । ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନେବୁ । ଗତଥର ଯେଉଁଠି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତା' ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅଛି, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସବୁ ଦିଗରୁ ଫୋକସ୍ କରିବୁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣ ଫିଟନେସକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି । କ୍ରିକେଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାସନ । ପୋଲିସ ଡ୍ୟୁଟିରେ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀ, ସବୁବେଳେ ଫିଟ୍ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ । ପୋଲିସ ଅଫିସର କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀମା, ସେମାନେ କେମିତି ଫିଟ ରହିବେ; ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ କିମ୍ବା ଯୋଜନା ରହିଛି କି ?
ଉତ୍ତର: ଫିଟନେସ୍ ରହିବା ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ । ଠିକ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଅଛି । ଠିକ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ ଜଣକ ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେବ । ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲେ କିମ୍ବା ଭୁଲ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଫିଟ୍ ରହିହେବ ନାହିଁ । ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ନିଦ । ପ୍ରଥମେ ନିଦ, ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଶେଷରେ ବ୍ୟାୟାମ । ପୋଲିସ ଚାକିରିରେ ଠିକ ସମୟରେ ଶୋଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିସହ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଠିକ ସମୟରେ ଖାଇବା ଉଚିତ । ଯେତେ ଡ୍ୟୁଟି ଥାଉ ମଧ୍ୟ, ସମୟ ବାହାର କରି ନିଜ ଦେହ ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା; ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ସବୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଫିଟନେସ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା । ଯେଉଁମାନେ ଫିଟ୍ ରହିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ପ୍ୟାକେଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଡାକ୍ତରରୁ ଆଇପିଏସ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପିରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି: ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ରହିବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ?
ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି: ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର