ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଗିରଫ: ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ୩୭୫ଟି ମୋବାଇଲ ଫେରାଇଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ
ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମାଲଦାର ସାୟେମ୍ ଅଲ୍ଲି ଗିରଫ । ତାଠାରୁ ୧୫୦ ମୋବାଇଲ ଜବତ । ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : July 20, 2026 at 4:33 PM IST
CP MOBILE HANDOVER FAIR, ଭୁବନେଶ୍ୱର: କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଜାଲରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଠାରୁ ମୋବାଇଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟପାଟ କରୁଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଏହି ସଦସ୍ୟକୁ ଆଜି (ସୋମବାର) କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ସେ ହେଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମାଲଦା ଜିଲ୍ଲା କାଳିଆଛକ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏମ.ଡି ସାୟେମ୍ ଅଲ୍ଲି (୩୧) । ତା ଠାରୁ ମୋଟ୍ ୧୫୦ଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍. ଦେବଦତ୍ତ ସିଂହ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଜେଲ ଗଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ
ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାୟେମକୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ତାକୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ସକ୍ରିୟ
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପଚରାଉଚରା ପରେ ସେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ପୁରୀରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟ୍ ଓ ଚୋରି କରିଥିଲେ। ପରେ ମୋବାଇଲକୁ ଓଡିଶା ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା।
୩୭୫ଟି ମୋବାଇଲ ଫେରାଇଲା ପୋଲିସ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜବତ ମୋବାଇଲକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ମୋବାଇଲ ହସ୍ତାନ୍ତର ମେଳା କରଯାଇଥିଲା। ଏହି ମେଳାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଲୁଟ୍ ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ୩୭୫ଟି ମୋବାଇଲକୁ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରାଯାଇଥିଲା। ମୋବାଇଲ ଫେରିପାଇ ଲୋକମାନେ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ହଜି ଯାଇଥିବା 114 ଫୋନ ଉଦ୍ଧାର; ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ମେଳାରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା ପୋଲିସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀରେ ବଢୁଛି ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ରନ୍ ଘଟଣା; ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଜୀବନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର