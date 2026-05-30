ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ବଡ ଖୁଲାସା, 3 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଅଛି । ରିପୋର୍ଟ- ମିନତୀ ସିଂହ
Published : May 30, 2026 at 10:33 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । 3 ବର୍ଷ ତଳେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି 10 ଜଣ ମହିଳାରେ 2 ଜଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଥିଲେ । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଜଣ ମହିଳାରେ 5 ଜଣ ଇଣ୍ଟରନେଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଷଷ୍ଠ ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (NFHS-6) ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ ୧୫-୪୯ ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨୦୧୯-୨୧ (NFHS-୫) ରେ ୨୪.୯ ପ୍ରତିଶତରୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇ ୨୦୨୩-୨୪ ରେ ୫୧.୮ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭୪.୪ ପ୍ରତିଶତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମାତ୍ର ୪୬.୬ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ତେବେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଅଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ପରେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ସୁଲଭ ଡାଟା ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
"ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଲଟିଛି । ଆର୍ଥିକ କାରବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲୋକମାନେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କିମ୍ବା ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । କୋଭିଡ୍ ପରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଯୋଗାଯୋଗ କାରଣରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରର ବୃଦ୍ଧି ଦୁଇଧାରୀ ଖଣ୍ଡା ପରି ଉଭୟ ଲାଭ ଏବଂ କ୍ଷତି ରହିଛି," କହିଛନ୍ତି ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ ।
ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞ ସାହୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଲୋକମାନେ ସାଇବର୍ ଠକେଇ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଠକେଇ ଏବଂ ଅପରାଧର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । "ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଏବଂ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ନ ଜାଣିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ସାଇବର୍ ଠକେଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପରାଧର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଇବର୍ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି," ସାହୁ ସୂଚାଇଛନ୍ତି ।
ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଟେଲିମେଡିସିନ୍, ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ପୋର୍ଟାଲ, ସ୍କୁଲ ସୂଚନା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟର ବ୍ୟବହାର ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପାଇଁ ଅଧିକ ମହିଳା ଅନଲାଇନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ।
"ସ୍କୁଲ ହୋମୱାର୍କ, ଦୈନନ୍ଦିନ ସଉଦା କ୍ରୟ ଏବଂ ଔଷଧ କିଣିବା, କ୍ୟାବ୍ କିମ୍ବା ଅଟୋରିକ୍ସା ବୁକ୍ କରିବା, ଖବର ଦେଖିବା, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସବୁକିଛି ସହଜରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇପାରିବ । ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରରେ ନେଟ୍ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଏହି କାରଣରୁ ମହିଳାମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି," ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ସବିତା ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି ।
ସର୍ଭେରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ସୂଚକ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । 10 କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2019-21 ରେ 38.4 ପ୍ରତିଶତ ଥିବା ବେଳେ 2023-24 ରେ 50 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସର୍ଭେରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ସହରାଞ୍ଚଳରେ 89 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 90 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ।
"ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସଙ୍କେତ । ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବରେ ସାକ୍ଷର । କିନ୍ତୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ମହିଳା ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବୈବାହିକ ବିବାଦ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତିର ମାମଲା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ। ଇଣ୍ଟରନେଟର ସାର୍ବଜନୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ରହିବା ଉଚିତ," ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଶୁଭଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ତଥାପି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଜାତୀୟ ହାରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 69.8 ପ୍ରତିଶତଙ୍କ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ସେହି ତୁଳନାରେ 51.6 ପ୍ରତିଶତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୁନିଆରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସୂଚିତ କରେ ।
ତେବେ 15-49 ବର୍ଷ ବୟସର ପ୍ରାୟ 64.3 ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର