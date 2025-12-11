ମାଲକାନଗିରି ହିଂସା: ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭିଙ୍କ ବୈଠକ, ଆଉ 12 ଘଣ୍ଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା
ପାଖାପାଖି 3 ଦିନ ହିଂସା ପରେ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ । ଏପଟେ ପୁଣି ବଢିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା ।
Published : December 11, 2025 at 3:34 PM IST|
Updated : December 11, 2025 at 3:49 PM IST
ମାଲକାନଗିରି: ମୁଣ୍ଡ ବିହୀନ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣାରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ହିଂସା ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଧିରେ ଧିରେ ଉତ୍ତେଜନା ଥମୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମାଲକାନଗିରିରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ । ଦୁଇ ଗାଁ ବିବାଦକୁ ନେଇ କେଭି ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ । ଏମ୍ଭି ୨୬ ଓ ରାଖେଲଗୁଡ଼ା ଗାଁ ବିବାଦକୁ ନେଇ ବୈଠକ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି, ADG, DIGଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ବୈଠକରେ ଆଦିବାସୀ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏପଟେ ପୁଣି 12 ଘଣ୍ଟା ବଢିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା ।
ବୈଠକ ଶେଷ ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, "ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବି ।" ତେବେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ।
ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ବଢ଼ିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା-
ମଧ୍ୟରାତ୍ର ୧୨ଟା ଯାଏଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା । ଅଜି ଅପରାହ୍ନ 12 ଟା ରୁ ରାତି 12 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏମ୍ଭି ୨୬ ଓ ରାଖେଲଗୁଡ଼ା ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦକୁ ନେଇ କଟକଣା ବୃଦ୍ଧି । ପୂର୍ବରୁ 2 ଥର ଇଣ୍ଟରନେଟ କଟକଣା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଏହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।
ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାନ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମେ ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ 18 ଘଣ୍ଟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । ପୁଣି, ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଏହାକୁ ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । ଆଜି ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ନିଷେଧକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେ ଆହୁରି 12 ଘଣ୍ଟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।
ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାରକୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାନ ହୋଇଥିଲା । ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାରକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।
ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ପରେ ୨ଟି ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା-
ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ପରେ ୨ଟି ଗାଁରେ ଏମ୍ଭି-୨୬ ଓ ରାଖେଲଗୁଡ଼ାରେ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତେଜନା । ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ MV-୨୬ ଗସ୍ତ କରି ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ।
ଧିରେ ଧିରେ ଫେରୁଛି ଶାନ୍ତି-
ଦୁଇ ଦିନର ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ଏମଭି-୨୬ ଗ୍ରାମରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିଛି । ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଏମଭି-୨୬ ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତି ରହି ଗ୍ରାମର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏମଭି-୨୬ ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ଚାଲିଛି । ତୁରନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏପଟେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ସୋମେଶ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଗ୍ରାମ ପରିଦର୍ଶନ କରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାସନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଘର, ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏକ ମାଗଣା ରୋଷେଇ ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି